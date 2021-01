Protest al sindicaliștilor din Poliție, Penitenciar și Curtea de Apel Târgu Mureș

Share



Zeci de sindicaliști din cadrul Sindicatului Poliţiştilor Europeni Europol Mureş, Sindicatului Naţional al Poliţiştilor de Penitenciar Mureş şi Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial Mureş au participat miercuri, 20 ianuarie, la o acțiune de protest în fața Instituției Prefectului – Județul Mureș.

Salariile și deficitul de personal, principalele ofuri

În cadrul acțiunii, sindicaliștii au cerut eliminarea inechităților salariale din sistemul public și au deplâns problemele de personal existente în Poliție și Penitenciare.

”Scopul adunării publice organizate de Federaţia Publisind îl constituie nemulţumirea faţă de măsurile fiscal bugetare prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 prin care se îngheaţă drepturile salariale. Eliminarea inechităţilor salariale din sistemul public, aplicarea legii-cadru privind salarizarea bugetarilor, actualizarea pensiilor militare de stat, care nu am mai fost actualizate în ultimii 4 ani, deşi punctul de pensie s-a majorat de cel puţin patru ori. În plus, protestăm ca urmare a deficitului major de personal pe care îl are MAI având în vedere numărul mare de colegi în urma pensionărilor. La IPJ Mureş lipsesc în jur de 23-25%, ofiţeri şi subofiţeri”, a declarat Daniel Marcel Oltean, liderul Sindicatul Poliţiştilor Europeni Europol Mureş, citat de Agerpres, care a mai afirmat că de la debutul pandemiei de COVID-19 și până în prezent ”atât Poliţia, cât şi jandarmii şi Armata au derulat misiuni în stradă pe SARS-COV-2” fără să fie remunerați în acest sens, deoarece munca respectivă ”nu e cuprinsă în fişa postului.”

Totodată, sindicaliști ai Sindicatului Dicasterial din cadrul Curții de Apel Târgu Mureş și ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor de Penitenciar Mureş au solicitat salarii echitabile precum și soluționarea deficitului de personal.

”Vom fi plafonaţi la nivelul lunii decembrie 2020, noi deja suntem plafonaţi conform legii cadru, care a creat un dezechilibru total între angajaţi. Doar trei Curţi de Apel au aplicat cuantumul sporturilor, inclusiv Târgu Mureş. Ne-am transformat în justiţiabili pentru a ne fi calculate salariile corect. Am ajuns la hotărâri definitive, acum, prin noua Ordonanță de Urgență a Guvernului, această muncă a fost în zadar. Din 2010, salariile nu ne sunt calculate corect, de atunci ne judecăm, trebuie luate măsuri echitabile pentru toată lumea”, a afirmat Anca Cordoş, reprezentantă a Sindicatului Dicasterial din cadrul Curții de Apel Târgu Mureş.

”Dorim eliminarea inechităţilor din sistemul de salarizare, aplicarea legii cum a fost aprobată, nu am ieşit în stradă pentru majorări salariale, ci pentru respectarea calendarului stabilit. În plus, am ieşit pentru recunoaşterea unor drepturi, mă refer la acel spor pentru specialist de clasă care în MAI se acordă, la Ministerul Justiţiei nu se acordă, fiindcă nu există un ordin de ministru care să stabilească condiţiile legale. Resursele umane, ne confruntăm cu un deficit de personal semnificativ, suntem la un minim istoric, suntem 11.000 naţional şi deşi 2.000 îndeplinesc condiţii de pensionare, nu o pot face. În sistemul penitenciar, numărul personalului are trebui să fie undeva la 16.000”, a declarant Vlad Pojan, liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor de Penitenciar Mureş, citat de www.agerpres.ro.