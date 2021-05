VIDEO: Valentin Iacob: „Am revenit pentru a duce mai departe proiectele și investițiile în Hodac”

Share



În toamna anului trecut, Valentin Iacob relua șirul mandatelor de primar la nivelul comunei Hodac după o pauză de patru ani, prilej să-și pună în practică proiectele de dezvoltare a comunei situată pe Valea Gurghiului. Despre acestea ne-a vorbit în interviul care urmează.

Reporter: Cum a fost această reîntoarcere la conducerea Primăriei Hodac?

Valentin Iacob: În urma alegerilor din 27 septembrie 2020 am revenit la conducerea Primăriei Hodac. Cetățenii comunei au avut încredere în mine fapt pentru care mi-au acordat un nou mandat de primar, după o pauza de patru ani, după cele două mandate din 2008 și 2012. Am revenit cu gândul de a duce mai departe proiectele și investițiile în comuna Hodac.

Rep.: Cu ce s-a început actualul mandat?

V.I.: Încă din primele zile din actualul mandat am reușit să semnez contractul pentru introducerea rețelei de gaz metan în comuna Hodac. Este un proiect de mare anvergură, valoarea acestuia fiind de peste 15 milioane de lei. Sperăm ca acest proiect să fie selectat și apoi dus la îndeplinire, astfel încât locuitorii comunei noastre să se poată racorda la rețeaua de gaze. Tot la început de mandat, pentru dotarea unităților de învățământ din comuna Hodac, respectiv achiziționarea de tablete pentru elevi, laptopuri pentru cadrele didactice și table interactive, am derulat un proiect în valoare de 1,7 milioane de lei. Acest proiect a vizat în special dotarea necesară învățământului online derulat în perioada de pandemie.

Rep.: Dar în ce privește anul 2021?

V.I.: Am început anul 2021 cu un buget destul de bun pentru comuna Hodac, în cadrul căruia, avem alocate peste 8 milioane de lei pentru investiții.

Rep.: Mai concret?

V.I.: Prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL – avem finanțate la nivel de comună două proiecte. Un proiect vizează școala din localitatea Toaca, „Modernizare și extindere Școală Gimnazială Hodac în localitatea Toaca” în valoare de 3.750.465 de lei și proiect de reabilitare a unui drum de legătură între Hodac și Dubiște, „Asfaltare drum Dubiștea de Pădure – Hodac, județul Mureș” în valoare de 1,7 milioane de lei, bani finanțați integral prin PNDL.

Rep.: Care sunt investițiile din bugetul local la nivelul comunei Hodac?

V.I.: Din bugetul local am alocat 2,3 milioane de lei pentru asfaltări de drumuri comunale. De asemenea, avem fonduri alocate pentru întocmirea studiului de fezabilitate și depunerea unui proiect de canalizare pentru satele Dubiștea de Pădure și Toaca. Pe localitatea Hodac există SF-ul realizat, la fel și sursa de finanțare în valoare de 3.360.000 de euro, proiect ce urmează să fie implementat prin MasterPlanul județean. Suntem în faza de a lua o hotărâre de Consiliu Local de predare a amplasamentului pentru începerea lucrărilor.

Rep.: Ați activat în cadrul Direcției Agricole Mureș. Cât ajută acest aspect în ce privește activitatea dumneavoastră de primar?

V.I.: După mandatele de primar 2008-2012 și 2012-2016 mi-am reluat practic funcția de consilier superior în cadrul Direcției pentru Agricultură Mureș, iar pentru o scurtă perioadă de timp, din luna martie și până în septembrie 2020 când am fost ales primar, am ocupat funcția de director executiv al acestei instituții. Cât despre avantajele ce derivă ca urmare a acestei activități, pot spune că facilitează o legătură cu oamenii din comună care activează în acest sector. Avem foarte mulți oameni implicați în agricultură, în special în ce privește creșterea animalelor. Pot spune că am o legătură strânsă cu aceștia, mai mult de atât, încerc de fiecare dată să-i ajut să repar anumite greșeli făcute de fosta conducere a primăriei. Mai exact, când s-au închiriat pășunile nu s-a respectat întru totul legea. Astfel, s-a ajuns în instanță. În prima fază s-a pierdut, vor fi reziliate o parte din contracte, fapt pentru care trebuie refăcută procedura conform legii.

Rep.: Care au fost proiectele de la primele două mandate pe care nu le-ați putut duce la îndeplinire?

V.I.: Proiectul pentru asfaltare a acestui drum de legătură între Hodac și Dubiște era scris încă de atunci, respectiv perioada de dinainte de 2016. Acum acest drum se află în execuție. Săptămâna viitoare sperăm să fie turnat stratul de asfalt, facem ultimele retușări după care să-l dăm în folosiță. Acest drum este extrem de important pentruru locuitorii din zonă. La fel și drumul din localitatea Toaca, mai trebuie achitată suma de 500.000 de lei, iar într-o lună acest drum va fi terminat.

Rep.: Ați pomenit de fosta conducere a Primăriei. Ce nu s-a făcut în mandatul 2016-2020 la nivelul comunei Hodac?

V.I.: Se putea insista mai mult pentru proiectul de canalizare și apă potabilă. În comuna Hodac sunt câteva cătune, o parte din Bicașu și Mirgioaia unde există un deficit de apă. Anul acesta avem prevăzuți în buget bani pentru extinderea rețelei de apă potabilă în cele două zone, Bicașu și Mirgioaia. Apa este folosită inclusiv pentru uzul fermierilor din cele două sate, în condițiile în care există probleme pe timp de vară cu adăpatul animalelor.

Rep.: Care este situația la zi în ce privește lucrările de investiții?

V.I.: Drumul din Dubiște este în lucru, iar la școala din Toaca am dat ordin de începerea lucrărilor. Proiectul a fost revocat deoarece au fost fost ceva probleme cu proiectarea, iar arhitectul șef din cadrul Consiliului Județean ne-a recomandat ceva modificări în proiect. Sperăm ca într-o lună să începem lucrările și la această investiție. Am demarat proiectul tehnic pentru 3,5 kilometri de asfalt, din care sperăm să realizăm în acest an 2,5 kilometri, iar un kilometruu să rămână pe anul viitor. E demarat și proiectul pentru extinderea rețelei de apă și urmează să semnez contractul și pentru proiectul de canalizare în localitățile Toaca și Dubiște.

Rep.: Cum decurg lucrurile în cadrul Consiliului Local Hodac?

V.I.: În comuna Hodac, Consiliul Local este unul destul de pestriț. Avem mai multe formațiuni politice și se formează alianțe împotriva firii politice, dar cu toate acestea Consiliul funcționează. Chiar dacă majoritatea e una fragilă, 8 la 7, proiectele de hotărâre bune trec, sunt votate de consilieri. Lucrurile în general funcționează, și sper ca și pentru perioada viitoare lucrurile să stea la fel, să nu fim nevoiți să avem probleme de ordin politic în Consiliul Local.

Rep.: Care sunt investițiile pe care le doriți realizate în acest mandat?

V.I.: Este vorba de proiectul cu gazul și canalizarea. Dacă aceste două investiții sunt rezolvate, pot spune că Hodacul ca și comună va avea asigurate toate condițiile unui trai decent pentru locuitorii ei. Asfalt va fi în proporție de 90%, apă este. Școlile sunt puse la punct, una e în lucru, cealaltă e reabilitată, dispensarele sunt în regulă, căminele culturale mai au nevoie de un pic de finisare și ceva dotare. Mai lipsește doar gazul și canalizarea. Sperăm să realizăm și aceste investiții, după care putem spune că stăm bine din punct de vedere al condițiilor de trai.

Rep.: Se tot vorbește despre întăbularea terenurilor și proprietăților. Care este situația la nivelul comunei Hodac?

V.I.: Din câte am înțeles de la Oficiul de Cadastru se vor acorda fonduri pentru acest aspect, respectiv 1,7 miliarde de lei vechi pe fiecare UAT care solicită ajutor financiar în acest sens. Așteptăm și noi acești bani ca să putem încheia un contract cu o firmă de măsurători pentru a putea începe și noi măcar câteva sectoare pentru a face înregistrarea sistematică a terenurilor.

Rep.: Cum v-a afectat pandemia COVID-19?

V.I.: Ca peste tot, și în comuna noastră au fost anulate multe din activități, și aici amintesc în primul rând de Udatul nevestelor, sărbătoare seculară specifică comunei Hodac, precum și Festivalul Internațional de Dansuri Populare și Festivalul Văii Gurghiului de pe Platoul Fâncel. După cum se vede, anul acesta din cauza pandemiei nu vom putea organiza sărbătoarea de la Podul Hodacului din a doua zi de Rusalii, respectiv Udatul nevestelor. Sperăm măcar ca Festivalul Văii Gurghiului să aibă șanse de organizare în acest an. A consemnat

Alin ZAHARIE