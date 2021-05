Péter Ferenc, mesaj pentru mureșeni: ”Vaccinarea, calea către revenirea la normalitate”

Share



Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a transmis joi, 13 mai, un îndemn pentru mureșenii care încă nu s-au vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2 să participe la ”Maratonul vaccinării”, eveniment care va avea loc în incinta Facultății de Farmacie a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” Târgu Mureș începând de vineri, 14 mai, ora 8.00, până luni, 17 mai, ora 8.00.

“Ca și președinte de Consiliu Județean, căruia îi aparține și Spitalul Clinic Județean, care a fost în prima linie în lupta împotriva pandemiei, tot așa, dorim să fim în prima linie și cu această ocazie, cu organizarea “maratonului vaccinăii”, să dăm ajutor pentru oameni, să avem cadrele medicale și asistenții care vin să participe la “maratonul vaccinării”,din două puncte de vedere: și ca cetățean al acestei societăți am o responsabilitate, dar am o responsabilitate și ca șef de instituție care răspunde de o activitate și medicală. Cred că, cu această responsabilitate trebuie să dăm dovadă întregii societăți despre cât de importantă este vaccinarea, cât de important este ca în perioada următoare, restricțiile să fie ridicate și numai în acest mod pot fi ridicate, dacă numărul celor care au fost vaccinați se ridică mult mai mult decât este în acest moment. Eu cel puțin, cum am dat întotdeauna ajutor și cum am sprijinit demersurile unităților medicale și a universității, voi face și în continuare totul ca acest „maraton” sau această perioadă în care mureșenii pot veni pentru a primi acest vaccin, să fie într-un număr cât mai mare. Ceea ce este într-adevăr deosebit, este organizarea, și aici aș dori să mulțumesc organizatorilor și tuturor celor care au participat la organizarea maratonului vaccinării”, a afirmat Péter Ferenc, cu prilejul unei conferințe de presă.

Președintele Consiliului Județean Mureș și-a manifestat încrederea în reușita ”Maratonului vaccinării” arătând că imunizarea colectivă este principalul pas către renunțarea la actualele restricții impuse de starea de alertă pe timp de pandemie.

”Eu sper că va fi un succes. Rolul nostru ca și conducători de instituție este să spunem un cuvânt de îndemn. Să îi îndemnăm pe mureșeni să vină, pentru că poate într-o jumătate de oră sau maxim într-o oră, pot veni la UMF și să primescă acest vaccin. Deci, eu atât vă pot spune prin dumneavostră, prin reprezentanții media cărora le mulțumesc că ați venit și că sunteți prezenți alături de noi, cumva să transmitem către cetățenii județului Mureș, să vină cât mai mulți la acest „maraton al vaccinării”, pentru că este important pentru întreaga societate să scăpăm de aceste restricții pentru ca viața să revină la normal, iar economia să poată să producă și să avem într-adevăr, o viață normală așa cum ne-am dorit deja de anul trecut din martie, de când avem aceste restricții. Încă o dată… mulțumiri tuturor, sper că o să vedem foarte mulți mureșeni la acest ”maraton” și vom încheia cu succes aceste demersuri pe care le-a avut Instituția Prefectului, Universitatea, Consiliul Județean, Primăria, Ministerul, DSP-ul și toți cei care erau implicați în organizarea acestui maraton”, a conchis Péter Ferenc.

Diana CĂRBUREAN

Alex TOTH