Salubritatea, rețeaua școlară, organizarea CL, teme dezbătute de consilierii reghineni

Consilierii reghineni întruniți în ședința ordinară a lunii ianuarie au avut de aprobat un număr de 13 proiecte de hotărăre. Pe ordinea de zi s-au aflat printre altele organizarea și funcționarea Consiliului Local al Municipiului Reghin, taxa specială de salubrizare pentru anul 2021, aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Reghin precum și rezilierea contractului de delegare a gestiunii activităţilor de colectare și transport a deșeurilor municipale încheiat între Primăria Reghin și Asocierea SC Silevy Salubriserv RRL-SC Brai Cată SRL.

Ședințele CL, live pe Facebook

Primul proiect supus aprobării a fost cel legat de completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Reghin aprobat prin HCL Nr.141/25.11.2020, proiect inițiat de vicepreședinte PNL Reghin, consilierul Mihai-Dan Fărcaș. Acesta a formulat amendamentele la proiect care au în vedere transmiterea în direct a ședințelor Consiliului Local Reghin, aprobate în cele din urmă de consilieri. Astfel, ședințele de consiliu local la Reghin pot fi văzute live și pe Facebook, nu doar pe site-ul Primăriei cum prevedea proiectul initial.

„În data de 26.10.2020, după investirea în funcția de consilier local, am sesizat o oarecare reticiență cu privire la live-uri prin facebook, în sensul că nu erau premise. Trei zile mai târziu, în prima ședință extraordinară de aprobare Regulament de Organizare și Funcționare Consiliul Local, propunem prima variantă de articole ce susțin transmiterea live prin facebook, a ședințelor. Fără succes. În 21.12.2020, cu suportul tehnic al Expert IT, încep transmisiunile live a ședințelor de consiliu local. Impactul este maxim! În 14.01.2021, compun și depun propunerea de proiect de hotărâre de consiliul local, privind completarea ROF CL, cu articolele necesare transmiterii live oficiale a ședințelor CL Nu în ultimul rând, în cursul zilei de joi, 28.01.2021, proiectul se adoptă cu amendamentele propuse de colegii consilieri și astfel devine oficial în Reghin, transmiterea ședințelor live prin Facebook. A fost un efort colectiv , dar fiindcă am pornit la drum cu un obiectiv S.M.A.R.T., pot spune acum că obiectivul a fost îndeplinit”, a precizat consilierului Mihai-Dan Fărcaș.

Alt proiect aprobat de consiglieri reghineni a vizat modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș aprobat prin HCL Reghin nr.219/2019 și aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, în Municipiul Reghin. Astfel, taxa utilizatori casnici din mediul urban a fost aprobată la nivelul sumei de 10,27 lei/pers/lună +TVA, respectiv 530,66 lei/tonă + TVA, valoarea taxei utiliaatorilor non-casnici: Postul de Poliție Apalina, în stand-by Un proiect de hotărâre așteptat de multă vreme și repus pe tapet de către Grupul de Consilieri Locali PNL Reghin a fost cel legat de înființarea unui sediu secundar al Serviciului de Poliție locală Reghin în municipiul Reghin – zona Apalina.

„În vederea îmbunătățirii proiectului cred că ar fi necesar o discuție cu șeful Poliției Locale, cu cei din Executiv, primar, viceprimar și consilierii locali, motiv pentru care solicit amânarea cu maxim 30 de zile a acestui proiect”, a precizat Gabriel Toncean, consilier PNL, fapt pentru care proiectul urmează să fie dezbătut într-o ședință viitoare.

Consilierii au mai aprobat unele măsuri pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate – personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin precum și din serviciile subordonate acestuia, care intră sub incidența prevederilor art.11 din Legea cadru nr.153/2017 . Astfel, începând cu luna ianuarie a acestui an, salariile de bază pentru funcțiile publice , funcțiile de specialitate- personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Reghin, precum și din serviciile din subordinea acestuia, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie a anului 2020.

Ca în fiecare lună ianuarie, consilierii reghineni au aprobat rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Reghin pentru anul școlar 2021-2022. Cele 13 unități de învățământ din cadrul rețelei școlare aprobate sunt următoarele: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 ,Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4, Școala Gimnazială ”Alexandru Ceușianu”, Școala Gimnazială ”Augustin Maior”, Școala Gimnazială ”Florea Bogdan”, Școala Gimnazială Nr. 4 Apalina, Liceul Tehnologic ”Lucian Blaga”, Liceul Tehnologic ”Ioan Bojor”, Liceul Tehnologic ”Petru Maior”, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 3, Școala Postliceală Sanitară ”Eugen Nicoară” și Școala Postliceală ”Mirona”.

Contract de salubrizare reziliat

Nu în ultimul rând, consilierii au aprobat rezilierea Contractului de delegare a gestiunii activităţilor de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri și operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureș, nr. 831 din 27.03.2019, zona 4 Reghin, judeţul Mureș încheiat cu Asocierea SC Silevy Salubriserv RRL-SC Brai Cată SRL.

„Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolet Mureș împreună cu specialiștii din cadrul Consiliului Județean realizează într-un mod continuu, cu respectarea termenelor, toate notificările care trebuie realizate către operator în această perioadă. Am avut în vedere notificări cu privire la executarea garanției, notificări pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale. Au trecut două luni de zile de la momentul în care am fost în fața Consiliului Local Reghin și vreau să vă spun că nu s-a schimbat absolut nimic pentru zona 4 Reghin. Operatorul nu a făcut nici investiții, nu a respectat nici graficul, nici frecvența și nici fluxul deșeurilor, nici campaniile de conștientizare și informare. Nu avem cantitatea care să fie alimentată la TMB (Stații de tratare mecano-biologica a deșeurilor menajere), mai ales în ce privește deșeurile reciclabile pentru Cristești. Suntem într-o foarte mare problemă, fapt pentru care avem toate motivele să ajungem la reziliere. Cu cât înaintăm mai greu spre această reziliere, pentru noi este foarte greu de obținut cele 26 de hotărîri de consilii locale pentru care ulterior AGA va parafa această reziliere de contract. Vom avea în vedere toate notificările asupra operatorului pentru recuperarea anumitor pretenții, penalități sau daune conform contractului semnat în numele Consiliului Local Reghin”, a precizat Gabriela Koos, șeful Departamentului de Monitorizare și Control din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecolet Mureș.

„Dacă se reziliază contractul, ce se întâmplă în secunda 2? , a fost întrebarea adresată reprezentantului ADI Ecolet Mureș de către Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

„În cuprinsul hotărârii am solicitat un mandat din partea dumneavoastră în care, operatorul are obligația ca 90 de zile după rezilierea contractului să presteze activitatea, pe principiul continuității și asigurării serviciului public. În situația în care, operatorul, din diferite motive nu își îndeplinește nici această obligație contractuală, lucru la care ne putem aștepta, în cuprinsul hotărârii veți regăsi un mandat din partea dumneavoastră ca ADI Ecolet Mureș să realizeze o procedură de negociere directă fără publicarea unui anunț prealabil. Între timp am încercat să luăm legătura cu societățile viabile la nivelul județului Mureș care încă au infrastructura aferentă să poată să ofere acest serviciu”, a spus Gabriela Koos.

„Acest demers va afecta faptul că RAGCL Reghin colectează deșeurile pe raza municipiului Reghin?, a întrebat la rândul său, consilierul Ovidiu Marian, președintele de ședință. „ În principiu nu afectează, dar afectează operarea stației de transfer”, a precizat reprezentantul ADI Ecolet Mureș.

Alin ZAHARIE