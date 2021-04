Program de practică încheiat cu succes la Târgu Mureș

Share



Reprezentanții Asociației Culturale Amphion din Târgu Mureș, în parteneriat cu Formprof Servicii SRL și Unic Sports SRL, au anunțat joi, 21 aprilie, cu ocazie unei conferințe desfășurată online, finalizarea proiectului „Program integrat de stagii de practică”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 și implementat în Târgu Mureș.

Proiect în valoare de 2,2 milioane de lei

Potrivit reprezentanților Asociației Culturale Amphion, proiectul a fost derulat în perioada 18 iulie 2018 – 24 aprilie 2021 şi a beneficiat de finanțare în valoare totală eligibilă de 2.205.235,6 de lei, din care cofinanțare 1.837.812,27 de lei reprezintă cofinanțare din partea Uniunii Europene.

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost 315 de elevi de la Colegiul Economic „Transilvania” și Liceul Tehnologic „Traian Vuia” din Târgu Mureș și 20 de studenți de la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, care au participat la diferite programe de învățare la locul de muncă – stagii de practică, înființarea și dezvoltarea de firme de exercițiu și întreprinderi simulate, concursuri pe meserii etc., în scopul facilitării inserției pe piața muncii.

Tinerii participanți la proiect au fost monitorizați în mod permanent cu privire la situația de după absolvirea studiilor și au beneficiat de subvenții și premii, în vederea sprijinirii procesului de tranziție de la școală la viața activă. Proiectul a pornit de la realitatea că tinerii reprezintă una dintre cele mai defavorizate categorii de pe piața muncii, mai ales din cauza neconcordanței dintre competențele și abilitățile obținute la școală, pe de o parte, și cele efectiv solicitate de angajatori, pe de altă parte, conform informațiilor furnizate de Brîndușa Gorea, manager de proiect.

,,Pentru a le oferi elevilor din Tîrgu-Mureș o șansă în plus pentru o carieră de succes în domeniul pe care și l-au ales, dar și pentru a le facilita procesul de tranziție de la școală la muncă, am decis să folosim experiența organizațională pe care am dobândit-o prin implementarea altor proiecte educative și de învățare practică dedicate tinerilor, astfel încât să le oferim acestora un nou program integrat de stagii de practică, util, atractiv și inovator”, a precizat cercul managerial al proiectului.

Consiliere profesională pentru elevi și studenți

Totodată, reprezentanții Asociației Culturale Amphion au mai transmis că obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea ratei de participare a elevilor și studenților la programe de învățare la locul de muncă, în vederea inserției pe piața muncii, în timp ce obiectivele urmărite și atinse în mod specific au fost: creșterea ratei de participare a elevilor din grupul țintă, din învățământul profesional si tehnic, la programe de învățare la locul de muncă, consilierea în carieră și orientarea profesională a 328 de elevi și studenți, în vederea creșterii șanselor de ocupare a unui loc de muncă după finalizarea studiilor și creșterea nivelul de informare privind piața muncii și a stagiilor de practică pentru elevi, studenți, absolvenți și potențiali angajatori, prin crearea unei platforme de informare online.

Elevii și studenții din proiect au beneficiat de consiliere în carieră și orientare profesională, în vederea creșterii șanselor de ocupare a unui loc de muncă după finalizarea studiilor. În urma dificultăților pandemice, proiectul a fost adaptat, astfel încât toți elevii și studenții din grupul țintă să poată beneficia de consiliere psihologică specifică. În cadrul proiectului, a fost elaborat și pus la dispoziția participanților și un Ghid de profilaxie psiho-emoțională pe perioada pandemiei, prin care beneficiarilor li s-a explicat care sunt sursele de disconfort emoțional în perioadele de criză, cum să le gestioneze și cum să își reevalueze prioritățile și valorile.

Psihologul care a furnizat activitatea de consiliere Becze Bianca, a relatat în cadrul întâlnirii despre procesul de consiliere al membrilor grupului țintă: ,,Aceștia au fost evaluați pentru a li se construi un profil psihologic și ocupațional, pentru a li se evalua aptitudinile, abilitățile, înclinațiile aspirațiile, scopurile și proiecțiile de carieră. De asemenea, aceștia au fost mentorați cu privire la tipurile de contracte întâlnite în piața muncii, cum sa redacteze un CV sau o scrisoare de intenție, cum să se prezinte la un interviu etc.”

Platformă-liant între absolvenți și angajatori

De asemenea, în cadrul stagiilor de practică a fost creată o platformă funcțională și actuală de informare și legătură între potențialii angajatori și absolvenți, prin care pot face cunoscute pe site locurile de muncă disponibile și condițiile de angajare. Astfel, potențialii angajatori îşi pot manifesta disponibilitatea de organizare de stagii de practică pentru elevi/studenți pe diferite specializări, iar elevii și studenții din cadrul proiectului (și nu numai) pot urmări, pe site-ul www.stagiidepractica.ro, atât ofertele de stagii de practica, cât și ofertele de locuri de muncă, precum și alte informații utile pentru crearea unei cariere de succes, precum exemple de succes profesional și modele de bune practici.

Chiar dacă proiectul a fost suspendat în multiple rânduri acumulându-se până la 11 luni de inactivitate, coordonatorii proiectului se arată mulțumiți în final.

”Ca rezultat al proiectului 315 elevi au beneficiat de programe de educație și formare profesională, dintre care 155 din mediul rural și 52 de etnie romă; 20 de studenți au beneficiat de sprijin pentru tranziția de la școală la câmpul muncii, dintre care 13 din mediul rural și șase de etnie romă; 265 de elevi au obținut atestatul de formare profesională în specializarea profesională pentru care s-au pregătit; 38 de elevi și nouă studenți care și-au găsit un loc de muncă după absolvirea stagiilor de practică; 141 de elevi și 20 studenți își vor continua studiile, în vederea dezvoltării competențelor profesionale și facilitării inserției pe piața muncii. Toți elevii și studenții au beneficiat de consiliere în carieră și orientare profesională individuală, iar 145 de elevi și studenți au beneficiat de servicii de consiliere psihologică. Pe lângă ședințele de consiliere, elevii și studenții au înființat 17 firme de exercițiu și patru întreprinderi simulate înființate și dezvoltate, două târguri pentru firmele de exercițiu și două târguri pentru întreprinderile simulate organizate iar ca răsplată pentru participarea acestora, au fost acordate premii în valoare de 153.000 de lei și subvenții în valoare 46.200 de lei, în urma a 16 concursuri pe meserii”, a transmis Mugur Gorea, liderul Asociației Culturale Amphion.

(Redacția)