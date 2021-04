H&S Consult. 100% pentru siguranță și sănătate în muncă

Share



Gabriela Corău este de profesie inginer tehnic în petrol și gaze și managerul firmei H&S Consult SRL din Târgu Mureș, firmă care are ca obiect principal de activitate serviciile externe de consultanță în domeniul Sănătății și Securității în Muncă. Activă pe piață din 2006, firma H&S Consult oferă servicii de cea mai bună calitate. Firma a luat naștere la inițiativa regretatului său soț, ing. Mihai Corău, iar ea a preluat conducerea companiei în anul 2017.

Reporter: Protecția Muncii: de ce ar trebui să joace un rol important la job?

Gabriela Corău: Pentru a fi riguroși cu terminologia de specialitate, se folosește, de la 1 ianuarie 2007, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, Securitate și Sănătate în Muncă (SSM). Din câte cunosc, cândva, într-un viitor nu foarte îndepărtat, se va trece la denumirea de Securitate și Sănătate Ocupațională. SSM-ul este important din cel puțin 3 motive: a) de etică – toți lucrătorii sunt importanți și, pentru ca un conducător de unitate(indiferent că este agent economic sau instituție publică) să ajungă la ceea ce își dorește, adică realizarea unui produs sau prestarea unui serviciu, de calități ridicate, conducătorul respectiv trebuie să asigure condiții corespunzătoare de muncă (sigure și sănătoase) lucrătorilor. Numai în asemenea condiții le poți pretinde performanță; b) de imagine – se pornește de la ideea că nimănui nu îi convine să lucreze la o unitate despre care se știe că a avut accidente de muncă numeroase sau controale de la ITM, finalizate cu amenzi pentru neîndeplinirea obligațiilor pe linie de securitate și sănătate în muncă sau al relațiilor de muncă; c) financiar – dacă am lua în calcul nedoritul eveniment, din cadrul unei unități, în care pot fi implicate una sau mai multe victime, precum și deteriorarea unor echipamente de muncă, atunci ar trebui să se conștientizeze că SSM-ul, dacă nu i se acordă importanța cuvenită, poate însemna costuri consistente reprezentate de: facturi medicale, salariu fără muncă (costurile directe) și reparațiile/înlocuirea echipamentelor de muncă, amenzile, înlocuirea lucrătorilor afectați etc. (costurile indirecte).

Rep.: Care este cadrul legal de desfășurare al SSM-ului în România?

G.C.: Cadrul legal de desfășurare a SSM-ului în România este reprezentat de: Constituție, Codul Muncii, Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă și Normele Metodologice de aplicare a acesteia, Hotărârea Guvernului 1425/2006, precum și o serie de Hotărâri de Guvern care, în majoritatea lor, au fost emise tot în 2006, respectând traseul de integrare în UE al României. Aceste acte normative stabilesc, în diferite ramuri de activitate, cerințele minime de respectat din punct de vedere al SSM – expunere la zgomot, la vibrații, la medii explozive, pentru manipularea manuală a maselor, semnalizarea de securitate și sănătate în muncă la locurile de muncă, utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, utilizarea echipantelor individuale de protecție la locul de muncă, etc.

Rep.: Firmele mici au nevoie de SSM?

G.C.: Indiferent că o firmă are 1, 2 sau 1.000 de angajați, obligația de a asigura și organiza activitatea de securitate și sănătate în muncă există fără dubiu. În funcție de numărul lucrătorilor, legea stabilește ca angajatorul însuși să își poată realiza obligațiile SSM sau să responsabilizeze prin document intern, prin contract (eventual), așa numiții lucrători desemnați/serviciile interne și/sau externe de prevenire și protecție pe linie de SSM. Tot personalul implicat în acest efort, inclusiv angajatorul(după caz) trebuie să îndeplinească anumite condiții de studii și de prezență efectivă la locul de muncă. În principiu este vorba să existe, cel puțin, studii medii tehnice, absolvirea de program de perfecționare pentru ocupațiainspector SSM/specialist SSM; pentru serviciul intern-conducătorul acestuia trebuie să fie cu studii superioare tehnice, master în SSM sau curs postuniversitar de Evaluare a riscurilor și programul de perfecționare menționat anterior; serviciul extern de prevenire trebuie să dețină Certificat de abilitare emis de ITM-ul județului pe raza căruia își are sediul.

Rep.: De ce este important să fie cunoscute obligațiile angajatorului și ale salariaților? Ce impact au asupra acestor două categorii?

G.C.: Prin existența contractelor individuale de muncă(și al celui colectiv, dacă se impune) se ridică la rang de obligație o serie de aspecte, pe linie de SSM și nu numai, care sunt incidente, deopotrivă, angajatorului și lucrătorilor. Nu se poate lăsa activitatea unei unități, indiferent de profilul ei, de numărul salariaților, la nivelul hazardului sau al simplei păreri neprofesioniste conform căreia ”aici nu s-a întâmplat nimic rău, niciodată, niciun accident…”. Prezența regulilor în interiorul unei organizații, unei unități, realizarea eforturilor normale și uneori peste normal ca lucrătorii să conștientizeze rolul acestor reguli și, mai ales, respectarea lor, reprezintă un deziderat important nu numai pentru angajator, ci pentru fiecare lucrător al unității, indiferent pe ce post figurează în organigramă. Așadar, dacă nu sunt respectate obligațiile, regulile, personalul este mult mai expus riscurilor existente la locul de muncă, evenimentelor nedorite, sancțiunilor…

Rep.: Cine organizează activitățile de SSM?

G.C.: Angajatorul! Conform Legii 319/2006, angajatorul, patronul are obligația de a organiza activitățile de SSM. Acesta trimite pe orice angajat nou, pe cheltuiala societății, la control medical. Apoi i se face instruirea introductiv-generală în domeniul sănătății și securității în muncă, pe care o fac serviciile externe așa cum suntem noi sau, dacă firma are serviciu intern, instruirea la locul de muncă o face șeful lui direct, conducătorul locului de muncă. Asta în prima zi. A doua zi, i se face instruirea introductiv-generală din punct de vedere al PSI-ului, prevenirea și stingerea incendiilor, iar a treia zi se face instruirea la locul de muncă din punct de vedere al PSI-ului. După aceea, angajatul intră în activitatea normală.

Rep.: Ce presupune evaluarea riscurilor?

G.C.: Scopul principal al evaluării riscurilor este protejarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. Evaluarea riscurilor ajută la diminuarea posibilităţii de vătămare a lucrătorilor şi de afectare a mediului ca urmare a activităţilor legate de muncă. Ajută, de asemenea, la menţinerea competitivităţii şi productivităţii întreprinderii. Sunt mai multe metode de evaluare. În România, cea mai uzitată este cea elaborată de către dr. ing. Ștefan Pece de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii (INCDPM) „Alexandru Darabont”. Pe scurt, se identifică riscurile din cauza cărora lucrătorii se pot accidenta sau îmbolnăvi, luându-se în calcul cele patru componente ale unui sistem de muncă-sarcina de muncă, mediul de muncă, mijloacele de muncă și lucrătorul însuși. Se analizează/apreciază, de către evaluator, în baza discuțiilor cu medicul de medicina muncii al unității evaluate, cu angajatorul acesteia și persoanele cu responsabilități SSM din unitate, cât de des și cât de grav se pot întâmpla riscurile identificate; este vorba despre o matrice gravitate/probabilitate care generează un indicator. Se consideră, conform metodei INCDPM, că dacă acesta depășește 3,5, riscul este intolerabil și se impun, imediat, anumite măsuri, iar dacă nu depășește 3,5, atunci riscul este tolerabil, situația fiind sub control. Mai clar spus, în funcție de acest mai mare sau mai mic de 3,5, se întocmește un Plan de prevenire și protecție care reprezintă ansamblul măsurilor pe care angajatorul trebule să le implementeze astfel încât să nu se întâmple niciun eveniment neplăcut în unitate. Evaluarea riscurilor se realizează pentru toate ocupațiile dintr-o unitate și nu pe fiecare salariat. Se reia atunci când se întâmplă un eveniment, după cercetare și stabilirea cauzelor evenimentului(accidentului de muncă sau în afara muncii); de asemenea se mai reevaluează riscurile și după retehnologizarea unității sau schimbarea condițiilor de muncă sau achiziționarea unor echipamente de muncă noi.

Rep.: Cum a fost percepută de către angajatori, în perioada pandemiei, activitatea pe care ați desfășurat-o la firmele aflate în portofoliul dumneavoastră? Cu ce situații v-ați confruntat pe teren? Evaluarea riscurilor la tele-salariați cum a fost realizată?

G.C.: Nu cred că transmit o noutate. Tuturor ne-a fost dificil prin faptul că a fost o sursă de preocupare nouă. Până să se dezmeticească specialiștii și să fie elaborate actele normative care reglementează activitatea SSM astfel încât lucrătorii să nu contacteze noul coronavirus am indicat firmelor pe care le consiliem să respecte documentele întocmite(tematici, instruiri, etc) pentru situații de pericol de îmbolnăvire/contactare viruși-bacterii-agenți biologici la locul de muncă; am stat conectați permanent la site-urile oficiale în domeniu(Inspecția Muncii, ITM Mureș, DSP etc.),fiind la curent cu momentele aparițiilor HG-urilor cu impact în diminuarea efectelor pandemiei. Ulterior s-au adaptat/completatdocumentele despre care am amintit și le-am transmis unităților cu care avem contracte de prestări servicii SSM. Evaluarea riscurilor la angajații care prestează sau au prestat munca de acasă, în regim de „telemuncă” a fost o provocare, în ideea în care a fost ceva nou pe piața muncii din România (iar în cadrul evaluărilor trebuie să ținem cont și de cadrul legislativ al țării) dar, în colaborare cu angajatorii și salariații acestora am reușit să trecem cu bine și peste această provocare și am reușit să întocmim o documentație care să cuprindă atât riscurile legate de munca efectivă cât și de cele ale mediului de muncă.

Au consemnat Gabriela BELEAN și Alex PĂTRAȘCU