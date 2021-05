Deputat Adrian Giurgiu (USR-PLUS): “Este o datorie a fiecărui parlamentar să dea socoteală în fața alegătorilor”

Share



Am intrat în politică, deși sunt foarte tânăr, pentru că am vrut să fiu altfel decât cei care ne-au reprezentat și gestionat, prin activitatea lor, existența noastră, a bunicilor, părinților, copiilor, adică a tuturor oamenilor care trăiesc în România și în afara granițelor țării și să nu le urmez metehnele. Am 29 de ani, sunt născut și locuiesc în Municipiul Reghin, am absolvit Facultatea de Construcții, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, iar până să fiu ales deputat am lucrat doar în mediul privat. Pentru că activitatea mea civică a fost îndreptată întotdeauna înspre mediu, în Camera Deputaților am ales să activez în Comisia pentru mediu și echilibru ecologic.

Încă de la intrarea în politică, mi-am asumat faptul că transparența nu este negociabilă, noi, politicienii, trebuie să facem politică mereu cu mandatul pe masă, în vederea modernizării României și în folosul OAMENILOR. În acest sens, am inițiat un dialog permanent cu mureșenii, în fața cărora voi veni periodic, prin mijloace moderne sau tradiționale de comunicare, tocmai pentru a da seamă în legătură cu ceea ce fac în politică.

De la preluarea mandatului, am dus la București, în Ministere și în Parlament, probleme majore ale județului Mureș. USR PLUS are cei mai buni miniștri din Guvern, oameni pe care îi cunosc de ani buni și care știu cum și cât pot sprijini comunitatea de unde vin și alături de care trăiesc.

După 31 de ani județul Mureș și cetățenii săi au dreptul la o infrastructură rutieră modernă care să asigure dezvoltarea economică și un trafic adecvat, astfel încât să fie înlăturate sau, dacă nu, măcar să diminueze eventualele accidente care conduc la pierderea de vieți, respectiv să descongestioneze și să fluidizeze traficul urban intens din municipiile Târgu-Mureş, Sighişoara şi Reghin, ceea ce va determina inclusiv o scădere a poluării masive, cu efecte benefice asupra stării de sănătate a oamenilor și calității vieții.

În acest sens, împreună cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu experţi în infrastructură şi cu primari din judeţul Mureș, am analizat starea și nevoile urgente ale drumurilor din județ, ajungând la concluzia că principalele proiecte investiționale majore ce au nevoie de asigurarea finanțării de la bugetul de stat în acest an sunt : Centurile ocolitoare ale oraşelor Târgu-Mureş, Sighişoara şi Reghin.

Concret, față de necesitatea continuării implementării și finalizării acestor proiecte am avut discuții repetate cu ministrul transporturilor Cătălin Drula, cu reprezentanții și experții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – care are ca misiune implementarea programelor de dezvoltare a rețelei de drumuri publice. Astfel, un proiect investițional important pe care am reușit să-l introduc pe agenda Ministerului Transporturilor este Centura ocolitoare a municipiului Sighișoara, fiind cuprinsă în bugetul de investiții al ministerului pentru anul 2021, un prim pas extrem de important pentru realizarea ei, iar pentru celelalte două am insistat pentru urgentarea implementării lor.

Cel mai important lucru pentru noi mureșenii și implicit pentru România este faptul că:

– drumul de legătură și tronsonul din Autostrada A3 Mureș-Ungheni vor fi terminate în acest an;

– pentru Centura Sighișoara, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a adoptat hotărârea 8/2021, care demarează procedura de achiziție publică, iar documentația de atribuire se va publica în SICAP, în câteva săptămâni. Licitația va include „proiectare si execuție”, așadar va fi o singură procedură de achiziție. Banii vin de la Uniunea Europeană prin POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), aferent exercițiului financiar 2014-2020, ceea ce este bine, pentru că va fi o presiune mare pe finalizarea proiectului. În 2021, se vor elibera avizele din certificatul de urbanism, acordul de mediu și se va actualiza culoarul de expropriere, în 2022, pot începe fizic lucrările de execuție, iar în 2023, Centura Sighișoarei poate fi dată în folosință;

– la Centura Târgu-Mureș, a avut loc licitația pentru actualizarea documentației tehnice, respectiv Proiect Tehnic + Detalii de Execuție și Documentație de atribuire, termenele fiind: 8 luni pentru elaborarea proiectului tehnic de execuție și proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor, 4 luni pentru asistență acordată beneficiarului pentru obținerea unor avize, 2 luni pentru obținerea autorizației de construire și 24 de luni pentru asistență tehnică pe durata de execuție a obiectivului, aceasta având o lungime de 11,6 km;

– la Centura Reghin, studiul de fezabilitate este realizat și a intrat în avizare la Ministerul Transporturilor, pentru aceasta am discutat și insistat pentru urgentarea demarării licitație.

De la începutul mandatului, m-am implicat în acțiuni civice, nu doar pentru că nu pot trăi fără spiritul pe care îl cunosc atât de bine, dar mai ales pentru că sunt convins că puterea exemplului este foarte importantă. Nu poți cere fără să dai.

Una din marile probleme ale județului, care mă preocupă, sunt tăierile ilegale de arbori. Am fost și revenim mereu pe prima pagină a ziarelor cu acest subiect. Pe lângă oprirea acestui măcel, am inițiat și o campanie de împădurire a județului Mureș. Consider că mai putem face câte ceva, până nu e prea târziu.

Astfel, pentru început, am participat la o acțiune organizată de Primăria comunei Râciu și asociația pentru sport și sănătate Mureș Runners, unde, alături de ultramaratonistul Tibi Ușeriu și alți cetățeni, am plantat sute de arbori.

Experiența mi-a fost de mare folos, pentru că, la numai câteva săptămâni, în luna aprilie 2021, am organizat și coordonat, de la A la Z, primul eveniment propriu de împădurire al USR PLUS, în județul Mureș, pe un teren de lângă Reghin, care a devenit mai bogat cu câteva sute de arbori.

Avem mulți oameni de ispravă în USR PLUS, cărora chiar le pasă de mediul de lângă ei și de aerul pe care îl respiră semenii. Un astfel de om este domnul Primar Jakab Janos Istvan din Ațintiș, la chemarea căruia am răspuns pentru a aduna, alături de localnici, zeci de saci de deșeuri.

Am analizat măsuri importante și pentru agricultori, în întâlnirea de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu secretarul de stat USR PLUS, George Cățean.

Le comunic fermierilor mureșeni că, până la 250.000 euro, pot fi obținuți prin programul “de la fermă la furculiță”. Încurajăm astfel lanțul scurt în economia alimentară.

Dar mai sunt numeroase alte programe: 3.000 de euro se pot obține pentru certificarea produselor tradiționale și 150.000 euro pentru promovarea acestora. Costurile pentru atestarea ca “produs tradițional” sunt și acestea eligibile din măsura 3. Este important și faptul că 180 lei/lună ajung la 300.000 de români, din categoria persoanelor vulnerabile, în programul “Masa Caldă”. Banii se vor putea folosi și în rețeaua de puncte gastronomice locale.

Deoarece pentru mine prioritar este OMUL, mă preocupă starea de sănătate a populației și actul medical oferit, mai ales că Mureșul excelează în acest domeniu ca Centru de Excelență în Medicină.

Din păcate, noi ca județ am rămas pe dinafară în ceea ce privește alocarea de fonduri pentru construirea de noi spitale atât de la bugetul de stat, cât și din fonduri europene. Aici vreau să fac precizarea că mă refer la spitalele Regionale, care se vor face la Iaşi, Cluj şi Craiova, pentru acestea fiind semnate contractele de finanţare din fonduri europene, ceea ce pentru noi ca și cetățeni ai Mureșului este trist.

Totuși, în contextul actual Guvernul României a aprobat, în februarie 2021, restructurarea acordului de împrumut cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar, proiect în care este introdusă distinct și construirea Centrului de Arși Târgu Mureș, în apropierea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş, acesta fiind, în fapt, trei spitale într-unul. Valoarea investiției este de 61,52 milioane de euro, doar pentru construire, iar durata de finalizare este de 3 ani de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Am avut discuții repetate la nivelul managementului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş si cu oamenii implicați în proiect din cadrul unității spitalicești mureșene, care se luptă din 2014 încoace să-l ducă la capăt (aici vreau să-l nominalizez pe domnul profesor Dr. Dorobanțu Dorin) am văzut Proiectul, am mers cu el la București, unde am primit asigurări de la colegii mei din Ministerul Sănătății că, în scurt timp, se va emite Hotărârea de Guvern pentru aprobarea finanțării construirii spitalului și, pe cale de consecință, a licitării lucrărilor. Am mare încredere că prin acest proiect vom oferi oamenilor și cadrelor medicale mureșene un mediu modern de tratament și lucru.

Activitatea politică presupune și activități de reprezentare, extrem de utile pentru asimilarea de experiențe și expertiză.

Am participat, astfel, la evenimentul pe care Oana-Marciana Özmen, deputat USR PLUS și Sándor Bende, deputat UDMR, l-au organizat, sub genericul „EFICIENȚA ENERGETICĂ – PROVOCARE PENTRU ANUL 2021”. A fost o conferință în care am dezbătut nevoia de conștientizare a eficienței energetice în rândul românilor și am găsit soluții pentru a reduce consumul de energie pentru încălzirea clădirilor.

Un subiect tot mai actual, la fel cum este și grija față de sănătate. Stă în puterea noastră, a tuturor, să ne asigurăm că pădurile rămân sursă de aer, nu de lemne de foc și materie primă. De Ziua Pământului, am semnat Manifestul pentru Pădurile Periurbane. Plecat din București, vom aduce acest manifest și în județul Mureș.

Acestea sunt numai câteva dintre punctele de pe agenda ultimelor săptămâni, prioritară pentru mine fiind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale din care provenim, aceasta având un efect benefic și în plan Național. Raportul în fața mureșenilor continuă.

