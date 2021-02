VIP-uri mureșene, lobby pentru lectură

Share



Cititul este una din activitățile pe care le întreținem singuri, în liniște, ca să ne cadă bine. Pentru unii dintre noi lectura este ceva înălțător, dar care mai bine e făcut în intimitate, ca mâncatul de fast food, ca să nu ne vadă nimeni și să ne judece. Dar, din când în când, mai avem nevoie să auzim rândurile scrise, ca să nu ne frică de „surzenie”. Și ca să nu citim cu voce tare undeva pe stradă ca un pastor londonez cu, probabil, una sau mai multe libații ingerate, ne arătăm pasiunea pentru cărți și lectură „cu voce tare” la început de februarie.

10 zile de citit, cu invitați speciali

Conducerea Bibliotecii Județene Mureș a anunțat că anul acesta, în data de 3 februarie, a fost Ziua Cititului cu Voce Tare, eveniment internațional anual. În România, „evenimentele se desfășoară sub numele ZICI – Ziua Internațională a Cititului Împreună, iar activitățile vor avea loc pe data de 10 februarie.” Cu toate că ne aflăm încă sub egida pandemiei, acestea nu vor fi anulate, ci se vor desfășura online.

„Biblioteca Județeană Mureș celebrează cititul în fiecare zi, dar primele 10 zile din februarie 2021 sunt mai intense. Și pentru că de ceva timp am fost nevoiți să renunțăm la cercurile de citit împreună, la serile de poveste și la toate activitățile de interacțiune cu publicul, la modul fizic, ne-am gândit că, deși a trecut un an de activitate intensă online, putem să folosim această oportunitate chiar și pentru a citi împreună. În aceste zece zile vă propunem să ne citim unii altora cu voce tare, să arătăm tuturor cât de mult ne place să citim, ce ne place să citim, cum ne place să citim și, mai ales, să ne ascultăm unii pe alții. Și pentru că fizic nu putem încă să fim toți împreună în siguranță, ne rămâne prietenul nelipsit al ultimului an – internetul. Bibliotecari, personalități locale, copii, tineri, părinți, bunici, profesori… cu toții citim cu voce tare pentru ca lectura să depășească orice frontieră. S-au arătat încântați de inițiativa noastră mulți copii, care ne-au trimis înregistrări cu ei citind poveștile preferate, părinți și cadre didactice din diferite zone ale județului. Totodată, bibliotecarii au selectat cele mai profunde și reprezentative paragrafe care exprimă și explică importanța cărții și a lecturii: povești, nuvele, romane și dialoguri între personaje îndrăgite de toți”, a precizat dr. Monica Avram, directoarea Bibliotecii Județene Mureș.

Evenimentului se bucură și de invitați speciali care, prin participarea lor, au subliniat ideea că putem fi împreună prin lectură, prin carte, chiar dacă fizic încă nu ne putem atinge.

”Managerii instituțiilor de cultură județene, și nu numai, au ales texte remarcabile și au venit în Bibliotecă să le citească cu voce tare pentru a evidenția ideea de colaborare, nevoia de cultură și puterea pe care aceasta o conferă și, nu în ultimul rând, rolul esențial al cărții în desfășurarea actului cultural. Așadar îi vom putea asculta citind pe: Cristina Covaciu, Gáspárik Attila, Gavril Cadariu, Bulcsú Ötvös Koppány, Iulian Praja, Barabási Attila Csaba, Iulian Boldea, Vida Gábor și Dimitrie Poptămaș.

Surpriza evenimentului vine din partea administrației publice a județului: doamna prefect, Mara Togănel, domnul președinte al Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, domnul primar al municipiului Tîrgu Mureș, Soós Zoltán au venit, de asemenea, la Bibliotecă pentru a citi tuturor – cu voce tare – din casa universală a cărților. Cartea, Lectura și Biblioteca au adus din nou împreună, în același loc, iubitorii de cultură, de cuvânt scris, de înțelepciune. Citim cu voce tare pentru cei de lângă noi, bucurându-ne de bucuria lor”, a menționat dr. Monica Avram.

Prefectul Togănel, invitație înspre Bibliotecă

Inițiativa a fost apreciată și de prefectul județului Mureș, Mara Togănel.

”Am început această săptămână la Biblioteca Județeană Mureș, răspunzând invitației de a marca Ziua Cititului cu Voce Tare sau Ziua Cititului Împreună, cum este sărbătorită în țara noastră. Am revăzut cu plăcere două “bijuterii” păstrate cu sfințenie de bibliotecarii mureșeni: cea mai veche carte a colecției, o carte religioasă din anul 1.485 și cea mai frumoasă carte a bibliotecii, o Evanghelie din anul 1.760. Vă invit să treceți pragul bibliotecii atunci când aveți ocazia și să îi încurajați pe copii să pună acest loc pe harta punctelor lor de interes”, a scris, pe pagina sa de Facebook, prefectul județului Mureș.

Alex PĂTRAȘCU