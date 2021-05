Bugetul din Pogăceaua, accent pe cultură și sport

Share



Din cele care reies din interviul acordat recent cotidianului Zi de Zi de către primarul comunei Pogăceaua, Florin Cristian Ștefan, bugetul local este echilibrat, luându-se în considerare atât investițiile în infrastructură, cât și cele pentru modernizarea și reabilitarea instituțiilor.

Totuși, trebuie să remarcăm că un accent foarte mare cade pe cultură, în special pe educația tinerilor, dar și pe sport. Importanța primeia dintre ele este de netăgăduit. Totuși cea de a doua, anume sportul, este văzut nu doar ca o activitate de timp liber, ci ca o investiție.

„Pentru 2021, bugetul, cred eu, fiind primul buget pe care îl facem, arată destul de bine. Nu e extraordinar, dar eu sper să putem face ceea ce ne-am propus. În primul rând, vrem să facem un teren sintetic, care este cuprins în buget, în valoare de 200.000 de lei. Am mai adăugat 100.000 pentru pietruirea unor drumuri, pentru a putea circula pe ele până la asfaltarea lor. Apoi, avem în plan un studiu de fezabilitate pentru 10 kilometri de asfaltare. Pentru aceasta am alocat 50.000 de lei. Căminul cultural din localitatea Văleni, prin programul AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – n.r.), un proiect în valoare de 1 milion de lei. Autorizația de construcție am dat-o în februarie și au și început lucrările, iar termenul pentru finalizare este februarie 2022. Pe investiții, anul acesta am început capela mortuară. Anul acesta o finalizăm la Pogăceaua și anul viitor sper să o începem la Văleni și să o finalizăm în același an”, a explicat primarul.

Sală de sport pentru tineri

Florin Cristian Ștefan își dorește să înființeze o sală de sport și să construiască un teren sintetic în comuna Pogăceaua. La ora actuală, neexistând o sală de sport în comună, doritorii se văd nevoiți să meargă în localitățile învecinate, iar construirea unei săli de sport, până la urmă, trebuie văzută și ca o investiție financiară, nu doar una pentru sănătate.

„Am mai făcut un studiu de fezabilitate pentru o sală de sport pentru că se dau foarte multe proiecte prin CNI (Compania Națională de Investiții – n.r.) pentru săli de sport. Impactul ar fi foarte mare în Pogăceaua. Sunt mulți tineri la noi în Pogăceaua și toți merg la sălile de sport și terenurile sintetice din Râciu sau Șeulia, pentru că acolo sunt. În fiecare seară tinerii de la noi merg la Râciu, așa că trebuie să facem și noi. Am adus bancomat în comună. Acum două săptămâni l-au montat”, a specificat Florin Cristian Ștefan.

Școala și semnalul

În bugetul pentru 2021 este cuprinsă și reabilitarea școlii gimnaziale din comună, investiție care se ridică la puțin peste 2,2 milioane de lei. În luna ianuarie, administrația Primăriei comunei Pogăceaua a depus o cerere pentru tablete destinate elevilor pentru a învăța în regim online. A existat, totuși, o mică problemă care a fost, în cele din urmă remediată. Tabletele veneau cu o cartelă Orange, dar pe raza comunei nu există semnal pentru această companie. Prin urmare, primarul a acordat o autorizație de construcție pentru un releu care va asigura semnal de la această companie.

„Pentru Școala Gimnazială din Pogăceaua s-au alocat aproximativ 2,2 milioane de lei, bani care includ reabilitare și extindere. Au început lucrările și acolo și anul acesta, până în decembrie ar trebui să fie finalizată. 301 copii sunt acum la școală în comuna Pogăceaua. Este școală și în Văleni și în Pogăceaua. În Văleni este o școală primară și la Pogăceaua restul. În perioada de pandemie a fost în regulă. Nu am ieșit niciodată din scenariul verde. La început, când școala a fost online pentru toată țara, la fel a fost și aici. Am făcut un proiect pentru tablete și unul, depus în ianuarie, pentru table inteligente, din fonduri europene. La acesta din urmă încă așteptăm răspuns. Tablete s-au dat în număr de 50. Dar a fost o problemă. Cartela de internet era conectată la rețeaua Orange, iar noi în sat nu avem acoperire. Acum două săptămâni am dat autorizație de construcție pentru un releu, pentru a avea semnal la această companie. Va fi gata în aproximativ o lună. Am dat autorizație în toată comuna pentru a se pune fibră optică, o firmă privată. La ora actuală este în comună fibră optică, dar nu este peste tot. În acea perioadă, tabletele au fost funcționale doar pe wireless. Dar toată lumea s-a descurcat și n-au fost probleme. Cei care nu aveau posibiliatea de a intra la cursuri de pe telefonul personal sau al părinților a primit o tabletă”, a punctat primarul comunei Pogăceaua.

Alex PĂTRAȘCU