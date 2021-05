Poliția Mureș, controale la transportatori de persoane și de marfă!

Share



Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, împreună cu Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier, desfășoară în această săptămână acțiunea Truck & Bus, pentru verificarea legalității transporturilor rutiere de persoane și mărfuri.

Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, activităţile de control se desfăşoară simultan în toate statele membre ale Uniunii Europene, conform Planului de operaţiuni al Organizaţiei Poliţiilor Rutiere din Europa (TISPOL), pentru prevenirea accidentelor rutiere grave.

”În perioada 10-16 mai, Serviciul Rutier Mureş, sub coordonarea Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, desfăşoară activități pentru reducerea accidentelor rutiere produse în special din cauza nerespectării normelor rutiere de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului de marfă. În cadrul acțiunii vor fi verificate autovehiculele destinate transportului public de persoane cu capacitatea de transport mai mare de 8 plus 1 locuri şi cele destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone”, se menționează în comunicat.

Conform aceleiși surse, ”activitatea vizează depistarea transporturilor ilicite de mărfuri şi persoane, prevenirea conducerii vehiculelor sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, purtarea centurii de siguranţă, respectarea perioadelor de conducere şi de odihnă, a dimensiunilor de masă şi gabarit, deţinerea certificatului de competenţă profesională şi a documentelor de transport, a inspecţiei tehnice periodice, a asigurării obligatorii de răspundere civilă, dar și respectarea normelor impuse în această perioadă a stării de alertă.”

(Redacția)