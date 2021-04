INTERVIU cu Daniel Moldovan, rockerul mureșean care a impresionat la ”Românii au talent”

Share



Daniel Moldovan este unul dintre tinerii târgumureșeni care alege să își urmeze pasiunea zi de zi, anume muzica. Daniel a participat recent la cunoscuta emisiune-concurs „Românii au talent” și s-a calificat în etapa următoare cu 4 de ,,Da”! Tânărul are planuri mari de carieră, multe realizări cu care se mândrește, și ne povestește despre experiențele personale, aspirațiile vocaționale și apariția televizată din luna martie 2021, printr-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: De unde izvorăște pasiunea pentru muzică?

Daniel Moldovan: E o poveste amuzantă. Când aveam 11 ani mi-am descărcat un joc pe calculator numit ,,Guitar Hero”, iar în jocul acela cântam foarte multe piese populare din anii 80’, 90’ și credeam că e unul din cele mai tari lucruri. După un an, am primit de la nașul meu o chitară foarte vechie, făcută în era comunismului, aici în România. Încetul cu încetul am descoperit tot mai multă muzică, mi-a plăcut deosebit de mult scena de Glam Metal din anii 80’ și Hard Rock-ul din anii 70’. În cele din urmă am descoperit tot mai multă muzică și am ajuns să cânt tot mai bine.

Rep.: Dintre toate genurile muzicale, cum ai ajuns la Rock si Metal?

D.M.: Deoarece sunt în primul rând construite pe chitară. Pur și simplu mi-a plăcut în mod special sunetul din punct de vedere compozițional. De exemplu niciodată nu am înțeles și nu mi-a plăcut așa de mult jazz-ul.

Rep.: Faci parte dintr-o formație?

D.M.: Asta-i un fel de întrebare capcană. Momentan, oficial nu. Avem o trupă, Crusader, dar deocamdată nu mai e activă, deoarece eu și Cătălin Laszlo, chitaristul cu care am fost la ,,Românii au talent”, am decis că vrem să ne schimbăm stilul în următoarea fază a carierei noastre. Oficial nu avem nici o trupă cu care activăm, dar avem două proiecte în desfășurare. Unul o sa fie trupa noastră care o să încorporeze aproape aceeași formulă ca și Crusader, dar cu un stil puțin schimbat și o voce masculină; iar al doilea proiect îl vom face cu niște prieteni din Cluj, Vlad și Emil, cu care am vrea să cântăm alt gen.

Rep.: Cu ce realizări te mândrești?

D.M.: Bineînțeles, apariția la televizor e o realizare importantă, și cele două concerte din 2019 care ne-au plăcut foarte mult. În cele din urmă, cu toate experiențele ne mândrim, fie ca e vorba de ,,Românii au talent”, sau concerte, sau doar momente și amintiri plăcute. Sună foarte clișeic, dar succesul e mai mult despre experiență decât despre recompensă.

Reporter: Ce provocări întâmpini în încercarea de a avea o carieră în muzică?

D.M.: Să îmi mențin motivația a fost o provocare mare. Am început să îmi pierd motivația prin 2019, pentru că pur și simplu nu mai îmi plăcea direcția în care se îndrepta trupa, atunci eram cu Crusader. În general era o perioadă ciudată de tranziție, în care nu găseam motivație pentru a scrie muzică nouă și a fost destul de rău. Se poate întâmpla oricui până la urmă, dar cred că cel mai important e să treci peste și să îți găsești propria cale. Pe mine m-a ajutat cât mai mult, culmea, pandemia, fiindcă atunci eu și Cătă Laszlo am luat o pauză forțată, și ne-a prins foarte bine. Ulterior am realizat că suntem încă în același plan. Apoi am decis că vrem o trupă și o imagine nouă, un nume nou și mici schimbări de stil.

Reporter: Ce planuri de cariera ai? Totul se rezumă la muzică?

D.M.: Bineînțeles, am vrea să ajungem cât mai departe cu muzica. Ținta ar fi să ajungem la faimă internațională, deci vise mari. Dacă alții care au început de la mai puțin au ajuns atât de departe, nu văd de ce nu am putea și noi. Sunt de părere că ai nevoie neapărat de mentalitatea asta, pentru a ținti cât mai sus, nu trebuie să te mulțumești cu puțin. Mi-ar place foarte mult să reușesc să mă întrețin din muzica mea. Pe lângă muzică mi-ar place să fiu gazdă la o emisiune televizată, cum ar fi „Top Gear”, pentru că pe lângă muzică îmi mai place mult motor-sportul și istoria. Multe idei, multe vise, dar deocamdată ne concentrăm pe planurile mici și dăm tot ce putem. Pe lângă muzică, eu voiam să mă focusez pe web development și să lucrez în programare, fiindcă nu e greu de învățat și poți scoate bani ușor. Dar în timp ce învățam despre programare, am realizat că nu vreau să fac asta. Mai bine îmi dedic toate resursele urmărindu-mi visul, decât să lucrez întru-un domeniu sigur, iar apoi să mă bântuie întrebarea ,,cum ar fi fost dacă aș fi continuat să lupt pentru pasiunea mea”. Dacă nu reușesc să trăiesc din pasiunea mea, măcar aș ști că am încercat și am dat tot posibilul.

Rep.: Care sunt avantajele și dezavantajele de a fi artist?

D.M.: Adică dezavantajele? Hahaha. Trecând peste glume, cred că cel mai mare avantaj este să faci ceea ce îți place, fie că e vorba de muzică, desen sau altceva. E mult mai ușor să lucrezi pentru pasiunea ta, și îți va ieși mult mai bine, decât dacă ai lucra doar pentru bani. Cum spuneam, mie-mi place foarte mult motor-sportul, deci dacă m-aș fi născut într-o familie bogată, mi-ar fi plăcut să merg la carting, și poate într-o zi să ajung în Formula 1. Favoritul meu din Formula 1 ar fi Sebastian Vettel. Pe lângă părțile bune, dezavantajele sunt că e foarte greu să câștigi bani să te poți întreține din muzică. În ziua de azi, este foarte greu să te diferențiezi de restul. Trebuie să investești extrem de mult timp și e greu să fi original, pentru că aproape toate combinațiile posibile au fost făcute într-un fel sau altul. Am pățit de multe ori să vin cu o idee, iar apoi să descopăr ca seamănă prea mult cu o anume piesă. Pe lângă asta, anumiți membri ai societății au tendința să desconsidere artiștii, fiindcă artiștii nu sunt folositori.

Rep.: De unde vine inspirația?

D.M.: De oriunde. Poate să vină de la un vis, poate veni de la o beție, poate ai văzut un video sau o poză, poate ai ascultat o piesă, te-ai văzut cu o anumită persoană, ai o anumită mașină, inspirația poate să vină de absolut oriunde. Eu de exemplu, acum trei-patru săptămâni ascultam mult „Children of Bodom” și mi-a venit inspirația să vin cu multe riff-uri noi de chitară, să scriu multe clape, și să-mi pun amprenta personală în ele. Am pățit să visez anumite idei, să mă trezesc la 6 dimineața și să cânt.

Rep.: Cum arată succesul pentru tine?

D.M.: Asta e o întrebare relativă. În primul rând, fericirea e succesul, dar sunt multe puncte de vedere din care poți aborda succesul. De exemplu, mulți spun că banii nu aduc fericirea, dar nu cred că e așa de adevărat fiindcă prin bani poți rezolva și cumpăra multe. De altfel fericirea ar fi: o casă frumoasă, o prietenă, mașini și foarte multe chitări.

Rep.: Cum arată o zi din viața unui artist?

D.M.: Depinde de zi, fiindcă o zi banală înseamnă să mă trezesc târziu, îmi iau vitaminele, mănânc, mă duc la lucru, cânt la chitară, improvizez… Pentru o zi interesantă ar fi un exemplu 19 martie, când am apărut la ,,Românii au talent” și ne-am văzut la televizor. Am sărbătorit, am primit un milion de mesaje – n-am putut să răspund la toate, îmi cer scuze. Mi-am îndeplinit visul să beau șampanie dimineața, iar următoarea seară am sărbătorit din nou.

Rep.: Povestește-mi mai multe despre experiența „Românii au talent”.

D.M.: A fost foarte distractiv, a fost una din cele mai bune săptămâni din viața mea. Ne-am distrat de minune, am fost tratați foarte bine, am glumit și râs mult și ne-am bucurat pe deplin. A fost mai mult ca o vacanță dar am și învățat foarte multe. Dacă oricine vrea să meargă la o asemenea emisiune, recomand, e o experiență extraordinară.

Ca încheiere, îi mulțumim mult tânărului Daniel Moldovan pentru interviul acordat cotidianului Zi de Zi și îi urăm mult succes în carieră.

Apreciați de jurații de la ”Românii au talent”

Juriul de la ”Românii au talent” a rămas profund impresionat de numărul băieților. Andi Moisescu i-a dat drept un bun exemplu pentru tinerii români.

,,Mi-am adus aminte de perioada liceului, când mâncam numai așa ceva de dimineața până seara! Eu am prins liceul pe vremuri și nu exista nici echipamentul ăsta și chitariștii nu aveau acces la efectele care le aveți voi astăzi. Genul ăsta muzical, pentru vârsta voastră, mi se pare ca este un „must have” (indispensabil). Mi se pare că e păcat pentru băieți să ajungă la vârsta asta și să nu asculte așa ceva. Aveți revolta aia interioară, e tot ce vrei, e tot spiritul care îl ai de la 15 ani încolo, iar voi, sunteți foarte buni! Foarte frumoasă compoziția, bravo!”, a afirmat Andi Moisescu.

”Băieți, țineți-vă de fete și dați-i înainte! Mișto!”, a spus Florin Călinescu.

Andra Măruță: A fost ca un energizant pentru toata ziua! Mulțumim frumos!

”Felicitări, cu patru de „Da” mergeți mai departe în etapa următoare!”, a concluzionat Alexandra Dinu.

A consemnat Laura NICA

Foto: www.romanii-au-talent.net