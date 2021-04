Cum ar fi dacă ai alege HIRSCHMANN?

Share



Marți, 20 aprilie, pe targuldecariere.ro, angajatorii activi din această primăvară vă prezintă joburile disponibile și informații diverse despre mediul de lucru pe care îl oferă. Printre cei care abia așteaptă să vă întâlnească și să discute cu voi despre un posibil viitor alături de echipa lor sunt și cei de la Hirschmann Automotive TM, o companie tânără și dinamică, parte a HIRSCHMANN AUTOMOTIVE GmbH.

Activitatea de producție a companiei a început în decembrie 2007, primele produse fiind cablajele pentru sistemele de asistență la parcare.

Cu timpul, aceasta s-a extins și s-a diversificat, HIRSCHMANN realizând peste 500 de tipuri de produse pentru industria auto, și nu numai, dintre care amintim: cablaje pentru: senzori ABS, oglindă automată, cutie automată de viteză, senzori de presiune, deschidere automată, accelerație electronică pentru automobile, motociclete și snowmobile, sistemele audio și video, instalația de putere din automobile; cablaje și adaptoare pentru instalația de putere din automobile hibrid, soluții de conectică în industria fotovoltaică. Clienții Hirschmann sunt producători premium de automobile și de subansamble din industria auto.

În acest moment, HIRSCHMANN are proiecte noi, își extinde capacitatea, pentru anul 2021 existând și un plan de construire a unei hale de aproximativ 9100 mp, care va cuprinde atât spații de depozitare automată, cât și manuală, zona de producție și de birouri. De asemenea, se lucrează și la digitalizarea proceselor, lucru care va facilita mult munca în viitor. Perioada aceasta pandemică a întărit credința că munca în echipă, susținerea reciprocă și atitudinea pozitivă reprezintă punctul de echilibru al companiei.

Mediul de lucru este caracterizat de valori ca pasiune, cooperare, orientarea spre obiective și răspunde nevoilor angajaților de dezvoltare profesională și personală prin intermediul unei platforme pentru învățare și îmbunătățire continuă. Există programe de instruire și formare profesională încă de la integrarea în companie, atât pentru personalul direct productiv, cât si TESA. Prin intermediul planului de training anual fiecare angajat e implicat cu o anumită frecvență într-un curs, workshop care să îl ajute să își dezvolte competențele. Abordarea specialiștilor interni este în aceeași direcție, aceștia fiind dornici să dea mai departe cunoștintele și celor mai puțin experimentați.

Grija față de colegi este primordială în interiorul companiei, mai ales în contextul actual, în care se pune un mare accent pe siguranța locului de muncă și sănătatea colegilor. În acest sens au fost gândite diverse programe prin care se oferă asistență medicală prin intermediul cabinetelor de la punctele de lucru ale companiei, abonamente de sănătate care permit angajaților să efectueze analize medicale gratuite în fiecare an, controale oftalmologice și de audiometrie.

Ambianța și mediul de lucru curat, ordonat, disciplinat, bazat pe proceduri și reglementări care facilitează procesul muncii pot reprezenta, de asemenea, facilități pentru angajații de aici.

La toate acestea se adaugă asigurarea transportului, tichete de masă și tichete cadou de Sărbători, abonament la sala de sport, bonus de performanță, bonus de fidelitate și al 13-lea salariu.

Implicarea companiei în evenimente sociale, cum ar fi cele sportive, de protejare a mediului, acțiuni de întrajutorare sunt aspecte care întăresc coeziunea de grup și împărtășirea valorilor comune. Faptul că ne aflăm într-o continuă dezvoltare, dinamismul și complexitatea ariei noastre de activitate converg în însăși natura domeniului care generează progres, ceea ce ne face atractivi și competitivi pe piață, spune Aniela Albu, lider de recrutare și dezvoltare.

Dacă v-am atras atenția spre Hirschmann, trebuie să știți că recrutorii de aici sunt în căutare atât de juniori, la început de carieră, cât și de seniori. Deși e relevantă experiența pe care un candidat o deține din punct de vedere profesional, pentru HIRSCHMANN contează și aspectele ce țin de practică sau internship, implicarea în organizații studențești, participarea la cursuri în afara programei școlare, în cazul candidaților mai puțin experimentați. Printe competențele apreciate se află: orientarea spre rezultate și calitate, abilitatea de a lucra într-o manieră analitică, spiritul de echipă, atitudinea pozitivă, proactivă, abilitățile de comunicare și relaționare și orientarea candidatului spre îmbunătățire continuă.

Trebuie reținut și faptul că Hirschamnn are deschidere și implicare activă în ceea ce privește formarea profesională a tinerei generații, existând în acest moment și parteneriate cu universități.

Organizăm vizite în cadrul companiei, activități de practică generală care permit studenților să se familiarizeze cu domeniul de activitate și departamentele existente în companie. Pe de altă parte, susținem programe de internship, de pregătire a lucrărilor de licență, disertație, chiar și doctorat, în care acordăm suport și facilităm studenților participarea la proiecte reale care le permit să își formeze anumite competențe de ordin tehnic și nu numai. Important de mentionat este faptul că în urma acestor programe, oferim studenților ocazia să se alăture echipei noastre prin posturile pe care le avem vacante.

De asemenea, susținem workshop-uri pe diferite teme de interes pentru aceștia, atât în zona de HR, ca de exemplu construirea eficientă a unui cv și susținerea unui interviu de angajare, dar și în zona tehnică cu tematici pe lean management, procese de producție și managementul calității, a mai completat Aniela Albu.

Pe cei care se află în căutarea unui loc de muncă, Aniela Albu îi sfătuiește să se gândească la ce își doresc, să așeze pe listă toate competențele, abilitățile, punctele forte pe care le dețin, pentru a le putea confrunta cu descrierea joburilor din piață și să analizeze compatibilitatea. Cel mai important este să investească timp în a-și explora opțiunile și să fie autentici, iar dacă nu sunt selectați în urma interviului, să nu se demoralizeze, să privească acest aspect ca pe o experiență care îi va conduce mai aproape de obiectivele pe care le au și de găsirea locului de muncă potrivit.

Dacă vreți să aflați mai multe despre HIRSCHMANN sau să aplicați la joburile disponibile în acest moment, vă așteptăm marți, 20 aprilie, pe https://www.targuldecariere.ro/mures