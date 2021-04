Pământ pentru tineri din partea Primăriei Sărmașu

Share



Una dintre problemele cu care se confruntă atât comunele cât și orașele mici este migrația tinerilor în marile orașe. Pe de o parte nu poate nimeni să îi învinuiască; ei merg într-acolo unde găsesc noi oportunități. Este o luptă pe care o duc Primăriile acestor localități de a evolua cât mai rapid, de a se dezvolta și de a crea paltforme sigure și stabile de pe care tinerii să poată face un salt într-o viață prosperă și să rămână în locurile de baștină. Sau, de ce nu, să atragă populație tânără din marile centre municipale.

Într-un interviu televizat acordat recent Televiziunii M9, primarul orașului Sărmașu, Valer Botezan, vorbește despre proiectele pe care le implementează tocmai cu gândul de a ține tinerii în orașul natal. Printre altele, se află în derulare și un proiect prin care tinerii vor primi din partea Primăriei un lot de pământ pentru a-și putea construi casă.

„Este o durere a părinților din Sărmașu că le pleacă copiii de lângă ei. Eu încerc, așa cum am spus și în campania electorală, pe lângă faptul că voi acorda aceste facilități investitorilor în momentul de față, aparatul executiv al primăriei lucrează la identificarea terenurilor din intravilanul localității pe care să le putem lotiza și acorda, tot conform legii, tinerilor să îi menținem în localitatea noastră. O altă prioritatate pentru a menține tinerii în localitate sunt investițiile care sunt deja în desfășurare: construcția unei creșe, construcția unui centru recreativ, construcțiia unei case de cultură”, a explicat Valer Botezan.

Un drum mai scurt

Evident, cei care decid să părăsească Sărmașu în favoarea Clujului sau a unei metropole în cel mai occidental spirit cum este Târgu Mureșul, nu sunt renegați. Edilul șef al sărmășenilor încearcă, dacă nu poate să îi țină „acasă”, măcar să le scurteze drumul (și asta nu ca să plece cât mai repede, ci să se întoarcă mai des). Pentru aceasta a depus la Compania Națională de Investiții nu mai puțin de patru proiecte pentru modernizarea drumurilor de legătură dintre Sărmașu și orașe precum cele menționate anterior.

„De asemenea, pentru ca acești tineri care se mută la Cluj sau la Târgu Mureș am depus la Compania Națională de Investiții patru proiecte de modernizare prin asfaltare a drumurilor vicinale, anume drumurile care fac legătura spre Cluj sau spre Târgu Mureș, drumuri care vor scurta aceste căi de comunicații cu cel puțin 20 de kilometri. Atunci, chiar dacă Clujul sau Târgu Mureșul este un oraș atractiv pentru tineri, eu spun că Sărmașu este un loc liniștit, un loc în care vor putea să trăiască mai ieftin. Dacă vor dori să meargă o dată, de două ori pe lună la Cluj vor avea aceste căi de comunicații mai rapide spre aceste locații. Chiar dacă își vor găsi un job în Cluj în 45 de minute, pe aceste căi de comunicație pe care doresc să le modernizez, asfaltez spre Cluj și spre Târgu Mureș, să îi fac să rămână în Sărmașu; cu creșă, cu centru recreativ, cu o casă de cultură, cu modernizarea a două școli generale”, a specificat edilul șef al sărmășenilor.

O școală modernă, un viitor mai sigur

Dacă cineva dorește ca tinerii să își întemeieze familii și să își creeze un viitor într-un anumit loc, nu este de ajuns doar să construiești o casă de cultură sau să modernizezi drumul, deși și acestea sunt esențiale. Familia înseamnă copii, iar copiii înseamnă viitor. Ei bine, aceștia trebuie să aibă unul, iar viitorul se poate construi doar în școală. Este o condiție sine qua non. Iar aceasta trebuie într-adevăr să fie modernă deoarece copii dde azi nu se pot dezvolta dacă învață în clădiri și cu dotări de pe vremea când prazul era o noutate la români.

„Am semnat pentru modernizarea Școlii Generale din Balda, care ar fi trebuit să fie finalizată în noiembrie 2020. Am reușit să deblochez acest proiect împreună cu echipa din Primărie și cu consultantul pe care îl avem pe fonduri europene, un consultant foarte bine pregătit, am reușit să prelungim această finanțare, să deblocăm acest proiect și, iată că ieri am semnat contracttul de începere a lucrărilor, urmează dirigenția de șantier și cred că undeva până în 15 mai, după ce vom reloca copii și vom preda amplasamentul să începem modernizarea acestei școli. Prin aceste facilități acordate atât investitorilor cât și tinerilor să rămână în Sărmașu și să aducă un plusvaloare localității”, a conchis Valer Botezan.

Alex PĂTRAȘCU