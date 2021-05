VIDEO: Teqball de Mondiale, la Târgu Mureș

Share



Cei mai buni jucători de teqball din România s-au întrecut în cadrul etapei a II-a a Circuitului Național de Teqball intitulat Romanian Teqball Challenger Series, competiție desfășurată în incinta Complexului de Sport și Agrement ”Weekend” din Târgu Mureș, în perioada 8-9 mai, sub egida Federației Internaționale de Teqball.

Competiția a fost organizată de Teqball România, în calitate de partener exclusiv al Federației Internaționale de Teqball, și reprezintă criteriul de calificare la Campionatul Mondial de Teqball care se va desfășura în acest an.

”E un circuit de patru etape, prima etapă a fost anul trecut în octombrie, din păcate din cauza situației în care cu toții ne-am aflat nu am putut organiza alte competiții indoor, iar aceasta este prima competiție oficială din acest an, etapa a II-a. Sunt prezenți la Târgu Mureș 30 de sportivi pe care noi îi considerăm ca fiind cei mai buni jucători de teqball din țară”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Vlad Podar, manager de dezvoltare al Teqball România.

România, în Top 3 mondial

Apărut în anul 2017, în Ungaria, teqball-ul este sportul cu cea mai mare dezvoltare mondială în ultimii trei ani, România aflându-se într-un onorant Top 3 în funcție de eficiența dezvoltării teqball-ului în anul 2020, alături de Ungaria și Polonia.

”Este un sport în care contactele fizice sunt interzise, poate fi jucat de către oricine, oriunde există o masă curbată. Noi am început să dezvoltăm acest sport în România, fiind parteneri exclusivi ai Federației Internaționale, în urmă cu doi ani de zile. Anul 2019 a fost unul plin pentru noi în special pe partea de organizare, de structură și aveam planuri și proiecte foarte mari pentur 2020, cu multe evenimente interne, cu participare internațională, cu multe surprize, din păcate nu am putut și am amânat evenimentele pentru acest an”, a punctat Vlad Podar.

Teqball și în județul Mureș

Managerul de dezvoltare al Teqball România a mai precizat că în prezent se depun eforturi pentru ca în viitorul apropiat teqball-ul să poată fi practicat de cât mai mulți mureșeni.

”Foarte multă lume ne întreabă unde poate fi practicat acest sport în municipiul Târgu Mureș și în județul Mureș. Sunt mai multe mese care sunt disponibile în județul Mureș, am început și un program educațional cu sprjinul Inspectoratului Școlar Județean Mureș prin care am dotat șapte instituții de învățământ din județul Mureș cu câte o masă de teqball pentru ca elevii să deprindă acest sport. Fiind și vacanță și situație epidemiologică, nu s-a putut dezvolta așa de mult, dar noi avem dorința și promisiunea autorităților locale că în scurt timp pe raza municipiului Târgu Mureș va fi cel puțin o bază sportivă care va fi dotată cu astfel de mese de teqball. Noi sperăm ca această bază să fie într-un loc foarte cunoscut de târgumureșeni”, a mai menționat Vlad Podar.

Rezultate, Romanian Teqball Challenger Series, etapa a II-a:

Simplu:

Locul 1: Apor Györgydeák;

Locul 2: Szabolcs Ilyés;

Locul 3: Tamas Kovacs.

(Au participat 18 sportivi).

Dublu:

Locul 1: Apor Györgydeák și Szabolcs Ilyés;

Locul 2: Zsolt Lázár și Tamas Kovacs;

Locul 3: Hunor Kristaly și Arnold Szilágyi;

(Au participat 11 perechi).

Dublu mixt:

Locul 1: Apor Györgydeák și Tunde Miklos;

Locul 2: Szabolcs Ilyés și Krisztina Lakatos;

Locul 3: ZsoltLázár și Boglarka Takacs;

(Au participat 6 perechi).

Alex TOTH