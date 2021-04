Flori pentru medicul Andreea Moldovan

Share



Medicul de origine mureșeană Andreea Moldovan a fost așteptată cu flori joi, 15 aprilie, la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, instituție unde a revenit după ce în urmă cu o zi a fost eliberată de premierul României din funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății.

În lipsa Andreei Moldovan, angrenată în formalitățile de părăsire a Ministerului Sănătății, florile au fost oferite cadrelor medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov.

”Am adus aceste flori doamnei Andreea Moldovan și cadrelor medicale de la Spitalul de Infecțioase Brașov, pentru că vrem să arătăm că apreciem munca lor de peste un an de zile, o muncă ce se desfășoară în condiții grele. Și vrem să arătăm că există oameni în România care apreciază munca și curajul. Pentru că, dacă la una dintre tragediile din România din ultimele zile, am văzut că curajul a lipsit unui om care putea să salveze vieți, acești oameni o fac 24 din 24, 365 de zile de un an de zile, ceea ce e de apreciat. Și am venit aici să arătăm că există și o altă România, nu doar România ticăloaselor de ieri care au vorbit cum au vorbit cu Andreea Moldovan”, a declarat Radu Hossu, inițiatorul acțiunii.

(Redacția/ Foto: www.investigatoria.ro)