Discuții despre infrastructura județului Mureș

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a anunțat joi, 13 mai, pe pagina sa de Facebook că a avut o întrevedere oficială cu directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov (DRDP), Liliana Horga, președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, și Monica Epure, șeful Secției Drumuri Naționale Târgu Mureș, care a avut drept obiect principalele proiecte de infrastructură din județ.

Astfel, reprezentantul Guvernului în teritoriu a precizat că drumul DN 15E va fi reabilitat în acest an de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Proiectele de infrastructură din județul Mureș sunt pe lista de priorități a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Am avut o discuție constructivă cu directorul DRDP Brașov, doamna Liliana Horga, președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Péter Ferenc, și șeful Secției Drumuri Naționale Târgu Mureș, doamna Monica Epure, despre principalele proiecte, precum și stadiul acestora. Pentru drumul de pe câmpie – DN 15E, CNAIR are un plan complex de reparații și întreținere în acest an. Proiectul are o importanță deosebită pentru locuitorii zonei, fiind susținut de către primarul comunei Râciu, Ciprian Belean, alături de primarii celor patru localități traversate de DN15E”, a transmis prefectul județului Mureș.

Centuri ocolitoare și giratorii

Prefectul județului Mureș a mai precizat că procedurile legale pentru construirea centurilor ocolitoare ale municipiilor Târgu Mureș, Sighișoara și Reghin sunt în derulare, iar în perioada următoare vor fi parcurse etapele de analiză a ofertelor și a licitațiilor. Mai mult, prefectul mureșean a anunțat că a fost discutată și problema intersecției de la Bălăușeri, în care se petrec foarte de accidente, menționându-se construirea unui sens giratoriu.

„În ceea ce privește centurile municipiilor Târgu Mureș, Sighișoara și Reghin procedurile legale sunt în plină derulare, urmând ca în perioada următoare să fie parcurși noi pași pentru fiecare proiect în parte: analiza ofertelor de proiectare depuse pentru centura Târgu Mureș și desemnarea câștigătorului, demararea licitației pentru Centura Sighișoarei, dar și realizarea planurilor parcelare aferente traseului centurii Reghinului. Am abordat, de asemenea, subiectul referitor la amenajarea unui sens giratoriu în localitatea Bălăușeri (intersecția DN13 cu DN13A Bălăușeri – Sovata), dar și cel al sporirii capacității de circulație pe drumul național 15, între Târgu Mureș și Recea”, a mai transmis prefectul Mara Togănel.

Alex PĂTRAȘCU