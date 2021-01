VIDEO-FOTO: Mica Unire, sărbătorită la Târgu Mureș

Share



Instituția Prefectului – Județul Mureș cu sprijinul Garnizoanei Târgu Mureș, Primăriei municipiului Târgu Mureș și a structurilor din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a organizat duminică, 24 ianuarie, în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, o ceremonie dedicată împlinirii a 162 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române.

Din cauza pandemiei de COVID-19, evenimentul s-a desfășurat într-un cerc de participanți mult mai restrâns comparativ cu anii anteriori, principalele instituții fiind reprezentate de Mara Togănel – prefectul județului Mureș, Portik Vilmos – viceprimar al municipiului Târgu Mureș, Ionela Ciotlăuș – consilier personal al primarului municipiului Târgu Mureș, general de brigadă Dacian Tiberiu Șerban – comandantul Brigăzii 6 Operații Speciale ”Mihai Viteazul” Târgu Mureș, Leonard Azamfirei – senator PSD și Cristian Chirteș – senator PNL, precum și Ionuț Cengher și Mihai Valentin Drăghici – ambii consilieri județeni din partea PNL.

”Unirea face puterea!”

Ceremonia a debutat cu intonarea Imnului Național al României de către interpretul de muzică popular Ovidiu Furnea și a continuat cu oficierea unui serviciu religios de către un sobor de preoți aparținând Protopopiatului Târgu Mureș, după care Dragoș Burghelia, președintele Asociației ”Dacii Liberi” a prezentat câteva din principalele semnificații ale zilei de 24 ianuarie.

”Trebuie să fim conștienți că acel context de la 1859 a fost unul foarte complicat. Unirea de la acele vremuri nu a fost un eveniment ușor și nu s-a putut realiza extrem de rapid, ba, dimpotrivă, a necesitat întreaga conlucrare a poporului și a liderilor săi. Printr-o sclipire și o coordonare fantastică, românii din Moldova și din Țara Românească l-au ales mai întâi în 5 ianuarie în Moldova și în 24 ianuarie în Țara Românească pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, lider unionist. Om extrem de implicat și patriot, colonelul Cuza era văzut ca cel care putea să aducă izbânda poporului român în acele vremuri. Dacă în Moldova eforturile au fost puțin mai facile și s-a putut realiza o unire rapidă, ei bine, în Țara Românească unde conservatorii de la acea vreme dominau Adunarea Electoare lucrurile au fost mai complicate, însă și aici poporul român a știut să se mobilizeze. Astfel, zeci de mii de oameni s-au adunat pe străzi, zeci de mii de oameni și-au transmis gândurile într-o vreme în care votul lor nu conta, iar cei care erau acolo să îi reprezinte au ascultat vocea lor și a făcut ceea ce întregul popor își dorea: să-l numească pe Cuza domn”, a afirmat Dragoș Burghelia.

Totodată, liderul Asociației ”Dacii Liberi” a subliniat ”realizările extraordinare” ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza și i-a îndemnat pe cei prezenți să nu uite deviza unioniștilor de la 1859: ”Unirea face puterea!”.

”În prima perioadă a Unirii, acesta (Alexandru Ioan Cuza – n.r.) s-a concentrat să realizeze și să obțină recunoașterea internațională a acestei Uniri, iar ulterior a venit perioada marilor reforme și chiar putem să le numim așa. În mai puțin de șapte ani, Cuza a transformat țara într-un mod în care astăzi putem doar să tânjim, să ne gândim cât de bine ar fi să ne mobilizăm la fel. Ca să menționez doar câteva din aceste realizări, a desființat Adunările Electoare separate, a realizat o Armată unificată, a dat o lege de organizare a Poliției, a creat un serviciu de Poștă modern, primul Serviciu de Informații al României, a construit prima cale ferată a României, practic nu există domeniu de activitate economică, social-politică, culturală, militară, în care Cuza să nu-și fi adus contribuția și să nu aducă o înnoire modernă”, a menționat Dragoș Burghelia.

Speranțe pentru o nouă Unire

În alocuțiunea sa, prefectul județului Mureș, Mara Togănel, și-a manifestat încrederea că Mica Unire de la 1859 și Marea Unire de la 1918 vor fi urmate de un nou moment înălțător pentru Istoria României, respectiv de Unirea cu Republica Moldova.

”Istoria românilor vorbește despre Mica și Marea Unire. Am învățat despre cele două momente ale trecutului nostru la școală și fiecare generație am sperat să trăim un al treilea moment, la fel de înălțător.

Desigur, acest gând frumos se referea la unirea românilor de pe cele două maluri ale Prutului. Speranța rămâne în aceleași hotare și în așteptarea zilei prielnice în care ne vom da mâna, pentru că nimeni nu a crezut că acel moment se va întâmpla peste noapte”, a subliniat Mara Togănel.

Apel la unitate și responsabilitate

Prefectul județului Mureș a mai subliniat nevoia de unitate a românilor în dificila bătălie pe care umanitatea o duce, de un an încoace, împotriva virusului SARS-CoV-2.

”Nevoiți de vremuri, anul trecut am trăit cu toții o altfel de unire, pe care cu greu o credeam posibilă. Momentele acestea se întâmplă cu sacrificii și la fel a fost și de această dată. Puterea celor mulți vine din capacitatea lor de a acționa unitar și de a se sacrifica. Asta s-a întâmplat cu noi toți, de aproape un an încoace. Momentul în care ne aflăm acum, ne-a dovedit că suntem la fel de puternici pe cât suntem de uniți și la fel de slabi pe cât suntem divizați. Acum, a venit rândul fiecărui român să fie esențial și unic în acest război pe care încă nu l-am câștigat. Fiecare dintre noi, care reprezentăm instituțiile statului român și fiecare dintre oamenii în slujba cărora lucrăm, suntem într-o Horă a Unirii pentru viață și pentru sănătatea națiunii noastre. Nu sunt cuvinte mari, ci realități ale unui moment mare. Suntem la începutul unui an care ne va testa fiecăruia dintre noi empatia și grija față de noi înșine, față de cei apropiați și față de semeni. Ca să câștigăm, trebuie să rămânem la fel: responsabili, atenți și uniți. Pentru că unde există unire, este întotdeauna victorie”, a punctat Mara Togănel.

Flori la bustul lui Cuza

Ceremonia s-a încheiat cu depuneri de coroane de flori la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din curtea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. Astfel, au depus coroane de flori reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Mureș, Consiliului Județean Mureș, Primăriei municipiului Târgu Mureș și Garnizoanei Târgu Mureș.

Pentru prima dată de când Unirea Principatelor Române este sărbătorită în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș organizatorii au renunțat, din cauza normelor de distanțare socială, să joace Hora Unirii.

Text: Alex TOTH

Video: Alexandra HAJA