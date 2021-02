FOTO: Multiple activități online la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

Share



Transferarea activităților în mediul online a fost un adevărat test pentru școlile mureșene, provocându-i atât pe profesori, cât și pe elevi să fie deschiși față de noile tehnologii la un alt nivel decât au fost pregătiți. Școlile s-au resetat, unele mai ușor, altele mai greu, și s-au adaptat noii situații. La Școala Gimnazială Sâncraiul de Mureș profesorii și elevii au început încă din luna martie a anului trecut „o nouă viață” școlară.

Pe lângă orele propriu-zise, școala din Sâncrai nu s-a dezis nici de activitățile extracurriculare, pe care le-a desfășurat, care mai de care mai interesante, tot în online.

Marcarea unor momente importante ale calendarului, realizarea de filmulețe de remember sau concursuri au fost câteva dintre evenimentele desfășurate on-line la această școală.

Cele mai recente evenimente s-au desfășurat săptămâna trecută când copiii s-au întrunit în diferite concursuri și momente artistice pentru a marca Ziua Culturii Naționale, Mica Unire și încheierea primului număr al Revistei școlii „Din suflet de copil”.

Concurs de fotografie inedit

Concursul de fotografie „România, țara mea frumoasă!”, i-a întrunit pe toți elevii școlii care au prezentat imagini inedite cu România realizate chiar de ei. Juriul format din profesoarele Cristina Căpușan (prof. geografie), Cherecheș Iuliana (prof. limba și literatura română), Chețeg Aneta (prof. limba și literatura română) și Dălălău Alexandra (prof. istorie) au ales câștigătorii concursului: Jude Briana clasa a V-a A – locul I, Hădărag Alexandra Alina clasa a VII-a C, locul al II-lea și, la egalitate, Oltean Sebastian (a VI-a A) și Sabău Radu Andrei (a IV-a C), locul al III-lea. „La concursul de fotografie au participat în premieră elevi ai claselor I-VIII de la secția română și maghiară de la Școala Sâncrai, precum și de la Școala din Nazna”, a declarat Raluca Chertes, diriginta clasei a VIII-a A.

Concurs de cultură generală, pe Digitaliada

Concursul de cultură generală „Hai să dăm mână cu mână”, coordonat de doamnele profesoare Cristina Căpușan și Alexandra Dălălău s-a desfășurat pe platforma Digitaliada și s-a soldat cu diplome și premii: Locul I Vaida Abigail Yasmine (a VI-a A), locul al doilea Baki Cătălin (a VII-a A), locul al III-lea Dumbravă Octavian (a VI-a A) și Chețan Ioana (a V-a A).

Ziua Unirii și Ziua Culturii Naționale

În data de 21 ianuarie, ora 12.00, s-a organizat on-line evenimentul care a marcat aceste două sărbători, prin premierea elevilor participanți la concurs, precum și prin două momente artistice dedicate Zilei Culturii Naționale, respectiv Micii Uniri. Elevii au recitat poezii ale marelui poet național Mihai Eminescu ori au vorbit despre importanța Unirii de la 24 ianuarie 1859.

La final, s-a prezentat primul număr al revistei școlii, sub formă de site, la care au colaborat cadre didactice din cele două școli și din grădiniță, precum și elevi ai acestora. Momentele prezentate au fost încărcate de emoție, elevii s-au bucurat de rezultatele obținute, împreună cu îndrumătorii lor. Profesori coordonatori ai evenimentului: Dălălău Alexandra, Căpușan Cristina, Cherecheș Julianna, Chertes Raluca, Chețeg Aneta.

„Istoria, literatura și muzica fac parte integrantă din cultura noastră națională. De aceea, mi s-a părut o idee foarte bună organizarea unei activități în care să fie marcate ambele evenimente ale lunii ianuarie: Ziua Culturii Naționale și Mica Unire. În cadrul orelor de Limba și literatura română din 15 ianuarie 2021 am omagiat personalitatea poetului național, dar această activitate la nivel de școală a completat aniversarea. Elevii au fost receptivi la propunerea noastră și au pregătit momente poetice emoționante. Consider că a fost o activitate reușită, pe măsura evenimentelor sărbătorite”, a declarat Cherecheș Iuliana, profesor de limba română.

„De la Eminescu avem mereu ceva de învățat”

„Activitatea desfășurată la Școala Gimnaziala Sâncraiu de Mureș, cu ocazia Zilei Culturii Naționale și a Micii Uniri, ne-a reunit pentru a doua oară în mediul online în acest semestru, într-o activitate culturală. Împreună cu elevii școlii noastre, și „alături de Eminescu”, prin emoționantele recitări pe inegalabilele versuri ale marelui nostru poet național, sperăm că am reușit să punem încă o dată în lumină genialitatea poetului emoțiilor, a „ Luceafărului de pe cerul poeziei românești”. Sprijinind educația și cultura, Mihai Eminescu a fost, este și va rămâne modelul profund autentic românesc. Înțelegând sensul profund al existentei noastre pe pământ, el a reușit să-l și redea, pe înțeles, în cuvinte, așa cum însuși spunea: „Menirea vieții tale e să te cauți pe tine însuți”, iar „Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui nicicând”; „Am înțeles că un om poate avea totul neavând nimic și nimic având totul”. Vă îndemn, prin nemuritoarele sale versuri: „Cu mâine zilele-ți adaugi / Cu ieri, viața ta o scazi/ Și ai cu toate-acestea-n față/ De-a pururi ziua cea de azi”, să prețuim „veșnicia” prezentului, făcându-ni-l, printr-o strădanie conștientă, rai. De la Eminescu avem mereu ceva nou de învățat; prin Eminescu putem trăi, din nou și din nou, emoții autentice. Și, pentru că a fost și un foarte mare patriot, și sărbătorim și Mica Unire, regretatul poet Adrian Păunescu a reușit să surprindă acest sentiment al poetului nepereche în câteva versuri impresionante: „El, Moldovei îi e fiul/ Și Munteniei nepot/ L-a-nfiat întreg Ardealul,/ Eminescu-i peste tot./ Într-o lume relativă/ Mai avem un nume sfânt/ Eminescu-i România/ Tăinuită în cuvânt”. Mulțumesc tuturor elevilor care, cu foarte multă dăruire, au contribuit la „punerea în scenă” a programului artistic on-line, precum și tuturor celor care au participat și care ne-au bucurat prin prezența lor ca „spectatori”, a declarat Aneta Chețeg, profesor de limba și literatura română.

Alexandra DĂLĂLĂU