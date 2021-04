VIDEO. Start la înscrieri pentru ”Outward Bound Carpathian Adventure”

Share



Prima și totodată cea mai vechie competiție de aventură din România, ”Outward Bound Carpathian Adventure”, se pregătește anul acesta cu o ediție festivă.

Cea de-a 15-a ediție a seriei de provocări, care a început acum 20 de ani, va fi organizată în perioada 13-15 august, la Sovata și în împrejurimi. ”Organizatorii au început să se pregătească deja și îi invită pe cei dornici de aventură să urmărească site-ul mereu în actualizare, să-și găsească colegi de echipă, să transmită știrile despre competiție în mediul lor și să înceapă pregătirea, deoarece competiția din acest an este plină de noi surprize, provocări și experiențe”, a transmis vineri, 16 aprilie, Ferencz Dalma, una dintre organizatoarele competiției.

,,Competiția de aventură, are loc anual în diferite locuri și rute noi și a fost concepută pentru a cunoaște diferite părți ale Carpaților încă de la început. Scopul său este de a crea o oportunitate pentru patru persoane cu mentalități diferite de a lucra împreună prin finalizarea unei varietăți de probe, care includ orientare, drumeții, ciclism montan și alte activități în echipă. În plus, are un caracter caritabil: organizația investește toate veniturile din donații, pentru a finaliza noua grădină de corzi, un loc care a oferit deja un punct de cotitură pentru mii de participanți”, a precizat Ferencz Dalma.

Competiția este organizată de Outward Bound România, organizație non-profit specializată în educație despre natură și dezvoltarea abilităților de lider. Până în prezent, organizația a lucrat cu peste 45.000 de tineri. Partenerii proiectului sunt organizațiile Salvamont Salvaspeo Mureș și EKE Târgu Mureș, iar programul va fi implementat în conformitate cu prevederile epidemiologice în vigoare.

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina web www.outwardbound.ro și pe pagina oficială de Facebook ,,Outward Bound Romania”, respectiv pe pagina de Instagram @outwardboundadventures.

