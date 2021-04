INTERVIU. Pregătiri pentru Bacalaureat la Iernut

Share



Directorul Liceului Tehnologic Iernut, prof. Remus Frunză, a oferit vineri, 23 aprilie, cu prilejul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi, mai multe informații cu privire la pregătirea elevilor de clasa a XII-a, în ceea ce privește examenul de Bacalaureat.

Reporter: Vă rog să faceți o scurtă prezentare a Liceului Tehnologic Iernut.

Prof. Remus Frunză: Liceul Tehnologic Iernut este un liceu cu tradiție în domeniul electric, fiind înființat în anul 1962, pentru a pregăti personal calificat necesar termocentralei din localitate. Clasele funcționau la început în proximitatea termocentralei, iar clădirea actuală există din anul școlar 1977-1978. De la înființare și până în prezent, spațiile școlare și mijloacele didactice au fost modernizate în permanență, fie prin programul PHARE TVET, fie prin proiecte realizate de către personalul didactic sau consiliul local. Din anul școlar 2018-2019, fiecare sală de clasă este dotată cu mobilier nou, modern, în care există tablă magnetică, laptop și videoproiector. Există laboratoare moderne și ateliere dotate cu materiale didactice pentru fiecare specializare, respectiv calificare, care funcționează la noi în unitate. În momentul de față, la Liceul Tehnologic Iernut există 29 de cadre didactice și 320 de elevi și preșcolari, centralizați în patru grupe la Grădinița cu Program Normal din localitate și 12 clase de elevi înscriși la nivel liceal și profesional.

Rep.: Sub ce formă se susțin acum orele în cadrul liceului?

R.F.: Din data de 2 aprilie, elevii claselor IX-XI, inclusiv preșcolarii, sunt în vacanță prelungită până în data de 4 mai, urmând ca apoi, în funcție de situația epidemiologica din localitate, să revină la școală. În ceea ce privește elevii claselor a XII-a, aceștia au avut vacanță de primavară din data de 2 aprilie până în data de 11 aprilie, urmând ca din data de 12 aprilie până în data de 29 aprilie, aceștia să își desfășoare orele de curs în sistem online conform orarului.

Rep.: În ce măsură s-a modificat actul educațional în ceea ce privește această fluctuație a orelor susținute ba fizic, ba online?

R.F.: În ciuda faptului că de la începutul anului școlar 2020-2021 orașul Iernut s-a aflat în mare parte a timpului în scenariul verde de funcționare, adică cu prezență fizică a tuturor elevilor la școală, au fost perioade în care elevii au participat și la ore de curs în sistem online. Cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, respectiv Primăriei orașului Iernut, am distribuit circa 100 de tablele cu internet pentru elevii care nu dispuneau de niciun fel de dispozitiv IT. Tot pentru o bună desfășurare a actului educațional, s-au distribuit laptopuri cadrelor didactice care au solicitat acest lucru. Cu toate aceste eforturi, am întâmpinat dificultăți în ceea ce privește semnalul internetului în anumite localități din care provin elevii noștri, iar acest lucru a influențat actul educațional.

Rep.: Cum se desfășoară pregătirea elevilor în ceea ce privește susținerea examenului de Bacalaureat?

R.F.: În perioada 22-24 martie, elevii claselor a XII-a au participat la silumarea examenului național de Bacalaureat. Elevii Liceului Tehnologic din Iernut au susținut examen la Limba și Literatura Română, Matematică și la Biologie. Notele obținute de aceștia au fost relativ bune, ținând cont că a fost o simulare, iar profesorii au întocmit planuri remediale, astfel încât în perioada imediat urmatoare să rezolve împreună cu elevii eventualele dificultăți întâmpinate în rezolvarea anumitor cerințe.

Rep.: Au loc ore suplimentare de pregătire și recuperare destinate strict elevilor țintă, din clasa a XII-a?

R.F.: Începând din semestrul al II-lea al anului școlar în curs, profesorii se întâlnesc cu elevii în format online în fiecare săptămână, în vederea pregătirii pentru susținerea examenului național de Bacalaureat.

Rep.: Ce măsuri de siguranță veți adopta pentru acești elevi în perioada susținerii examenelor?

R.F.: S-au realizat circuite bine semnalizate și delimitate de intrare și iesire a elevilor din liceu. S-au montat încă de anul trecut dispensere cu dezinfectanți la fiecare ușă de acces și sală de clasă. Cu ajutorul Primăriei Iernut și a domnului primar Ioan Nicoară, au fost asigurate măștile și soluțiile dezinfectante pentru elevi și personalul școlii. Pentru informarea corectă a elevilor, pe holurile liceului există afișe cu principalele măsuri de protecție împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2. Sălile de clasă în care elevii vor susține examenul național de Bacalaureat se vor amenaja astfel încât să se păstreze o distanțare corespunzătoare între elevi cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare.

A consemnat Diana CĂRBUREAN