Castelul Rhédei-Rothenthal din Seuca, achiziționat de Primăria Gănești

Share



Primarul comunei Găneşti, Balog Elemer, a anunţat marţi, 19 ianuarie, că administraţia locală a reuşit să achiziţioneze, de la familia fostului politician Culiţă Tărâţă, Castelul Rhédei-Rothenthal din satul Seuca, construit în secolul al XVIII-lea, pentru care va plăti 235.000 euro, în două tranşe.

Decizia de achiziţionare a castelului, lăsat în paragină de fostul proprietar după lichidarea fostei societăţi Agrozooviticola Seuca, a fost luată pentru ca istoria locală să nu se piardă, dar şi pentru faptul că proprietatea însumează mai multe clădiri şi un teren de aproape două hectare care pot fi amenajate în scopuri sociale şi culturale.

”În Castelul Rhédei-Rothenthal din Seuca a funcţionat cândva fostul IAS Seuca, acolo a fost centrul. După Revoluţie totul s-a dus pe apa sâmbetei, între timp acest castel a fost al ADS, apoi o firmă din Piatra Neamţ l-a cumpărat şi nu s-a mai întâmplat nimic în acest castel. Ne-am gândit să îl achiziţionăm, după ce ne-am consultat cu Consiliul Local şi cu populaţia. Am adoptat o hotărâre de consiliu local am făcut achiziţia. Valoarea este de 235.000 de euro, până în prezent din bugetul pe 2020 am plătit 60% din sumă, urmează, după ce vom avea bugetul pe 2021, să plătim diferenţa. Va fi benefic pentru comună fiindcă putem face proiecte pentru amenajarea clădirilor şi a terenului de 1,8 hectare. Castelul este monument istoric de categoria A, este într-o stare destul de bună, însă va necesita reparaţii, la fel şi clădirile aferente, dar pentru mine important este să finalizăm, până în luna mai, transcrierea castelului pe comuna Găneşti”, a declarat, pentru Agerpres, primarul Balog Elemer.

Primarul din Găneşti a spus că până la transcrierea dreptului de proprietate se studiază posibilitatea accesării unor fonduri naţionale şi europene, pentru restaurarea clădirilor, astfel încât acestea să fie valorificate la maximum, în folosul comunităţii.

”Am discutat cu consilierii locali şi cu comunitatea şi am decis să înfiinţăm un azil de bătrâni şi un centru de reabilitare, de sănătate. Cele două proiecte ar fi binevenite pentru oamenii în vârstă din comună, întrucât copiii sunt plecaţi, în majoritate, iar oamenii vârstnici care rămân singuri au nevoie de ajutor. Atunci în acest centru ar putea să fie îngrijiţi. Ar fi benefic atât pentru copii, care pot fi liniştiţi fiindcă părinţii şi bunicii lor sunt pe mâini bune, cât şi pentru vârstnici. Având acest teren şi clădirile, putem că facem ceva şi pentru tineret, fiindcă putem avea trei proiecte diferite. Adică să avem grijă şi pentru cei în vârstă, dar şi pentru viitorul comunităţii. Acesta este viitorul unei comunităţi, cei care vor locui aici şi nu vor pleca în altă parte”, a precizat Balog Elemer.

Primarul din Găneşti a precizat că în clădirea principală se doreşte amenajarea unui centru cultural, în care să fie organizate evenimente şi în care istoria comunităţii să fie promovată.

Castelul a fost cumpărat de fostul politician PSD Culiţă Tărâţă de la Agenţia Domeniilor Statului (ADS) în anii 2000, iar după decesul acestuia, familia a decis să vândă proprietatea.

Castelul din Seuca şi clădirile sunt construite în stil baroc şi pare construit în mai multe etape, începând din secolul al XVIII-lea, clădirea principală are un plan pătrat şi este însoţită de mai multe construcţii de diferite dimensiuni şi de diferite planuri. Casa de oaspeţi avea la parter o bucătărie şi alte spaţii gospodăreşti, iar la etaj erau camerele de oaspeţi cu ieşire pe o prispă acoperită cu arcade.

Ansamblul de la Seuca era înconjurat de un parc mare, iar în faţa castelului există un arbore a cărui vârstă este estimată la circa 500 de ani.

(www.agerpres.ro)