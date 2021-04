Senatorul Leonard Azamfirei solicită finanțarea corectă a secțiilor ATI

Share



Senatorul PSD de Mureș Leonard Azamfirei, care deține și funcția de rector al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, a adresat miercuri, 21 aprilie, o interpelare către premierul României și ministrul Sănătății pe tema reducerii bugetului necesar funcționării secțiilor de terapie intensivă.

Bugetul secțiilor de ATI, redus cu 65%

În interpelarea sa, senatorul social-democrat de Mureș și-a manifestat stupoarea vis a vis de reducerea bugetului pentru finanțarea secțiilor ATI pentru adulți și copii cu 65 de procente, în plină pandemie de COVID-19,

”De mai bine de un an, sistemul sanitar românesc se luptă, cu puținele forțe umane și materiale pe care le are la dispoziție, cu pandemia de Coronavirus. Aflați la capătul puterilor, în fața numărului copleșitor de decese cu care se confruntă zilnic, adeseori sub presiunea și atacurile nedrepte ale celor care se mai îndoiesc încă de efectele virusului SARS-CoV-2, medicii, asistentele și întregul personal de la ATI duc o luptă contra cronometru pentru salvarea de vieți omenești. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 a fost de 12.113 în data de 20 aprilie 2021. Dintre acestea, 1.432 sunt internate la ATI. Aflăm însă cu stupoare din datele provenite de la Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI) că, în plină pandemie, când secțiile de ATI sunt pline de pacienți COVID în stare gravă, și în contextul unui sistem medical aflat la limită, Ministerul Sănătății sub conducerea fostului ministru Vlad Voiculescu a decis să reducă cu 65% bugetul pentru finanțarea și implementarea acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI adulți/copii și terapie intensivă nou-născuți – AP-ATI”, a precizat senatorul Leonard Azamfirei.

De la 1.300 la peste 3.000 de paturi

Decizia de reducere a bugetului pentru funcționarea secțiilor de terapie intensive este și mai bizară în contextul în care de la debutul pandemiei de COVID-19 și până în prezent numărul de paturi ATI cu ventilatoare a crescut de la 1.300 la peste 3.000.

”Toate acestea, în condițiile în care anul trecut, la începutul crizei, existau 1.300 de paturi ATI cu ventilatoare, iar azi sunt peste 3.000. Un număr crescut de paturi înseamnă resurse financiare semnificativ crescute pentru îngrijirea unui număr mult mai mare de bolnavi critici, de întreținere a echipamentelor, inclusiv a celor achiziționate în ultima vreme, costuri cu medicamente și materiale specifice, toate acestea fiind destinate bolnavilor critici. Este ușor de înțeles că la nivelul oricărui spital costurile cele mai mari provin din secțiile de ATI. În asemenea condiții, există vreo explicație pentru care bugetul destinat AP-ATI, în loc să fie dublat, a fost redus la o treime? Față de cele expuse, solicit să-mi comunicați cum vedeți posibilă funcționarea secțiilor ATI în plină criză de pandemie cu un asemenea buget? Mai concret, ce măsuri aveți în vedere pentru punerea la dispoziție a unui buget adecvat, în plin puseu de cazuri în secțiile de ATI? Care este creșterea pe care o aveți în vedere pentru o posibilă rectificare a bugetului destinat acestui program? Pentru o imagine corectă a situației actuale, vă solicit o informare privitoare la suma totală destinată finanțării anuale a AP-ATI de la înființarea acestuia până în prezent, inclusiv pentru anul 2021”, a mai menționat senatorul Leonard Azamfirei.

Alex TOTH