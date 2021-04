VIDEO: Artiștii UMFST-iști își expun lucrările

Share



Casa de Cultură a Studenților din Târgu Mureș este gazda unei expoziții de artă anatomică organizată de Liga Studenților din municipiu, iar lucrările înscrise aparțin studenților de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Echipa de organizare a evenimentului erste condusă de către Adina Cotoi, coordonatoarea Departamentului de Artă și Cultură din cadrul Ligii Studenților din Târgu Mureș, care este de părere că expoziția s-a dovedit a fi un real succes.

„Ideea acestui proiect a venit în momentul în care mi-am depus candidatura pentru Departamentul de Artă și Cultură din cadrul Ligii Studenților, iar o prietenă foarte bună și colega noastră din Ligă mi-a dat această idee. Am avut ajutor în organizarea evenimentului. M-a ajutat foarte mult coordonatorul de proiect Alina Topor, președintele Ligii Studenților, Manea Andrei, dar și colegul nostru Cătălin Sârbu care a creat posterele și s-a ocupat de partea de design și IT”, a specificat Adina Cotoi.

Artă pentru toți

Pasiunea pentru artă este ubicuă. Indiferent de unde ne tragem, cine suntem și ce specializare avem, toți simțim și toți vrem să transmitem ce simțim prin artă, într-o formă sau alta. Cu toate că o tematică precum anatomia ar putea da impresia că evenimentul este destinat doar studenților de la Medicină, artiștii înscriși au și alte specializări din cadrul UMFST, chiar și de la economie sau inginerie. Cine ar fi zis că economiștii au și laturi artistice?

„Participanții nu sunt doar de la Medicină, sunt și alte specializări care participă. Spre surprinderea mea s-au înscris majoritatea de la Medicină, dar au fost și de la Medicină Dentară, Farmacie, Economie și Inginerie. Sunt un număr de 13 lucrări expuse în total. Unii studenți au creat mai multe lucrări. O persoană, spre exemplu a creat trei lucrări, iar alta două. În total sunt 11 participanți”, a punctat coordonatoarea proiectului.

Cursa pentru premiul cel mare

Evenimentul nu se dorește a fi doar o simplă expoziție, ci și un concurs. Cele mai apreciate lucrări vor fi premiate. Oricine poate să intre pe pagina de Facebook a Ligii Studenților Târgu Mureș și să voteze lucrările care i se par interesante printr-un simplu ”like”.

„Expoziția are loc la Casa de Cultură a Studenților în perioada 19-25 aprilie, iar între 25-30 aprilie lucrările vor fi expuse la UMFST, în cadrul Holului de Anatomie. Vor putea fi votate de către public, indiferent dacă sunt sau nu studenți ai Universității pe Facebook pe pagina Ligii Studenților Târgu Mureș. Lucrarea care va avea cele mai multe reacții va fi desemnată câștigătoare. Vor fi trei premii și un premiu special. Am spus că merită să introducem și un astfel de premiu, întrucât avem câteva lucrări mai speciale. Pe lângă picturi putem observa și o scultură în lemn foarte impresionantă. Mai este și un origami care este foarte frumos și care până la această oră are multe reacții și este foarte apreciat”, a explicat Adina Cotoi.

Și în viitorul apropiat…

Coordonatoarea Departamentului pentru Artă și Cultură din cadrul Ligii Studenților Târgu Mureș își propune pentru viitor mai multe proiecte similare.

„Vor urma și alte proiecte. Ne gândim să facem și un concurs de fotografie. Încă nu se știe cu siguranță tema, dar sunt sigură că și acest proiect va avea un impact foarte mare”, a conchis Adina Cotoi.

Alex PĂTRAȘCU