VIDEO: Proiect UDMR Târgu Mureș: Burse pentru liceenii de elită

Într-o conferință de presă susținută joi, 22 aprilie, de către Bereczki Sandor, Frunda Csenge și Tamasi Zsolt, consilieri locali UDMR Târgu Mureș, s-a făcut cunoscut faptul că Uniunea susține în Consiliul Local un proiect prin care toate cele patru tipuri de burse să fie acordate la nivel preuniversitar.

Mai mult, tot la nivel de proiect este și un premiu în valoare de 2.000 de lei pentru cei care devin la finele liceului șefi de promoție sau care au media 10 la examenul de Bacalaureat.

„Până acum la Târgu Mureș au fost acordate doar burse de merit pentru elevi, dar și acelea cu o mare întârziere, deși Ordinul de Ministru din 2011 făcea posibilă acordarea a patru tipuri de burse: de performanță, de merit, de studii și sociale. Pentru reglementarea acestei situații, împreună cu Tamasi Zsolt am înaintat un proiect de Hotărâre pentru Consiliul Local aprobat pe 25 martie și prin care am reglementat situația burselor, de aici încolo fiind acordate toate cele patru tipuri de burse pentru copiii din Târgu Mureș. Sumele acestora vor fi: pentru bursele de performanță – 300 de lei pe lună, bursele de merit vor avea suma de 130 de lei pe lună, cele de studii 120 de lei pe lună, respectiv cele sociale de 100 de lei. Aceste sume sunt mai mari decât ce primesc copiii de la Cluj Napoca, Brașov, Bistrița sau Arad, de exemplu. Tot în favoarea elevilor, am lucrat la un alt proiect de hotărâre împreună cu colegul Tamasi prin care dorim să promovăm și să apreciem efortul elevilor care excelează în învățământ, mai ales a acelora care vor obține media 10 la Bacalaureat, respectiv a șefilor de promoție. Pentru aceștia am creat premiul Gaudeamus. Suma acestor premii în ambele cazuri va fi de 2.000 de lei”, a declarat Bereczki Sandor.

Alex PĂTRAȘCU