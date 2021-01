Ludovic Orban, susținut de Biroul Politic Județean al PNL Mureș

Share



Biroul Politic Județean al PNL Mureș a adoptat joi, 21 ianuarie, în unanimitate de voturi, o rezoluție de susținere a președintelui Partidului Național Liberal, Ludovic Orban și a întregului Birou Politic Național.

”În 2017 Ludovic Orban a preluat Partidul Național Liberal aflat în opoziție, a reușit alături de echipa Partidului Național Liberal performanța câștigării alegerilor europarlamentare, prezidențiale, locale și a reușit să coaguleze în jurul Partidului Național Liberal o majoritate și o coaliție de guvernare care să asigure reformarea și modernizarea României. Ludovic Orban este prim ministrul care, în cea mai neagră și tensionată perioadă din istoria postdecembristă a României, și-a asumat responsabilitatea de a guverna o țară care se confruntă cu o pandemie inimaginabilă, ce a pus la grea încercare atât populația, cât și mediul de afaceri, reușind împreună cu echipa sa performanțe remarcabile, atât în domeniul sănătății, cât și economic.

PNL Mureș continuă alături de președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban și susține proiectul liberal de reformare și modernizare a României. Condamnăm atacurile publice, susținem și recomandăm ca problemele de natură internă să fie dezbătute doar în forurile statutare ale Partidului Național Liberal!”, au transmis comunicatorii PNL Mureș, pe pagina de Facebook a partidului.

Cristian Chirteș: ”Nemulțumirile sau ofurile fiecăruia trebuie să le spunem în interiorul partidului”

În aceeași zi, președintele PNL Mureș, senatorul Cristian Chirteș, a participat la emisiunea ”Parlamentarii noștri” difuzată de Televiziunea M9, prilej cu care a afirmat, în contextul frământărilor de la nivel național în cadrul Partidului Național Liberal, că ”PNL este un partid viu” iar lucrurile ”au început să se liniștească”.

”În primul rând, Partidul Național Liberal este un partid viu, un partid în care libertatea de exprimare este la ea acasă să spunem. Cu ce nu sunt eu de acord personal și mulți colegi de-ai mei, de aici din organizația Mureș, este a ieși în spațiul public și a acuza, a cere demisii, a arăta cu degetul. Cred că nemulțumirile sau ofurile fiecăruia trebuie să le spunem în interiorul partidului. Cred că ăsta a fost lucrul care a supărat pe mulți membri, eu cred că lucrurile se vor liniști, de fapt au început să se liniștească. Este un an în care Partidul Național Liberal va avea un congres, în vară sau în toamnă, depinde de evoluția pandemiei, dorim să avem un congres nu online, ci unul fizic, cu prezență fizică, vor fi alegeri în fiecare organizație locală, organizație județeană, de jos până sus. Da, e firesc ca lucrurile să se agite, lumea se reașează după cele patru rânduri de alegeri”, a afirmat senatorul Cristian Chirtteș.

”Consider că dacă este ceva de spus, să spunem în interiorul partidului, iar cei care doresc să candideze pentru o funcție de președinte să aștepte congresul”, a completat liderul PNL Mureș.

”Există și colegi în organizație care sunt, să spun, nemulțumiți”

În cadrul aceleiași emisiuni, Cristian Chirteș a recunoscut că există nemulțumiri și la nivelul organizației PNL Mureș.

”Există și colegi în organizație care sunt, să spun, nemulțumiți cu privire la rezultatul alegerilor. Ce pot să vă spun e că primarii PNL au câștigat în fiecare localitate pe care o păstoresc, cu o singură excepție unde am fost depășiți de UDMR, la Sâncrai. Din păcate, prezența la vot a făcut ca rezultatele să nu fie nici la nivelul județului cele la care ne așteptam, dar am avut cu 1.000 și ceva de voturi mai mult decât PSD, după UDMR am fost cu numărul cel mai mare de voturi, la Senat și Camera Deputaților. Însă da, PSD având un rest și un scor mai bun la nivel național a reușit să trimită în Parlamentul României doi deputați, PNL are doar un deputat și un senator, asta și din cauza scorului național, 30% PSD, noi mai puțin”, a menționat președintele PNL Mureș.

Potrivit surselor Zi de Zi, în acest moment primarii liberali participă la o ședință convocată de conducerea filialei.

Alex TOTH