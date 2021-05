Green Residence. Provocarea de a regăsi starea de bine, la bloc, în mediul urban

Share



Trecut printr-un revigorant proces de rebranding, unul din cei mai importanți jucători de pe piața dezvoltatorilor imobiliari din Mureș se așează într-un veritabil blockstart, cu planuri extrem de ambițioase pentru viitor, atât pentru dezvoltarea companiei, cât și pentru publicul căruia i se adresează. Am aflat câteva din culisele acestor transformări profunde prin care dezvoltatorul a trecut și despre proiecția pe următorii ani, direct de la cei din leadership-ul FomCo Imobiliare.

Premisele și rețeta FomCo Imobiliare

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu numele FomCo Imobiliare, trebuie spus că acest brand pur sânge mureșean este parte a Fomco Group, o prezență extrem de activă și dinamică în mediul de afaceri mureșean, încă din 2002. Inițial o mică afacere de familie, Fomco a evoluat urmând o traiectorie exponențială, iar în prezent a ajuns un grup cu 140 de angajați activ în domenii precum industria auto, imobiliare, producția de mobilă și prelucrarea lemnului sau energie regenerabilă. Misiunea asumată de a răspunde nevoilor venite din comunitate se pare că a fost o rețetă de succes până acum. Revenind cu focusul la FomCo Imobiliare, dezvoltatorul a trecut de curând printr-un proces intern de cristalizare a planurilor pentru viitor și de repoziționare ca brand de sine stătător, cu personalitate. Și după cum se vede, o personalitate puternică, marcantă. FomCo Imobiliare a ieșit din optica dezvoltării de apartamente și blocuri și propune potențialilor clienți un stil de viață extrem de bine ancorat în contemporan, în mediul urban. Propune de fapt o viață în care perspectiva timpului petrecut în apartament să fie una radical diferită, iar tot ceea ce apartamentul și complexul în care acesta este integrat îți oferă să alimenteze plăcerea de a locui la bloc. Confort, vecinătatea naturii, liniște, spațiu și un mediu curat sunt ingredientele pe care FomCo Imobiliare le propun în acest proces de regăsire, de construcție a stării de bine. Iar repoziționarea se dorește a fi un semnal clar de maturizare și de continuitate în planurile imobiliare ale dezvoltatorului.

Ambiții susținute de un istoric și planuri temeinice

De la primul proiect, Parângului Smart Residence, un bloc cu patru etaje și 25 de apartamente, demarat în 2016, dezvoltatorul a avansat rapid la Green Residence, un proiect extrem de ambițios, din care a livrat până acum 2 imobile construite în regim P+10 etaje, cu un total de 183 de apartamente. În plus, un alt proiect notabil, deja livrat, a fost construcția unei hale noi de producție pentru divizia de mobilă a grupului, unde FomCo Imobiliare a fost antreprenor general și manager de proiect. Bernát Nyulas, managerul general Fomco Group precizează: „Ca dimensiune, este vorba despre o hală cu suprafața utilă de 3.000 de mp, edificată în urma unei investiții de 3,5 milioane de euro și dotată cu mașini și utilaje de producție de ultimă generație. În esență sunt două linii de producție, una dedicată producției de uși și ferestre din lemn stratificat și una pentru fabricarea mobilei din pal melaminat. Dorim să producem acolo acel tip de uși și ferestre din lemn stratificat, placat cu aluminiu, care sunt niște produse mai prietenoase cu mediul și de o calitate net superioară”.

Planurile ambițioase

Cum dinamica de dezvoltare a prins aderență, era firesc să vină „o nouă mare provocare”. Pentru FomCo Imobiliare, aceasta va fi preluarea PUZ-ului autorizat pentru Ansamblul Rezidențial Dolomiți, redenumit astfel Green Residence, în procent de 100 %. Concret, asta înseamnă încă 7 imobile a câte 10 etaje, plus 3 imobile a cate 6 etaje, inclusiv cu destinatie de zona comercială, un aport de peste 900 de apartamente, care vor fi construite în cadrul proiectului Green Residence într-un orizont de 3-5 ani.

Din acestea, primele două deja au obținut autorizația de construire și lucrările au fost demarate, întrucât termenul de livrare este finalul acestui an. Asta înseamnă că 2021 va aduce în 200 de apartamente noi gata de livrare. „Acest gen de provocări sunt în ADN-ul nostru. Nu ne sperie cifrele mari, așa că vrem ca proiectul Green Residence, când acesta va fi finalizat să însemne un total de 15 imobile, 1.100 de apartamente, tot atâtea parcări interioare și exterioare și o suprafață desfășurată de peste 60.000 de mp. Iar cifrele spun doar o parte din poveste, pentru că pe lângă ele, Green Residence chiar înseamnă un stil de viață și o provocare de a regăsi plăcerea, starea de bine și confortul într-un stil de viață urban, cosmopolit, la bloc. La bloc, însă conectați la natură”, mai spune Szidónia Székely director executiv FomCo Imobiliare.

Construcția stării de bine

Pe lângă provocările tehnice sau logistice, dezvoltatorul pare să ia foarte în serios și ideea de a livra un stil de viață, nu doar imobile cu apartamente. Așadar, Green Residence are prevăzute spații comerciale, o grădiniță, parcuri și spații special concepute pentru relaxare, care vin să completeze infrastructura din proximitatea complexului – vecinătatea unor supermarketuri, stații de autobuz sau școli. Toate acestea se traduc într-un nivel ridicat de confort, un contact minimizat cu mașina și un grad avansat de autonomie de agitația și zgomotul urban.

Și pentru că trăim într-o lume mai dinamică decât oricând, care asistă la o revoluție a mobilității, e firească și preocuparea dezvoltatorului pentru energie regenerabilă și pregătirea tranziției spre mașinile electrice. Prin urmare există planuri ca pe viitor parcările complexului Green Residence să fie acoperite parțial cu panouri solare și să fie dotate cu stații de încărcare pentru mașinile electrice.

Managerul general Fomco Group Bernát Nyulas, explică: „Așa vrem să concepem proiectul, încât totul să fie cât mai sustenabil, cu impact cât mai mic asupra mediului și cu confort cât mai mare pentru locatari. De la grădiniță, after-school, facilități de sport și până la clădiri de birouri, magazine și altele, să încercăm să venim cu cât mai multe servicii care să fie concentrate în cartier. Vrem să reducem la minim nevoia locatarilor de a apela la ele în oraș, deci totul să fie cât mai accesibil, mai la îndemână. Această grad de autonomie vrem să se regăsească inclusiv în consumul de energie electrică, pe care cel puțin în parte, prin panouri solare, cartierul și-l va produce singur”.

Iată cum se conturează această provocare de a regăsi starea de bine, plăcerea de a locui la bloc. O provocare pe care FomCo Imobiliare o pune într-o piață concurențială interesantă, în care apartamentele vechi sau proiectele noi fără viziune au din ce în ce mai puține argumente în fața unor proiecte imobiliare închegate cum e Green Residence.

Locuințele

O altă abordare interesantă este cea a finisajelor și a modului în care apartamentele se livrează viitorilor locatari. Dezvoltatorul a realizat diferența dintre apartament și locuință și a sesizat nevoia de individualizare a spațiului pentru a-i da personalitatea dorită de cei care îl vor utiliza. Din 2016 a lucrat constant la colectarea feedback-ului de la beneficiari și a încercat să-l fructifice cât mai mult și mai bine. Așadar a optimizat finisaje exterioare, interioare, materialele folosite sau metode de execuție. Prin urmare a reușit să completeze doza de libertate în finisare (apartamentele se predau semifinisate) cu un caracter premium al lucrărilor executate.

Concret, dacă e să intrăm în detalii, vă putem spune că dezvoltatorul oferă opțiuni de modificare a compartimentării locuințelor. Apoi oferă posibilitatea de alegere între încălzire în pardoseală sau în sistem clasic cu radiatoare. Un alt exemplu de îmbunătățire este alegerea tâmplăriei din lemn stratificat în locului celei de PVC mai larg răspândite – un serios update în privința calității.

Local & responsabil

Mai țineți minte ce spuneam în debutul articolului despre misiunea de a răspunde nevoilor venite din comunitate? Ei bine, ea se regăsește și în modul de abordare a furnizorilor de materiale și a diverselor servicii subcontractate. Dezvoltatorul face constant eforturi ca toate resursele materiale și umane implicate în proiect să fie în procent cât mai mare de origine locală. Toate materialele de construcții folosite sunt achiziționate de la firme locale, deși e evident că opțiunile și tentațiile sunt numeroase. Materiale de izolare de la Daw Bența, lemn stratificat de la Fomco Wood, instalații și materiale sanitare de la Instaldi, materiale electrice de la Proenerg sau o pleiadă de contracte de subcontractare cu echipe de muncitori din Mureș sunt doar câteva din principalele argumente care susțin misiunea asumată de Fomco Group.

Într-o perioadă dificilă, cu o sumedenie de provocări și elemente de neprevăzut, cum este contextul pandemic în care ne regăsim, abordarea celor FomCo Imobiliare are și o componentă importantă de răspundere socială. Dezvoltatorul introduce astfel în mediul de afaceri mureșean un parteneriat nescris cu profund caracter uman într-un domeniu de business perceput de multe ori ca fiind animat de actori necruțători și lipsiți de scrupule.

Un alt gen de dezvoltare

Starea de bine pe care dezvoltatorul o construiește și o promite clienților săi are o importantă componentă socială, așa cum am văzut. Pornind chiar de la misiunea organizației, FomCo Imobiliare a dorit să imprime această constantă și în relația cu propria echipă și cu colaboratorii cu care este în contact. Pe termen lung, asta se traduce într-o preocupare constantă și o atenție sporită acordată inovației continue, dezvoltării personale a angajaților și prin extensie a organizației, adoptarea de tehnologiilor noi și o reîntoarcere constantă la valorile cultivate de organizație. De pildă, în cultura Fomco, timpul are o componentă esențială și este foarte prețuit. Este motivul pentru care FomCo Imobiliare cultivă petrecerea timpului și a vieții de calitate, prin senzația oferită de un cămin pentru întreaga viață. În același timp, este și motivul atenției sporite acordate timpului petrecut de angajați la serviciu sau a termenelor care să fie cât mai strict respectate. În esență, este vorba despre un respect reciproc pe care Fomco îl cultivă, iată, la atâtea nivele.

La final, mai trebuie spus că dacă sunteți interesați de următorul val de apartamente care vor fi livrate la finele lui 2021, ar fi bine să vă grăbiți, devreme ce aproximativ 60% din apartamente disponibile pentru anul 2021 sunt deja rezervate. Echipa Fomco Imobiliare vă așteaptă zilnic, în noul birou de vânzări, amenajat chiar în complex, str. Livezeni Nr. 34/D, iar mai multe informații despre proiect, puteți găsi și pe pagina lor oficială la adresa www.apartamentemures.ro sau la telefon 0726-136653.