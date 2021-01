Mă pot vaccina dacă sunt sub tratament cu anticoagulante? Răspunsul dat de Theodora Benedek

Prin intermediul unor informații validate de prof. univ. dr. Theodora Benedek, președintele Comisiei de cardiologie a Ministerului Sănătății, pacienții care iau tratament anticoagulant sau antiagregant, sunt informați că se pot vaccina împotriva COVID-19.

De asemenea, vaccinul se poate administra în siguranță și următoarelor tipuri de pacienți: pacienților aflați sub tratament anticoagulant cronic cu preparate cumarinice – Warfarină, Acenocumarol, cu INR în marja terapeutică – 2,0-3,0, fără a se întrerupe tratamentul anticoagulant; pacienții cu proteze metalice mitrale și aortice trebuie să-și dozeze INR-ul înainte de vaccinare, iar în cazul în care INR este peste 3,0 se recomandă consultarea medicului prescriptor în vederea ajustării dozelor de anticoagulant; pacienților aflați sub tratament cu noile anticoagulante de tip NOAC – Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban, Dabigatran, fără a omite nicio doză de anticoagulant; pacienților aflați sub tratament cu anticoagulant injectabile – heparine cu greutate moleculară mică sau fondaparinux, iar ca măsură de precauție suplimentară se poate recomanda administrarea dozei zilnice de anticoagulant după administrarea vaccinului, fără a omite nicio doză de anticoagulant și pacienții în tratament cronic cu antiagregante plachetare – Acidul acetilsalicic, Clopidogrel, Ticagrelor, Prasugrel, nu necesită nicio ajustare a medicației și nu trebuie să întrerupă medicația.

De asemenea, se recomandă utilizarea seringilor de 1 ml, precum cele de 23G sau 25G grosime a acului, deoarece acele trebuie să fie foarte subțiri. Totodată, trebuie menținută o presiune continuă la nivelul locului de injectare, prin apăsare pentru minim 2 minute, iar în cazul formării unui hematom, pacientul trebuie să contacteze medicul curant.

Andreea ȚIȚIU