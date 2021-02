Din nou la școală, pe timp de pandemie

Share



Inspectorul școlar general al județului Mureș, prof. drd. Sabin – Gavril Pășcan, a efectuat luni, 8 februarie, două vizite de lucru la tot atâtea unități de învățământ, una din municipiul Târgu Mureș și una din comuna Râciu, cu scopul de a verifica ”la fața locului” modul în care sunt respectate regulile care reglementează revenirea fizică la cursuri a elevilor și dascălilor. La cele două vizite a participat și un reprezentant al cotidianului Zi de Zi, în ideea în care prof. drd. Sabin – Gavril Pășcan a promis recent, în luna ianuarie 2021, la preluarea mandatului de inspector școlar general al județului Mureș, o transparență totală vis a vis de agenda sa de lucru.

”Scenariu galben” la ”Traian Săvulescu”

Prima vizită (să subliniem acest aspect, neanunțată) a fost efectuată la Colegiul Agricol ”Traian Săvulescu” din Târgu Mureș, unitate de învățământ aflată în ”scenariu galben”. Întâmplarea a făcut că la intrarea în școală, pe trotuar, inspectorul școlar general a întâlnit un grup de liceeni care socializau într-o ”pauză de țigară”. Atent la detalii, prof. drd. Sabin – Gavril Pășcan le-a transmis liceenilor, cu tact și eleganță, rugămintea de a respecta cu responsabilitate regulile de distanțare și sanitare împotriva COVID-19, atât în timpul cursurilor, cât în afara școlii. Vizita a continuat cu inspectarea unor săli de clasă care corespundeau din punct de vedere al normelor sanitare impuse de pandemia COVID-19.

”Astăzi am fost informată despre un singur caz al unei eleve din clasa a XII-a, însărcinată, care nu a putut participa fizic la ore, dar orele le ține pe tabletă. Avem și două cadre didactice care din motive de sănătate nu reușesc să țină cursuri fizic, ci online, după-masa. Am gândit un orar special în acest sens, iar stagiul de pregătire practică se desfășoară normal”, a precizat prof. Adriana Blaga, directoarea Colegiului Agricol ”Traian Săvulescu”.

Școlile din Râciu, în ”scenariu verde”

Inspecția efectuată de prof. drd. Sabin – Gavril Pășcan a continuat apoi la Școala Gimnazială ”Gheorghe Șincai” din Râciu, unitate de învățământ aflată în ”scenariu verde”, unde condițiile de desfășurare a cursurilor sunt, fără exagerare, la nivelul condițiilor din școlile urbane.

”Avem trei grupe de grădiniță cu program normal și una cu program prelungit, avem cinci clase la ciclul primar, șase clase de gimnaziu și două clase de școală profesională. În acest moment, toată lumea este la școală. Nu am avut nicio solicitare pentru cursuri online, în schimb am avut o solicitare din partea unui cadru didactic pensionar care predă chimie la școala din Ulieș”, a afirmat prof. Teodora Birou, directoarea Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Șincai” din Râciu.

Eforturile depuse de conducerea școlii, reprezentată de prof. Teodora Birou și prof. Radu Bacali, director adnjunct, sunt susținute și de Ciprian Belean, aflat la primul mandat de primar al comunei Râciu.

”La urma urmei, am făcut eforturi firești, deja am intrat într-un oarecare ritm pe timp de pandemie, ideea e că toate cele patru unități de învățământ ale comunei Râciu sunt pregătite cu tot ce trebuie astfel încât elevii să fie în siguranță. Ne-am zbătut ca lucrurile să se desfășoară în făgașul normal. Fiind în ”scenariul verde” toți copii sunt prezenți la ore, i-am văzut entuziasmați în clase, iar activitatea se desfășoară normal. Ca și o noutate, începând din acest semestru la școală avem și grădiniță cu program prelungit, unde lucrurile sunt în regulă. La Râciu școlile nu au lipsuri”, a declarat primarul comunei Râciu.

Videoconferință cu directorii

La finalul celor două vizite, prof. drd. Sabin – Gavril Pășcan și-a manifestat optimismul în privința modului în care în următoarea perioadă de timp se va desfășura activitatea școlară în unitățile de învățământ din județul Mureș. În acest sens, marți, 9 februarie, de la ora 12.00, inspectorul școlar general al județului Mureș i-a convocat la o videoconferință pe toți directorii unităților de învățământ din județul Mureș, astfel încât orice problemă sau disfuncționalitate semnalată de către aceștia să poată fi soluționată cu celeritate pentru siguranța copiilor și a cadrelor didactice.

”Așa cum mi-am propus încă de la preluarea mandatului de inspector școlar general, am efectuat două vizite la tot atâtea unități de învățământ de pe raza județului Mureș. În ambele unități de învățământ am întâlnit directori foarte bine documentați, unități de învățământ foarte bine pregătite pentru începerea cursurilor, mă refer aici la tot ce înseamnă trasee marcate cu privire la intrarea și ieșirea elevilor, adică respectarea acelui circuit care este prevăzut în Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății. Am observat că la intrarea în fiecare sală de clasă existau soluții dezinfectante pentru elevi și pentru cadrele didactice, iar grupurile sanitare aveau săpun lichid și prosoape de hârtie. De asemenea, am observat că spațiile în care se desfășoară activitatea sunt extrem de igienizate și aerisite la începutul fiecărei activități, iar elevii poartă măști atât în timpul orelor cât și în pauze”, a declarat prof. drd. Sabin – Gavril Pășcan.

Scenariile noi, anunțate în fiecare vineri

În perioada viitoare, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș va anunța, în fiecare zi de vineri, scenariul aferent săptămânii care urmează pentru fiecare unitate de învățământ din județul Mureș.

”Am avut o discuție duminică, 7 februarie, cu doamna prefect Mara Togănel, respectivu cu domnul Iuliu Moldovan, directorul Direcției de Sănătate Publică Mureș și am căzut de comun acord ca în cursul zilei de vineri din fiecare săptămână, pe baza incidenței raportată de Direcția de Sănătate Publică în ziua respecttivă să transmitem scenariile pentru săptămâna următoare. Bineînțeles că nu excludem faptul că aceste scenarii pot să se schimbe și în timpul săptămânii în situația în care incidența diferă de la localitate la localitate, mă refer în special la trecerea înspre scenariul roșu care preuspune trecerea în online a elevilor din ciclul gimnazial, liceal și postliceal”, a arătat prof. drd. Sabin – Gavril Pășcan.

Mesaj pentru dascăli și părinți

Cu ocazia redeschiderii școlilor, inspectorul școlar general al județului Mureș a transmis și un mesaj de încurajare adresat dascălilor și părinților.

”Fac un apel către cadrele didactice să discute cu elevii despre cum se simt aceștia, să pună accentul pe ce au învățat, nu pe câtă materie au pierdut, să nu înceapă cu teste dificile, care doar le vor arăta elevilor că au rămas în urmă cu materia, să le arate că pot recupera, că nu a fost o perioadă pierdută total să le dea ocazia să împărtășească celelalte lucruri utile pe care le-au învățat în această perioadă: cum să fie mai înțelegători, cum să aibă grijă de cei din jur, cum să comunice cu prietenii de la distanță, să le transmită încrederea că, deși acum e greu, lucrurile se vor îmbunătăți în viitor, dacă vom continua să respectăm regulile de siguranță sanitară.

În felul acesta, elevii vor avea posibilitatea să se adapteze din nou, să se simtă în siguranță și să reia procesul de învățare într-un mediu unde se simt înțeleși. Părinții au datoria de a comunica permanent cu diriginții, învățătorii și educatoarele, de a monitoriza starea de sănătate a copiilor și de a transmite unităților de învățământ modificările care apar pentru a lua din timp măsurile ce se impun în vederea siguranței acestora. Sunt convins că împreună vom reuși să revenim la normalitate și să încheiem în condiții bune acest an școlar dificil pentru noi toți! Multă sănătate tuturor!”, a transmis prof. drd. Sabin – Gavril Pășcan.

Alex TOTH