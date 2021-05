Uși premium și parchet pentru case de vis. De la Casa de Vis.

Share



Cu o experiență amplă în vânzarea ușilor și parchetului, de peste 17 ani, echipa magazinului Casa de Vis oferă soluții optime tuturor celor care au nevoie de uși de calitate și un parchet trainic, într-o multitudine de modele. În showroom-ul magazinului, din Târgu Mureș, str Gh. Doja nr. 272, găsiți numeroase opțiuni pentru amenajarea unei case…de vis.

Porta Doors este o gamă de produse care poate oferi soluții optime de amenajare a unei case sau a unui apartament, fie că vorbim de nivel obișnuit de dotare sau variante premium. Cu precădere pe variantele premium se axează activitatea magazinului Casa de Vis, pe o piață a construcțiilor care începe să acorde tot mai multă atenție calității produselor. O ușă de calitate presupune mai mult confort, un design plăcut și fiabilitate, ceea ce pe termen lung se traduce în costuri eficiente.

Majoritatea modelelor vândute la Casa de Vis sunt fabricate din lemn stratificat, un material cu durabilitate și stabilitate foarte mari. Calitatea lemnului folosit la fabricarea ușilor, calitatea feroneriei, a vopselei, completate de un design elegant, recomandă ușile Porta Doors pentru o utilizare de lungă durată și amenajări interioare aspectuoase.

Aici ar fi de menționat că ușile Porta Doors echipează numeroase hoteluri, magazine, clădiri de birouri și locuințe private din mai multe țări ale lumii.

Oferta de uși Porta Doors, din portofoliul magazinului Casa de Vis, este foarte variată, cu un total de peste 16.000 de configurații (modele, culori, compoziție), iar dimensiunile ușilor sunt fie standard, fie atipice, în funcție de necesitățile clientului.

Ar mai fi de amintit că închiderile silențioase completează pachetul unui produs premium, menit să ofere satisfacții celor care au nevoie de produse de calitate în locuință.

Montajul cu o echipă autorizată Porta Doors asigură o perioadă de garanție de 5 ani pentru ușile comercializate de Casa de Vis.

Parchet pentru toate gusturile

Magazinul Casa de Vis are în ofertă și o gamă amplă de parchet. Eger Pro, Kronotex și My Floor (exclusiv în județul Mureș) sunt mărci care fac parte dintr-o clasă superioară de produse, comercializate în magazinul Casa de Vis. În total, oferta magazinului cuprinde peste 200 de modele și culori, dintr-un parchet de calitate.

Atât pentru gama de uși, cât și pentru cea de parchet, Casa de Vis are prețuri competitive și oferă posibilitatea negocierii prețurilor, în funcție de volum.

Magazin Casa de Vis

Str. Gheorghe Doja nr. 272

Program: luni-vineri 8-18, sâmbăta 9-13

Tel. 0742.929.599

E-mail: tolprod.porta@yahoo.com