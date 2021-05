Broșură despre atragerea fondurilor europene lansată la Târgu Mureș

Share



Duminică, 9 mai, a avut loc un eveniment susținut în Muzeul de Istorie și Arheologie din Cetatea Medievală din Târgu Mureș, care a marcat Ziua Europei. Gazda principală a fost europarlamentarul târgumureșean Vincze Loránt, care i-a avut oaspeți pe Simion Crețu, director general al Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru, Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș și primarul municipiului Târgu-Mureș, Soós Zoltán.

În discursul său, europarlamentarul a subliniat importanța Zilei Europei, dar și beneficiile pe care România le-a avut odată cu aderarea la Uniunea Europeană.

„Este important să marcăm Ziua Europei. De obicei, deputații în Parlamentul European în această zi sunt în Clădirea Parlamentului de la Bruxelles sau de la Strasbourg primind oamenii care vin în vizită, ori sun în circumscripțiile lor electorale și organizează evenimente de genul acesta. Eu am ales să fiu la Târgu Mureș și să sărbătorim împreună în această minunată clădire și în această atmosferă pe care o oferă Cetatea Medievală. Astăzi sărbătorim pacea și unitatea în Europa. În cadrul unui discurs ținut la Paris la 9 mai 1950, ministrul francez al afacerilor Externe de atunci, Robert Schumann, propunea stabilirea unor noi forme de cooperare politică în Europa care să înlăture pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou război între națiunile europei. Viziunea sa era de a crea o instituție europeană care să centralizeze și să gestioneze producția de cărbune și oțel. Un an mai târziu a fost semnat tratatul care prevedea crearea unui astfel de organism. Iar propunerea lui Schumann e considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene. România a devenit membră a Uniunii Europene în 2007. Aș zice că am revenit în familia statelor europene. Pentru România a fost un obiectiv major, dar și unul minim pentru că Transilvania, România a făcut întotdeauna parte din Europa și fără a avea cartea de membru în Uniunea Europeană. Acest statut ne-a adus beneficii și obligații. Am devenit parte a pieței unice, beneficiem de libertățile fundamentale ale mobilității, am deschis piața noastră și am beneficiat de investiții, de fonduri europene. Uniunea Europeană este o entitate vie, dinamică și se află într-un permanent proces de adaptare”, a punctat Vincze Loránt.

Fondurile europene, între Da și Ba

Europarlamentarul târgumureșean a declarat că în ceea ce privește absorbția fondurilor europene la nivel de Unitate Administrativ Teritorială rezultatele au fost bune. Totuși, Vincze Loránt consideră că nu la fel de bună este situația absorbției fondurilor europene la nivelul Guvernului.

„Eu cred că putem să privim partea plină a paharului, faptul că au fost rezultate bune spre excelente în ceea ce privește autoritățile locale, în ceea ce privește ADR Centru, Consiliul Județean Mureș. Întotdeauna e loc de mai bine, dar exercițiul celor două perioade de finanțare cred că este pozitiv. Însă, cred că au fost rezultate slabe la marile investiții centralizate la nivelul statului, unde guvernul și-a nu a reușit să realizeze acele proiecte mari pe care le-a semnat cu Comisia Europeană. Sperăm ca în următoarea perioadă, Guvernul să aibă o gestionare mai bună și în acest sens UDMR, ca membru al coaliției, prin miniștrii săi va face tot posibilul ca situația utilizării Fondurilor să se îmbunătățească”, a specificat Vincze Loránt.

O broșură pentru fonduri

Eurodeputatul UDMR a arătat în discursul său că a dorit să marcheze această sărbătoare europeană acasă pentru a lansa o publicație în limba maghiară legată de accesarea fondurilor europene.

”Am pregătit un îndrumar al fondurilor europene în limba maghiară „Să începem! Fonduri europene pentru Transilvania”, prima publicație de acest fel care include principiile PNRR și finanțarea 2021-2027. Este un instrument util care apare atât în format tipărit, cât și online. De asemenea, vom realiza și o serie de 17 conferințe în limba maghiară destinate autorităților locale, întreprinzătorilor și ONG-urilor. Acestea vor avea loc în perioada iunie-iulie în județele Harghita, Covasna, Satu-Mare, Bihor, Sălaj, Cluj și Mureș”, a declarat Vincze Loránt.

Vincze Loránt a mai menționat că partenerii proiectului sunt ADR Centru, Goodwill Consulting, RegioConsult, Grupul PONT și că ceea ce se dorește este facilitarea accesului la informații legate de fondurile europene.

”Doresc să mulțumesc ADR Centru pentru parteneriat. Pentru grupul PPE din PE este un proiect important pe care îl voi desfășura, tot interesul instituțiilor europene este ca România să aibă o eficiență mai mare în utilizarea fondurilor. Este un obiectiv pe care mi l-am propus, să facilitez accesul la informațiile despre finanțările europene, să contribuim împreună la dezvoltarea Ardealului și a României”, a mai arătat eurodeputatul.

Susțineri de la vârf

Directorul general al ADR Centru a salutat inițiativa și a declarat că prin acest ghid cei care doresc să acceseze fondurile europene vor primi informații care să-i ajute pentru ca ideile lor să devină proiecte sustenabile.

”Uniunea Europeană a fost un deziderat al României. Există o anumită muncă pentru a-ți asigura un buget, pentru a obține sumele pe care le dorești, pentru a obține anumite linii care să asigure finanțarea nevoilor țării tale, noi vom primi 80 de miliarde pe care va trebui să le cheltuim. Cu această parte am avut destule probleme, și atunci aceste informații incluse în acest ghid sunt un instrument pe care, oricine citește în domeniul lui, fie că este din zona publică sau privată, găsește informații astfel încât să poată materializa prin proiecte ideile sale. Documentațiile care conțin aceste idei trebuie lucrate atent și sunt uneori destul de complexe. Din acest punct de vedere acest instrument este foarte important pentru toți beneficiarii. Eu îl felicit pe domnul europarlamentar care arată astfel că face ceva pentru oamenii care l-au trimis acolo”, a spus Simion Crețu.

De asemenea, președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a arătat că publicația este un instrument binevenit pentru autoritățile locale.

„Acum, când vom avea o serie de propuneri de finanțare, această publicație va facilita munca autorităților locale, ale organizațiilor neguvernamentale și ale IMM-urilor. Anul 2021 este pentru județul Mureș un an al planurilor, punem în acest an bazele solide ale dezvoltării județului deoarece, în următorii ani vor exista o mulțime de oportunități de finanțare UE pentru dezvoltare pe care trebuie să le folosim cu înțelepciune”, a punctat Peter Ferenc.

Pentru un nou Târgu Mureș…

Primarul municipiului Târgu Mureș a specificat în discursul său că broșura prezentată de eurodeputatul UDMR va fi foarte folositoare autorităților locale, menționând dezideratul că în următoarea etapă de finanțare, Târgu Mureșul să absoarbă cât mai multe fonduri europene pentru investiții, infrastructură, cultură și turism.

„Aș dori să îl felicit pe Vincze Loránt pentru inițiativa pe care a făcut-o și care este un mare ajutor să fie un breviar simplificat pentru autoritățile locale, care sunt fondurile care se pot accesa. Este foarte important ca mesajul și informația să ajungă la UAT-uri deoarece majoritatea proiectelor sunt folosite și într-adevăr se văd efectele pozitive ale finanțărilor europene, mai ales din ultimii 10 ani. Foarte multe așezări și-au schimbat aspectul. Este foarte important ca fondurile europene care sunt o oportunitate imensă pentru noi să fie folosite nu ca un scop definit, ci să fie o unealtă importantă ca să realizăm o strategie. Târgu Mureșul, după 30 de ani va avea un Master Plan care va fi finalizat în luna iunie, pe baza căruia putem să continuăm să batem la ușa domnului Crețu pentru că avem alte idei și proiecte. Este important ca acest Master Plan al Municipiului Târgu Mureș să fie corelat cu Master Planul Județului Mureș, cu comunele alăturate și cu zona metropolitană care este în reorganizare și imediat își va începe activitatea și va atrage alte fonduri. Eu sper ca Târgu Mureșul și județul Mureș în următoarea etapă de finanțare să ne apropiem la cota maximă posibilă în care sunt prevăzute fonduri pentru investiții, infrastructură, cultură, turism și să devenim o zonă care va reuși să absoarbă. Din acest punct de vedere, Sovata este un exemplu bun. Este printre puținele zone turistice care au redevenit europene din fonduri europene. Sperăm că așa va arăta și Târgu Mureșul și să încercăm să recuperăm handicapul lipsei de investiții și lipsei de strategie din ultimii ani”, a menționat primarul târgumureșenilor.

Alex PĂTRAȘCU