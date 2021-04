Duelul Argeș – Mureș, continuat la Dunăre

Share



În Sala Sporturilor din Galați are loc de luni până miercuri, în perioada 19-21 aprilie, al doilea și ultimul turneu al grupei 9-12 din cadrul Diviziei A1 la volei feminin. Atenția în turneul din orașul de la Dunăre este îndreptată asupra duelului dintre echipele de pe Argeș și Mureș, FC Argeș Pitești și CSU Medicina Târgu Mureș. Asta deoarece gazde CSU Belor au cu 14, respectiv 17 puncte mai mult decât cele două, iar ultima clasată, „U” NTT Data Cluj nu mai poate recupera cele 10 puncte care o separă de penultima poziție. Întâlnirea dintre argeșene și mureșence are loc în chiar prima etapă, luni, ora 15.00. În cazul unei victorii de 3 puncte a „medicinistelor” ar prelungi suspansul pe durata întregului turneu play-out. Un 3-0 în favoarea mureșencelor ar duce cele două echipe la egalitate de puncte, 19, cu un ușor avantaj al piteștencelor la setaveraj (24-63, respectiv 26-66), astfel ar putea conta orice punct sau chiar set câștigat sau cedat în confruntările cu celelalte două participante.

Lucrurile au devenit complicate în urma rezultatelor înregistrate în turneul precedent, disputat pe terenul echipei argeșene. Atunci echipa antrenorului Predrag Zucovic a avut șansa de a obține 3 puncte în jocul direct, dar a reușit unul singur. CSU Medicina a avut 2-1 la seturi și 3 mingi de meci în setul 4, a cedat în prelungiri, apoi setul decisiv, avantajul de 5 puncte al piteștencelor ajungând la 6. A recuperat apoi 3 după ce a câștigat surprinzător cu 3-1 în fața gălățencelor, în timp ce FC Argeș cedase cu același scor în fața acestora.

Rivalitate păstrată din eșalonul secund

Așadar se anunță un duel extrem de disputat, cu o rivalitate care s-a manifestat încă din urmă cu trei sezoane. Atunci ambele evoluau în eșalonul secund, mureșencele sub culorile CSM. S-au impus atât în sezonul regulat, cât și în play-off-ul de promovare, au promovat împreună, dar mureșencele reveneau de la CSM la CSU Medicina și au fost nevoite să reia de jos. Întâlnirile din această ediție au avut cu totul alte coordonate. S-a jucat cu turnee și toate duelurile au fost programate cu FC Argeș în rolul de gazdă. La primul echipa mureșeană nu s-a prezentat din cauza cazurilor COVID-19 pozitive din lot, în al doilea au învins piteștencele cu 3-0, iar precedentul a fost amintit. De această dată duelul are loc pe teren neutru, dar vor avea importanță și jocurile cu cele două „arbitre”. Jocul cu echipa clujeană are loc marți, tot de la ora 15.00, iar cu CSU Belor miercuri, ora 18.00.