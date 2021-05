Concept 9. Super proiect rezidențial marca Mircea Musgociu.

Share



Concept 9, noul proiect imobiliar al omului de afaceri Mircea Musgociu, se înscrie în rândul celor mai ingenioase inițiative imobiliare din România anului 2021. Situat lângă cel mai important pol de afaceri al orașului, în imediata vecinătate a Shopping City Târgu Mureș, Concept 9 duce ideea de clădire rezidențială la un nivel foarte înalt…

De ce Concept 9? Cu siguranță toți cei care aud despre noul proiect imobiliar al mureșeanului Mircea Musgociu se întreabă acest lucru. Răspunsul vine de la cel care lansează noi provocări pieței imobiliare din Transilvania, prin acest proiect novativ: ”Concept 9 a avut ca temă de proiectare realizarea unui ansamblu rezidențial care să se adreseze 9 tuturor, cu o arhitectură avangardistă care oferă o imagine 9, aducând orașul Târgu Mureș printre orașele cu o dezvoltare imobiliară de nivelul anului 2021. Concept 9 este situat la 9 minute de centrul orașului și doar 9 minute, la pas, ne despart de o scurtă alergare în liziera pădurii sau de o plimbare în natură. Vom fi la maxim 9 minute, de mers pe jos, de cele mai importante spații comerciale ale orașului, cel mai reprezentativ fiind Shopping City Târgu Mureș, pe care îl avem vecin”. Astfel motivează Mircea Musgociu alegerea denumirii complexului rezidențial, pe care îl pregătește cu minuțiozitate, de mai mulți ani.

Cum va arăta

Prima fază de amenajare a început odată cu construirea unui bulevard, cu acces din Calea Sighișoarei, care prin intermediul a 3 sensuri giratorii face legătura dintre Centrul Comercial și de Afaceri Profitec, Shopping City Târgu Mureș și ansamblul rezidențial Concept 9. În această fază au fost deviate rețelele de gaz și electricitate și aduse utilitățile necesare investiției. Investiția a fost integral privată și este rodul asocierii Musgociu-Profitec (asociat unic Musgociu) și Fondul de Investiții care a dezvoltat Shopping City Târgu Mureș. Costul primei faze de dezvoltare a fost de peste 4.000.000 Euro.”

Etapa 1 din Concept 9 este compusă din 3 imobile cu 12 niveluri (D+P+10) și va îngloba aproximativ 330 apartamente, cu suprafețe între 40 și 180 mp utili. Va fi situată în imediata vecinătate a complexului comercial Shopping City Târgu Mureș.

Pentru că a fost gândit ca un răspuns la cele mai exigente dorințe privitoare la ceea ce înseamnă ”acasă„, imobilul rezidențial este proiectat cu o grijă deosebită pentru detalii, atât în privința designului, cât și a finisajelor. Dezvoltatorul anunță că va folosi cele mai bune materiale, iar iluminatul natural și artificial vor fi elemente definitorii pentru ceea ce înseamnă cu adevărat o clădire rezidențială.

Conform proiectului, de la primul pas în clădire, locatarii vor fi întâmpinați de o recepție somptuoasă de 80 mp, cu înălțimea de 6m, iluminată de un candelabru elegant, apoi urmează parcurgerea unor spații generoase de trecere pe holuri și scări, iluminate ambiental și funcțional moderne și originale. Fiecare unitate din ansamblul rezidențial va fi dotată cu două lifturi OTIS de 8 persoane, silențioase și izolate fonic. OTIS este lider mondial în producția de lifturi de persoane, majoritatea clădirilor din USA fiind dotate cu acest tip de lift.

Standarde cu adevărat înalte

Pentru un plus de confort și eleganță, locuințele, fie că vorbim de studio, apartament cu două, trei sau patru camere, vor avea o înălțime de 2,70 m iar penthouse-urile 2,9m. Această înălțime permite proprietarilor amenajarea locuinței cu tavane false, scafe sau elemente de design, rămânând în continuare o înălțime generoasă a încăperilor.

Decomandarea apartamentelor care asigură intimitate prin holuri largi, băile amplasate fie în locuri comune familiei și vizitatorilor, fie în „master bedroom” (dormitor cu baie și dressing), bucătăriile cu centrală în condensație cu exhaustare pe coloană comună, logii spațioase, sunt atribute care fac din Concept 9 un ansamblu ce va redefini noțiunea de confort și calitate la ceea ce înseamnă dezvoltare rezidențială în județulMureș.

Este important de remarcat faptul că în dotarea standard a apartamentelor, dezvoltatorul oferă termostat de temperatură în fiecare încăpere, iar în zona de zi, aer condiționat. La cerere, Concept 9 oferă automatizările unei case inteligente, deoarece apartamentele vor fi cablate pentru această opțiune (comenzi vocale sau prin telefon, pentru iluminat, încălzire, etc.)

Confort și în exterior

Spațiile interioare cu standard ridicat de confort vor avea un corespondent pe măsură și în zona exterioară a complexului rezidențial.

Un număr suficient de locuri de parcare subterane și supraterane vor asigura necesitățile posesorilor de autoturisme, fără a diminua spațiul verde, deoarece Concept 9 va avea un parc propriu de 2000 mp, construit exclusiv pentru locatari, cu locuri de joacă pentru copii, cu alei de promenadă si recreere. De asemenea, accesul facil la zonele limitrofe le va permite locatarilor să petreacă momente de relaxare sau să aibă activități sportive aproape de casă. Pentru cei care nu au sau nu doresc să folosească un autoturism, există la numai 50 de m distanță o stație de autobuz.

Ar mai fi de amintit dotarea complexului cu pubele de gunoi ecologice, pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere. Accesul în parcarea privată subterană și supraterana este făcut cu bariere telecomandate, iar supravegherea video a locurilor comune este menită să ofere siguranță și protecție tuturor locatarilor. Referitor la siguranță, monitorizarea complexului rezidențial va fi făcută de o firmă de pază, care va supraveghea dintr-un imobil, destinat special acestei activități, toate informațiile transmise de camerele de supraveghere. Două locuri de parcare vor fi destinate mașinilor de intervenție ale societății de pază.

Lucrările la Concept 9 vor începe în acest an, iar termenul de finalizare este prevăzut, pentru primele două immobile, în 2022, iar pentru al treilea, în 2023. Vânzările vor începe în luna mai 2021.

”Concept 9 este un proiect special, rodul mai multor ani de muncă. Pe parcurs am făcut multe modificări, pentru ca în final să ajungem la cea mai bună variantă posibilă. Concept 9 va fi diferit de tot ceea ce există la această oră în județul Mureș, distingându-se prin toate componentele ce alcătuiesc un adevărat complex rezidențial.”

Mircea Musgociu