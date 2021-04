Lucrări de primăvară în Luduș

Share



În această primăvară, ciudată din toate punctele de vedere, administrația publică locală din Luduș s-a confruntat cu mai multe provocări care erau inexistente în anii anteriori. Vezi sarcinile în plus cauzate pandemia cu COVID-19.

„Am traversat o perioadă dificilă în acest an pentru că am avut condiții atmosferice nefavorabile care ne-au întârziat cu derularea unor lucrări, ca de exemplu plombarea străzilor asfaltate, iar în alte cazuri am fost nevoiți să amânăm efectuarea lucrărilor din cauze obiective”, a declarat primarul orașului Cristian Moldovan.

Chiar dacă bugetul local pe anul 2021 a fost aprobat de Consiliul Local doar în 14 aprilie, în oraș s-au executat o serie de lucrări de reparații și întreținere într-un așa zis regim de urgență. Liviu Popa, directorul Direcției Drumuri. Intervenții. Transport. Zone Verzi (DITZV) din cadrul Primăriei orașului Luduș ne-a prezentat o lungă listă cu lucrările executate de angajații DITZV, oameni policalificați în mai multe meserii. Astfel, s-au făcut pietruiri la străzile cu sistem macadam doat în cele mai afectate zone, acolo unde circulația era îngreunată. În mod asemănător s-au făcut plombări pe aproximativ 1.000 de metri pătrați acolo unde circulația este mai intensă. În legătură cu acest aspect, administrația publică locală cere scuze cetățenilor pentru disconfortul creat în trafic.

„Este foarte greu să corelezi „rașchetarea„ asfaltului cu procesul de turnare a stratului nou. Stația de preparare a mixturii asfaltice nu este a noastră și livrarea materialului se face cu întârzieri. Și, au mai fost și zilele ploioase când nu aveam condiții optime de turnare”, a declarat Liviu Popa.

Parcuri toaletate

O operațiune executată în fiecare primăvară este toaletarea arborilor din cartierele de blocuri și pe străzile unde aceștia prezintă un pericol pentru circulație și pentru integritatea rețelelor electrice. Până în ziua de 23 aprilie au fost executate toate tăierile solicitate de Asociațiile de proprietari precum și de cetățenii care locuiesc la case.

„Aceste toaletări au un câștig dublu pentru noi. Mai întâi contribuie la siguranța circulației și a cetățenilor, apoi lemnul rezultat din tăieri îl ducem la Administrația Domeniului Public al Primăriei orașului, acolo unde asigurăm întreaga încălzire cu lemnul recoltat din oraș. Dorim ca pe viitor să valorificăm și cregile subțiri și frunzele rezultate, dar despre această noutate vom vorbi altădată”, a precizat Liviu Popa.

O surpriză pentru cetățenii orașului este confecționarea în atelierul propriu al Administrației Domeniului Public a 30 de bănci care se montează în cartierele de blocuri și în parcuri. În acest caz, lemnul băncilor a fost înlocuit cu un material plastic rezistent la șocuri și intemperii, calitatea plasticului ducând la o viață mult mai lungă pentru mobilierul stradal. De notat că pe lângă lucrătorii de la DITZV, la curățirea parcurilor și a spațiilor verzi dintre blocuri, au contribuit și beneficiarii ajutorului social.

Ioan A. BORGOVAN