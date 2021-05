Deputatul Corneliu Florin Buicu, mesaj special de Ziua Internațională a Asistentului Medical

Share



”Felicitări și La mulți ani cu multă sanatate tuturor colegilor asistenți medicali și familiilor acestora!

Astazi este ZIUA Internațională a Asistentilor Medicali, adică ziua celor care sunt zi de zi in spitale, policlinici, cămine, cabinete medicale, scoli sau centre de asistenta sociala. Ziua celor pentru care spitalul/ locul de munca inseamna ACASA. Ziua celor care zi de zi, noapte de noapte, sunt pe “frontul” medical. A celor care au dus si duc, alaturi de celelalte categorii din sanatate, greul in aceste vremuri de pandemie. Ziua celor care, din pacate, nu sunt inca apreciati – in Romania, asa cum ar trebui.

Colegii noștri stau cel mai mult lângă bolnavi, administrează tratamentele prescrise, numără cele mai multe victime ale coronavirusului, cad la datorie sau ca urmare a stresului provocat de problemele de serviciu. Pe lângă atribuțiile profesionale, participă la campanii de donare de sânge, dăruind astfel VIAȚĂ semenilor aflați pe patul de suferință. Iar acum, în contextul pandemiei de coronavirus, asistenții medicali sunt din nou în linia întâi, demonstrând cât de importantă este profesia lor pentru salvarea semenilor.Asistenții medicali sunt implicaţi şi afectaţi emoţional mai mult decât permit să se vadă la locul de muncă. Ei sunt cu sufletul alături de pacienţi şi de multe ori îi poartă în gând şi după orele de serviciu, pentru că, pur şi simplu, le pasă.

Anul acesta, la fel ca și anul trecut, de ziua profesiei, când sute de mii de asistenți medicali din întreaga lume fac scut pentru sănătatea noastră, înțelegem mai bine decât oricând că respectul și protecția pentru profesioniști trebuie să depășească bariera declarațiilor și să devină realitate.

Mulțumiri, stimați colegi, pentru dedicație, pentru seriozitate și pentru implicare dincolo de limitele profesionale. Ne înclinam în fata voastră, ne înclinam în fata profesionalismului vostru, a curajului, a empatiei, a spiritului de sacrificiu de care dati dovada.

La Mulți Ani!”

Dr. Corneliu Florin Buicu,

Deputat PSD de Mureș,

Vicepreședinte al Comisiei pentru Sănatate și Familie din Camera Deputaților