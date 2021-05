Concurs fără câștigător pentru șefia CAS Mureș

Share



21 de participanți la concursul organizat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru ocuparea unor funcții de director general al Caselor de Asigurări de Sănătate (CAS) din 35 de județe din țară nu s-au prezentat joi, 6 mai, la proba scrisă a concursului, potrivit unui comunicat de presă publicat pe pagina web cnas.ro. Conform aceleiași surse, 28 de candidați care s-au prezentat la proba scrisă a concursului au fost declarați respinși, în timp ce doar 5 candidați au obținut punctaj mai mare de 70 și au fost declarați admiși, fiind astfel calificați la următoarea probă, cea de susținere a proiectului de management.

Manuel Butiulca, forfait pe ultima sută de metri

Pentru funcția de director general al CAS Mureș s-a înscris un singur candidat, actualul manager al instituției, ec. Manuel Butiulca, care a declarat pentru cotidianul Zi de Zi că nu s-a prezentat la proba scrisă a concursului deoarece nu a reușit să parcurgă și să memoreze în timp util cantitatea uriașă de câteva mii de pagini de bibliografie.

”Am reușit să îmi iau câteva zile de concediu de odihnă pentru a mă pregăti pentru examen deoarece volumul de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș a fost extraordinar de mare în ultima perioadă, în ultimele nouă luni de zile am lucrat cu un deficit de personal de 15% în condițiile în care în contextul pandemiei volumul de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș a crescut foarte mult, iar atribuțiile personalului existent aproape s-a dublat. Având în vedere bibliografia foarte vastă de 25 de titluri legislative însumând câteva mii de pagini, cele opt zile de concediu pe care am reușit să mi le iau consider că au fost insuficiente pentru a învăța pe de rost toată bibliografia”, a precizat ec. Manuel Butiulca.

Potrivit acestuia, conducerea Casei Naționale de Asiguri de Sănătate va scoate din nou la concurs postul de director general al CAS Mureș.

”În perioada viitoare, din ce am înțeles din declarațiile președintelui CNAS urmează să se scoată din nou la concurs aceste posturi și în funcție dacă reușesc să mă pregătesc sau nu mă voi prezenta sau nu”, a mai afirmat ec. Manuel Butiulca.

Alex TOTH