VIDEO: Efectul ”Matei Balș” în Mureș: Controale ISU la spitale!

Share



Incendiile din spitale ca urmare a supraaglomerării cu pacienți din perioada pandemiei trag multe semne de alarmă cu privire la siguranța clădirilor în care își desfășoară activitatea centrele medicale. Ca urmare a acestor tragedii, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” al județului Mureș a declanșat o operațiune pentru controlarea tuturor clădirilor de acest fel, pentru a putea preveni eventuale incendii precum cel din Piatra Neamț sau, mai recent, București.

La o conferință de presă desfășurată vineri, 5 februarie, col. Călin Handrea, inspector șef al ISU ”Horea” al județului Mureș, a vorbit despre activitatea din această perspectivă.

„După incendiul de la Piatra Neamț s-au desfășurat controale la toate spitalele care dețin secții ATI. Există o singură locație neautorizată. Am impus mutarea acelei secții ATI din mansardă la un nivel inferior, anume la nivelul 1, respectiv 2. Ca atare, oarecum am eliminat acest risc pentru că existând secția ATI în mansardă, mansarda fiind sau nefiind ignifugată, pe structură de lemn, spațiile insuficiente atât pentru evacuarea pacienților, pentru că era destul de complicat de la nivelul mansardei să evacuezi pacienții. Am rezolvat această problemă la vremea respectivă. Acum, după incendiul de la „Matei Balș”, desfășurăm controale la toate spitalele cu paturi și am dispus controale inclusiv la centrele de vaccinare, pentru că și acolo pot să apară probleme, mai ales pentru că aceste centre de vaccinare au fost improvizate, în anumite săli de sport etc. Astfel, în perioada asta în care acum ne aflăm, noi desfășurăm controale la spitale, centre de vaccinare și în tot domeniul sanitar”, a specificat col. Călin Handrea.

Inspectorul șef al ISU ”Horea” al județului Mureș a mai menționat că aceste controale vor fi finalizate în jurul lunii martie.

Alex PĂTRAȘCU