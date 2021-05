Ouă împodobite cu mărgele de Marioara Kulcsar

Share



Creatorul popular Marioara Kulcsar, cu rădăcini în localitatea Maiorești, comuna Rușii Munți se poate mândri, fără să folosim un termen prea pompos, cu o tehnică de împodobirea a ouălor de Paști, având la bază un stil propriu.

„Din copilărie am cusut cu mărgeluțe. La noi în sat toată lumea lucra cu mărgele. De la o vârstă destul de mică am început să am contact cu acest obicei, văzând-o pe bunica, pe mama și pe celelelalte femei cum lucrau. Atunci, era ceva obișnuit ca lumea să coase costume populare, se cultiva și se lucra inul, vremuri minunate pe care, spre bucuria mea le-am prins. Acum mai bine de 20 de ani am reluat acest obicei al cusutului cu mărgele, fapt pentru care am cusut multe coliere, brățări, cu precădere pe haine. Așa am ajuns la această metodă a împodobirii ouălor după ce am văzut ouăle din lemn din Bucovina pe care sunt lipite mărgele direct pe ceara care învăluie oul”, a declarat Marioara Kulcsar, creator popular.

Ouăle cu motive cusute cu mărgele, inspirate din modelele lipite cu ceară ale creatorilor populari din Bucovina sunt o realizare proprie a creatoarei Marioara Kulcsar, pe care a și prezentat-o în perioada Postului Mare la un atelier găzduit de Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin.

„Este o metodă specifică mie de a împodobi ouă pentru Paști. Ouăle de lemn le îmbrac într-o husă cu mărgele pe care eu am creat-o, după inspirația ouălor din Bucovina care sunt lipite pe ceară. Eu m-am gândit să fac altfel încât să se vadă mărgelele mai frumos, astfel am creat această metodă de învelirea ouălor cu o husă cu mărgele”, a subliniat Marioara Kulcsar.

Tehnică migăloasă

Aparent simplă, tehnica folosită de Marioara Kulcsar necesită anumite calcule, astfel ca oul final să poată fi considerat o bijuterie, cum îi place acesteia să își numească opera.

„Această tehnică necesită niște calcule, nu se poate face la întâmplare. Pe lângă aceste calcule de bază, foarte important este adaptare la forma oului. Chiar dacă acestea sunt făcute din lemn ouăle sunt diferite, mai groase, mai subțiri, mai lungi sau mai scurte. Atunci fiecare husă o adaptez după forma oului. Am încercat să fac la întâmplare dar nu se poate, trebuie să respecți niște reguli pe care singură mi le-am creat. Pornesc cu aceste reguli, dar în timp ce cos, direct din memorie fac modelele diferit, nu le fac după șablon sau desen, doar din imaginație și din gând le concept”, a mărturisit Marioara Kulcsar.

Având ca sursă de inspirație ouăle din Bucovina, Marioara Kulcsar se mândrește cu un stil propriu.

„Când am văzut pentru prima data ouăle cu mărgele din Bucovina am fost fascinată de cum arată dar mai ales de modul cum sunt ele create. Mărgelele sunt lipite pe ceară, iar eu m-am gândidt să vin și eu cu ceva nou, să-mi fac propria creație după inspirația bucovineană. Satisfacția mea foarte mare este să creez sau să cos câte un ou, acestea fiind bijuterii care vor dăinui peste timp. Dat fiind faptul că îmi place foarte mult, mereu mă gândesc cum să creez altceva, ceva diferit. Așa cum și bunicele și mamele noastre când lucrau, fie că-și făceau podoabele, fie că-și făceau costumele sau obiectele casnice, întotdeauna creau și făceau ceva nou pentru a impresiona și pentru pentru etalarea priceperii și talentului. Când lucrez la astfel de ouă, prefer să fiu singură, doar cu gândurile mele. Atunci mă pot concentra pe obiect și atunci iasă lucrul așa cum vreau eu, adică frumos. Durează câteva ouă ca să faci un ou, nu se poate face foarte repede din cauză că mărgelele sunt mici. Munca e una migăloasă, dar satisfacția este pe măsură, satisfacția reușitei și nu în ultimul rând aprecierea celor care le văd”, a menționat Marioara Kulcsar.

Alin ZAHARIE