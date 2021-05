Gombos Security, noi tehnologii performante în activitatea de pază și monitorizare

Share



Gombos Attila, managerul companiei mureșene Gombos Security, recunoscută pentru performanțele sale în domeniul activității de protecție și pază, anunță introducerea în portofoliul firmei a unor noi tehnologii, mai performante, care îmbunătățesc considerabil siguranța beneficiarilor. Interviul următor oferă detalii despre noile produse Gombos Security.

Rep. Care ar fi elementele de nouate aduse de această nouă tehnologie?

Gombos Attila: În ultimii ani, în tot ceea ce înseamnă tehnologie digitală apar noutăți în permanență. Cum domeniul nostru de activitate, cel al protecției și pazei, folosește tot mai mult această tehnologie, apar permanent schimbări menite să sporească performanțele serviciilor oferite. În acest context, monitorizând piața, am achiziționat un nou echipament, care oferă un nivel de protecție foarte ridicat utilizatorilor, cu multiple funcții. Acesta, pe lângă îmbunătățirea măsurilor de siguranță, oferă și un raport bun calitate/preț.

Rep: Ce oferă în plus acest nou sistem de alarmă?

Gombos Attila: În primul rând, este un sistem care foarte foarte greu poate fi ”hackuit”, deci oferă multă siguranță în administrare, ceea ce e foarte important.

Dacă la acest sistem de alarmă este conectat un utilizator, de exemplu, un copil, cu un telefon mobil, butonul de panică acționat de pe acel telefon va permite localizarea persoanei acolo unde se află, iar echipa de intervenție se deplasează în acel punct în câteva minute. Practic, butonul de panică nu este ultil doar într-o locație fixă, ci peste tot unde merge utilizatorul conectat cu telefonul mobil la sistem.

În cazul unei efracții, noul sistem transmite, pe lângă semnalul de alarmă, și atenționarea dispeceratului și fotografii. Astfel poți vedea foarte repede ce anume a declanșat alarma.

Interesant este și faptul că aceste sisteme noi permit diferențierea cauzelor ce pot declanșa alarma, astfel încât aceasta să nu poată fi declanșată de o perdea care se mișcă sau de un animal.

De asemenea, sistemul are senzori performanți, foarte stabili și pentru zonele exterioare. Și aici, acesta face diferența între efracție umană sau mișcarea unui animal.

Pentru diverse obiective industriale, economice, care necesită o monitorizare mai amplă, noul sistem permite cuplarea a 100 de senzori.

La aceste noi sisteme există patru opțiuni de comunicare. În cazul în care cedează un canal de comunicare, intră în acțiune al doilea și așa mai departe.

Este un sistem ușor de programat, ușor de utilizat și poate fi cuplat cu alte sisteme mai vechi. Cu alte cuvinte, conexiunea cu alte sisteme este ușor de realizat.

E important de menționat că sistemul funcționează wireless, ceea ce înseamnă că nu e nevoie de cablare, de găurit pereți etc. Acest lucru îți pemite și să muți ușor sistemul în altă locație.

Ca un ultim element, putem spune că are și un design frumos, modern. Designul nu este un aspect important când vorbim de siguranță, de securitate, dar dacă respectivul sistemul este și performant și aspectuos, cu atât mai bine.

Rep: Această aparatură îmbunătățește și serviciile Gombos Security de pază automatizată, adresată în special companiilor cu obiective mari?

Gombos Attila: Da, desigur, aduce un plus de securitate monitorizării tuturor obiectivelor, fie că vorbim de locuințe particulare sau obiective industriale. Aici aș aminti că la paza automatizată am îmbunătățit sistemele de monitorizare, iar prin introducerea sistemelor wireless, nu mai este nevoie de cabluri lungi.

Legat de acest tip de pază am remarcat că tot mai mulți administratori înțeleg că o pază automatizată reduce costurile și simplifică procesul de monitorizare. Noi am dezvoltat foarte mult acest tip de pază în ultimii ani și considerăm că pe viitor mulți vor alege paza automatizată pentru protejarea proprietăților și bunurilor. În acest caz, aparatura performantă înlocuiește cu succes paza umană. E vorba despre sisteme moderne de monitorizare, ce semnalează precis zona prin care se încearcă pătrunderea într-un perimetru stabilit și apoi, prin supraveghere video, putem vedea despre ce este vorba. Aș preciza că la tipul acesta de monitorizare, costurile sunt cu 50 % mai mici decât în cazul monitorizării cu pază umană, iar eficiența este mai mare.

Rep: Ce noutăți ar fi în ceea ce privește paza obiectivelor rezidențiale?

Gombos Attila: Pentru segmentul rezidențial Gombos Security poate asigura servicii de patrulare în cartiere, atât ziua, cât și pe timpul nopții. Echipele noastre asigură patrularea în respectiva zonă, oferind siguranță atât persoanelor care locuiesc aici cât și bunurilor.

Acest lucru crește semnificativ siguranța locatarilor. Copiii se pot juca în voie, iar proprietățile sunt în siguranță.

Pentru acces în zone rezidențiale pot fi montate și bariere, acționate prin intermediul unor camere care monitorizează numerele de înmatriculare ale mașinilor și permit accesul celor înregistrate în sistem.

Rep: Ce ne puteți spune despre nivelul și tipul de infracționalitate, în privința locuințelor ?

Gombos Attila: Din păcate, am remarcat că în ultimii ani spargerile de locuințe sunt făcute cu tot mai multă abilitate. Cu un sistem de alarmă performant, legat la dispecerat, probabilitatea de a fi păgubit scade însă foarte mult, iar siguranța locatarilor crește foarte tare.

Pe lângă pagubele materiale, există și traume psihice majore, în cazul în care hoții pătrund în locuință în timp ce proprietarul este acasă. Aici aș aminti că prin montarea unor sisteme cu infraroșu în exteriorul locuințelor, oamenii noștri din dispecerat primesc sesizarea și pot interveni înainte ca infractorii să ajungă în casă.

Aș mai adăuga faptul că am avut cazuri în care persoane sau companii au reușit să evite pierderi masive de bunuri, cauzate de incendii, grație alarmelor instalate.

Sunt, de asemenea, cazuri în care persoane bolnave, aflate în situații critice, pot fi ajutate de echipa noastră de intervenție. Având un timp de reacție foarte rapid, ajungem imediat acolo unde este nevoie.

Așa cum am mai spus, consider că suntem cea mai rapidă entitate de intervenție.

Florin Marcel Sandor