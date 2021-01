Simion Moldovan expune la Camera K’ARTE

Share



Artistul plastic reghinean Simion Moldovan revine în această săptămână (vineri, 15 ianuarie, ora 18:00) la Camera K’ARTE cu prilejul primului eveniment din seria de expoziții IN VITRO, parte din proiectul 3g HUB “Forma 2 – Cultural Local”, proiect cultural realizat cu sprijinul Ministerului Culturii.

Instalația lui Simion Moldovan chestionează modul în care noua realitate ultra-tehnologizată ne modelează tot mai mult viața, libertatea și bruma de autonomie. Folderele lui Simion, aceste depozite de biți, megabiți și gigabiți, arhivează o informație virtuală pe care noi o controlăm sau ne îndosariază încet accin înșine? Oare ne-am transformat fără să știm când și cum din producător în produs, în conserve virtuale pe care tot noi le devorăm ca pe un aliment/drog/accine indispensabil?”.

Protagoniștii IN VITRO

„Cele trei intervenții pe care le propunem in galeria Camera K’ARTE in cadrul IN VITRO, în ianuarie 2021, vorbesc despre identitate în contextul tensionat pe care îl trăim. Abordările propuse de Simion Moldovan, Gábor Hunor Veress și Oproiu Nicolette, trei artiști formați în perioade diferite, pun în discuție nu doar diferențele generaționale ci mai ales felul în care aceștia se raportează, în mod diferit diferit, la concepte precum identitate, apartenență, comunitate, trecut, prezent și viitor. Pendulând între teme de actualitate, de interes public și provocări foarte personale, lucrările se vor constitui intr-o hartă identitară subiectivă a locului, a artistului, a comunității”, afirmă reprezentanții Asociației K’ARTE.

