„Călătorie spre bucurie’’, cu preșcolarii Grădiniței cu Program Prelungit Deda

În educaţie nu există reţete, există experienţă acumulată, idei, teorii bazate pe cercetări noi, practici confirmate care și-au demonstrat în timp eficienţa, valori, principii, reguli. Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului educaţional la nevoile individuale ale fiecărui copil.

În acest sens, preșcolarii Grădiniței cu Program Prelungit Deda, împreună cu educatoarele Andreea Gabriela Petruț și Alexandra Claudia Ghidiu au achiziționat un bilet de călătorie spre bucurie. Mai exact, în perioada vacanței de primăvară preșcolarii din unitate au savurat momente unice, conturate cu dragoste și dăruire.

Activitățile au fost educative dar în același timp și distractive lăsând preșcolarul să descopere frumusețea locului natal, a tradițiilor populare românești, măreția și splendoarea lumii subacvatice dar și fascinanta lume a dinozaurilor.

„Primul popas în această călătorie ne-a adus într-un cadru pitoresc la căsuța frumos decorată cu țesături, ștergare, lipidee, țoale, obiecte de uz casnic dar și gospodăresc. Ne amintim și de câte o vacanță de vară petrecută în casa bunicilor și de pâinea aburindă proaspăt scoasă din cuptor. În acest cadru, invitată a fost bunicuța (cum îi spuneau copiii) Emilia Sorlea din satul Pietriș, om al locului, cu credință în Dumnezeu și cu mâini de aur, fiind meșter popular dar și o gospodină desăvârșită. Sub îndrumarea bunicii preșcolarii împreună cu educatoarele au pregătit aluatul pentru pâine și gogoși iar rezultatul a fost de-a dreptul delicios și hrănitor. Denumirea activității fiind ,,Bunătăți de la bunica”, a precizat prof. înv. preșcolar Andreea Gabriela Petruț.

Călătoria a continuat cu alte noi și frumoase destinații, în căutarea frumuseților din ,,Lumea Subacvatică”, precum și în vremurile de mult dispărute ale dinozaurilor.

„Viața din adâncuri în culori, alături de peștișorii colorați, căluții de mare, meduze și corali reprezintă o adevărată experiență inedită, preșcolarii fiind foarte fascinați de aceste bogății din lumea subacvatică. Au descoperit multe comori ale mării și în același timp și-au făcut și un prieten – Peștișorul Auriu. O zi cu adevărat memorabilă a fost atunci când am descoperit prin joacă fascinația ,,Lumii Dispărute – Să știm totul despre dinozauri”. Interesul copiilor față de dinozauri este din ce în ce mai mare, astfel se creează un spațiu de creație liber. O explicație a motivului pentru care copiii iubesc dinozaurii este că aceste reptile uriașe au dispărut acum peste 65 de milioane de ani. Copiii au o imaginație vie iar în cadrul acestei frumoase călătorii am pornit și în căutarea urmelor de dinozauri. Frumoasele activități cât și cadrul plăcut pentru desfășurarea acestora au fost conturate sub atenta coordonare a doamnei director Maria Ștețco și a doamnei primar Lucreția Cadar care sunt mereu alături de noi în realizarea numeroaselor activități educative. Călătoria spre bucurie prinde un nou contur descoperind locuri și experimentând în fiecare zi, momente fără seamăn”, a menționat Andreea Gabriela Petruț.

Alin ZAHARIE