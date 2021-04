Contract de închiriere prelungit

Share



În anul 1999 a fost aprobată închirierea unui spațiu aparținând domeniului privat al Primăriei orașului Luduș situat pe strada Principală către SC Romtelecom SA pe o durată de un an.

Prin acte adiționale, pe baza prevederilor hotăârilor Consiliului Local, contractele de închiriere au fost prelungit succesiv, mai întâi cu zece ani, apoi cu câte un an. La data de 31 martie 2021, contractul a ajuns la termen, iar SC Telecom Romania Communications SA (fosta SC Romtelecom SA) a solicitat Primăriei orașului Luduș prelungirea acestuia prin cererea nr. 19002/2021.

Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 9/1999 între autoritatea locală și SC Telecom Romania Communications SA întocmit d eGabriela Fleșar și aprobat de șef Serviciu IADP Anca Năsăudean propune Consiliului local să aprobe prelungirea contractului de închiriere nr. 9/1999 pe o perioadă de un an, cu începere de la 1 aprilie 2021, ținând cont de clauza specială din contractul de închiriere: „La expirarea duratei de închiriere, chiriașul va avea posibilitatea de prelungire a contractului cu încă un an de zile în condițiile existente la acea dată și cu acordul proprietarului, prin negociere”. Având în vedere și prevederile art. 108, lit. „c” din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ: „Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc (….) ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean, după caz, să fie (…..) c) închiriate (….)”. Prezentat în ședința ordinară a Consiliului Local Luduș, proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere amintit, a fost aprobat de aleșii locali, în unanimitate.

Ioan A. BORGOVAN