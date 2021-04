Start într-o ediție atipică în Liga IV

Share



În urma ultimelor decizii luate de către conducerea Federației Române de Fotbal, AJF Mureș a strâns rândurile și a stabilit de urgență un program competițional pentru ediția 2020-2021. Va fi o ediție disputată „pe repede înainte”, dacă e să folosim un termen „la modă” în zilele noastre.

Condiția de participare la barajul pentru promovarea în Liga a III-a este ca echipele să dispute un minmum de 7 partide, iar termenul limită pentru desemnarea campioanei este de 8 mai. Din această cauză nu toate județele vor avea o campioană și implicit o reprezentantă la barajul pentru promovare. În situația în care numărul echipelor din Liga a IV-a care se vor afla în situația de a disputa baraj de menținere/promovare în Liga a III-a va fi mai mic de 21, atunci numărul de echipe din Liga a III-a care participă la baraj se va reduce în mod corespunzător. Acest lucru s-a hotărât deoarece recent o altă decizie luată a fost ca ultimele echipe din eșalonul trei să nu retrogradeze direct. Cu alte cuvinte, nimeni nu pică, așa cum dealtfel s-a tot întâmplat în ultimele ediții ale Ligii 3, când nu a mai continuat competiția doar cine s-a desființat sau cine nu a mai dorit să joace în Liga 3. Eșalonul pare că mai prezintă interes doar pentru cluburile care țintesc promovarea în Liga 2.

Ediția „probă de viteză” a pornit la drum

Ținute în „stand by”, echipele mureșene s-au pregătit (mai mult sau mai puțin) pentru startul ediției. „Nu avaem de ales, a trebuit să așteptăm decizia federației și să ne conformăm, să putem da campioana în data stabilită, pe 8 mai. Cât de pregătite sunt echipele rămâne de văzut. Pe parcurs, când eram întrebat ce se întâmplă, le ziceam tuturor să fie pregătiți că vom începe în curând. De regulă, termenul pe care îl spuneam era de două săptămâni, apoi eram nevoit să justific o nouă amânare. În urma deciziei luată de federație, am căutat să ne conformăm, am găsit soluția și am pornit la drum”, au fost cuvintele președintelui AJF Mureș, Mircea Bucur.

După ce în campionatul trecut campioana (Unirea Ungheni) a fost stabilită deja după disputarea unei singure etape din retur, urmată imediat de decretarea stării de urgență, de această dată echipele înscrise vor disputa doar un tur, urmat de jocurile care vor decide campioana. Astfel, cele 12 echipe înscrise au fost împărțite în două serii a câte 6 și vor disputa cele cinci etape pe durata a doar două săptămâni, în perioada 17 aprilie-2 mai, în zilele de marți și sâmbătă.

După cele cinci etape, primele două clasate în cele două serii vor disputa semifinalele, apoi finalele care vor stabili ordinea pe podium.

Dar iată componența celor două serii: Înfrățirea Valea Izvoarelor, Mureșul Chirileu, CS Iernut, Inter Sânger, Kinder Sângeorgiu de Mureș, Mureșul Luduș (seria 1), ACS Tg.Mureș 1898, Atletic Târgu Mureș, Târnava Mică Sângeorgiu de Pădure, Viitorul Târnăveni, Mureșul Rușii Munți, CSM Sighișoara (seria 2).

Rezultatele primei etape

Seria 1

Înfrățirea Valea Izvoarelor – Mureșul Chirileu 2-4

CS Iernut – Inter Sânger 4-1

Kinder Sg. de Mureș – Mureșul Luduș 3-2

Seria 2

ACS Tg. Mureș 1898 – Atletic Târgu Mureș 5-3

Târnava Mică Sg. de Pădure – Viitorul Târnăveni 8-0

Mureșul Rușii Munți – CSM Sighișoara 5-1