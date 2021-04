VIDEO: Idee POL, preluată de UDMR Târgu Mureș

Share



Tamasi Zsolt, consilier local UDMR în Consiliul Local Târgu Mureș, a declarat joi, 22 aprilie, cu ocazia unei conferințe de presă, că aleșii locali ai ”Lalelei” au urmat inițiativa Partidului Oamenilor Liberi (POL) din anul 2019 care încerca deschiderea curților școlilor pentru toți copiii. Pentru a impulsiona conducerea unităților de învățământ să permită accesul liber în curtea școlii pe tot parcursul zilei, chiar și în afara orelor de curs se oferă anumite beneficii. De pildă, pentru unitățile de învățământ care iau decizia să își deschidă porțile,Municipalitatea va oferi supraveghere video. Mai mult, școlile care iau această decizie vor fi favorizate în momentul în care procură elemente de joacă care vor fi amplasate în curte.

„Acum este o problemă acută cu deschiderea curților școlilor. Trebuie să subliniem că această inițiativă a fost formulată de Partidul Oamenilor Liberi, dar nu era funcțional pentru că era prea mare povară pe directori pentru a asigura acele materiale care sunt în curtea școlii, precum și integritatea lor. Astfel, noi din partea UDMR-ului am intervenit asupra acestui regulament și am introdus acele capitole prin care Municipiul poate să asigure pază. Dacă se deschid aceste școli, se va putea asigura supravegherea video a acestor curți de școli. Am introdus și acele motivații prin care acele școli care deschid curtea pentru copiii din cartier să fie favorizate în momentul în care se procură elemente de joacă și de sport pentru aceste curți. În momentul actual a fost o neînțelegere ciudată pentru că majoritatea școlilor au luat decizia în consiliul de administrație că nu vor să deschidă școlile și asta se datorează, consider eu, situației de pandemie și astfel vom promova că după ce se va ridica starea de alertă să revină școlile asupra acestor decizii deoarece chiar este nevoie să existe loc de joacă mai ales în acele zone unde în cartier singurul loc de joacă este curtea școlii. Sunt zone în oraș unde este nevoie de o asemenea situație”, a declarat Tamasi Zsolt.

Complexe de joacă ”made in Ungaria”

Conform consilierului local, Guvernul Ungariei a donat pentru județul Mureș 34 de complexe de joacă pentru copii destinate grădinițelor. Dintre acestea, 14 de astfel de locuri de joacă au ajuns în Târgu Mureș. 13 dintre unitățile de învățământ care le vor primi au deja toate avizele în ordine și, la ora actuală, se așteaptă găsirea unei firme care să se ocuă de instalarea spațiilor de joacă.

„Este spre finalizarea amplasarea elementelor de joacă la grădinițe. Trebuie să subliniem că din partea Guvernului Maghiar, în Transilvania. În județul Mureș au ajuns 34 de complexe de locuri de joacă, iar din acestea 14 au ajuns în Târgu Mureș. Însă, în mandatul trecut degeaba au ajuns în 2019 în Târgu Mureș și sunt depozitate. Nu au putut fi date în folosință pentru că nu a existat acea voință de care era nevoie. Aici subliniez că aceste grădinițe sunt grădinițe mixte, și cu ciclu român-maghiar, dar și cu ciclu german. Pentru acești copii era nevoie să fie puse în folosință aceste spații de joacă. Astfel, de când am preluat mandatul, UDMR-ul a pus tot efortul ca să ajungem acolo ca acesta să fie amplasate. Momentan, din cele 14 incinte, la 13 dintre ele există toate autorizațiile. Acum urmează să fie găsit cel care va amplasa locurile de joacă și sper că în curând copiii se vor putea bucura de aceste spații”, a mai adăugat Tamasi Zsolt.

