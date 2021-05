Varga Nikol își continuă ascensiunea

Share



Târgumureșeanca Varga Nikol, mica gimnastă-dansatoare care la doar 9 ani, în urmă cu trei ani, devenea campioană mondială la proba Solo Dans Contemporan în cadrul Campionatului Mondial „Dans World Finals”, competiție disputată în Croația, revine spectaculos. Revenirea sa în prim plan are însă noi caracteristici. Nikol dansa și combina această pasiune cu gimnastica de la vârsta de 5 anișori. Rezultatele obținute la dans contemporan și acrodance au fost remarcabile și micuța acrobată a înceeput să viseze frumos. Era deja de 4 ori campioană europeană, avea titlul mondial menționat cucerit în Croația, unde mai obținuse și un titlu de vicecampioană.

Despre Nikol s-a mai auzit și în 2019, dar în cu totul alte împrejurări. În acel an a participat la mai multe emisiuni de televiziune, printre care și emisiunea-concurs „Românii au talent”, unde a cucerit inimile juraților prin energia și vivacitatea sa. A ajuns în semifinală, printre 24 cele mai bune momente participante. A ratat continuarea doar în urma voturilor telespectatorilor, o fază mai mult decât subiectivă. Anul 2020 a fost un an pe care întreaga omenire își dorește să-l dea cât mai repede uitării, indiferent de domeniul de activitate. Bineînțeles, dacă îi exceptăm pe cei care au profitat de criza mondială. Pandemia provocată de COVID-19 a afectat din plin și sportul, într-un an care avea în calendar multe competiții majore, culminând cu Jocurile Olimpice.

Performața care deschide noi orizonturi

Fără antrenamente și fără concursuri, Nikol nu a renunțat nicio secundă la visurile sale. Fetița hotărâtă și ambițioasă nu putea renunța la ceea cei îi place mai mult, dansul. Astfel, a continuat cursurile de gimnastică, dans contempran și balet online de acasă, pe platforma „Live Dance Classes Online”, cu antrenori speciali și dedicați, care au ajutat-o nu doar să se mențină în formă, ci chiar să avanseze. Odată cu relaxarea restricțiilor impuse de criza medicală, s-au reluat și unele competiții, chiar dacă multe doar online. Diferența față de competițiile din anii precedenți, în ceea ce o privește pe Nikol a fost includerea baletului în „meniu”.

O primă participare la o competiție importantă a fost cea organizată recent, tocmai în preajma Zilei mondiale a dansului. Este vorba despre un concurs de nivel mondial, „Sibiu Dance Competition”, concurs internațional de balet clasic și contemporan, o ediție virtuală în acest an. Acest lucru a presupus coregrafii filmate și trimise în competiție, întreceri la care au participat dansatori talentați din 42 de țări, printre care: Bulgaria, Canada, Republica Cehă, Egipt, Italia, Japonia, Malaesia, Malta, Noua Zealandă, Peru, Polonia, Portugalia, China, Rusia, Singapore, Africa de Sud, Spania, Taiwan, Thailanda, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite, SUA, Venezuela.

După vizionare și deliberarea juriului internațional, elevei școlii de dans Together Dance și Monique’s Ballet Studio i-au fost acordate mai multe premii.

La secțiunea Balet Clasic variația „La Bayaderre 3 rd Shade” a obținut la categoria 11-13 ani locul 18 din 75 de concurenți, cu o evoluție pe coregrafia Georgianei Monica Grama. Cel mai valoros rezultat a fost însă locul 2 obținut la secțiunea Dans Contemporan, cu momentul „Hollows”, pe coregrafia semnată de Tünde Pásztor, profesoara școlii de dans „Together Dance”.

Acest rezultat i-a adus și premii speciale, care constă în burse de studiu. Una a venit din partea lui George Postelnicu, la Dance Campus& Contest San Francesco di Paola, alta din partea lui Valentin Bartes, la „Elite Balett workshop Romania& Gala Performance”, rezultate care o motivează și o determină pe mureșeanca de aproape 12 ani să-și continue visul de a ajunge pe mari scene ale lumii.