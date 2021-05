Snooker de top la Reghin, grație Prințului Dimitrie Sturdza

Share



Reghinul are toate șansele să devină un punct de reper în ce privește snookerul din România. În sprijinul acestor afirmații stă turneu demonstrativ care va avea loc în acest weekend (15-16 mai) la Reghin, eveniment organizat de către Federația Română de Snooker, cu sprijinul Alteței Sale, Printul Dimitrie Sturdza, nimeni altul decât Președintele de Onoare al Federației Române de Snooker.

Facem un popas în urmă cu ceva ani, mai exact în 2015, an în care Printul Dimitrie Sturdza era numit președinte onorific al Federației Române de Snooker.

„În urmă cu ceva ani, Dragos Cozmanciuc, care este director tehnic în cadrul Federației, mă cheamă la el să-mi explice că are nevoie de un președinte onorific în cadrul Federației Române de Snooker. I-am spus că eu nu am jucat în viața mea snooker, nu am cum să fiu numit președinte de onoare. „Exact de asta avem nevoie de dumneavoastră, să dați un exemplu celor tineri dar și celor mai puțin tineri că snookerul este un sport pe care îl poți practica și la 100 de ani”, a fost răspunsul lui Cozmanciuc. Mai mult de atât, mi-a făcut cadou o masă de snooker, după un turneu de snooker de la București pe care l-am finanțat, competiție care poartă numele „Cupa Prințului Sturdza”, ne-a povestit Altețea Sa, Prințul Dimitrie Sturdza.

Masa de snooker a poposit astfel la reședința Prințului Sturdza de pe Valea Gurghiului, pentru ca apoi să ajungă în posesia Hotelului „Monte Cristo” din Pădurea Rotundă de la Reghin.

„Această masă de snooker am depozitat-o la reședința mea de la Ibănești, de lângă Platoul Fâncel. Cum spațiul muzeului meu cu trofee de vânătoare nu era unul tocmai adecvat pentru o masă de snooker, am decis să ofer altcuiva această masă. Am ajuns într-o zi la Hotelul „Monte Cristo” din Reghin, situat în minunata Pădure Rotundă, unde era o masă de snooker acolo. Îi spun atunci domnului Nicolae Rusu, proprietarului Hotelului „Monte Cristo”, că am și eu o astfel de masă de snooker, nu am ce face cu ea, și dacă nu ar vrea să o primească. Astfel, am pus cea de a doua masă de snooker la Hotelul „Monte Cristo” de la Pădurea Rotundă din Reghin”, a precizat Prințul Dimitrie Sturdza.

Turneu și club de snooker în premieră la Reghin

Având două mese profesionale de snooker, una primită cadou de la Președintele Onorific al Federației Române de Snooker, până la organizarea unui turneu demonstrativ nu a fost decât un pas.

„Pentru a lansa oficial clubul de snooker de la Reghin vom organiza Turneul de Snooker „Monte Cristo” în zilele de sâmbătă și duminică, respectiv 15 și 16 mai, unde vor participa cei mai buni jucători de snooker din țară. Sper că ne vom bucura de prezența persoanelor care doresc să afle mai multe despre acest minunat sport, cum se joacă, care sunt regulile. Azi, vezi foarte multă lume care sunt numai pe telefoane, nu mai fac atât de mult sport, unii chiar deloc, și există această alternativă, cea a snookerului. Este un sport pe care fiecare poate să-l practice, plus că este unul extrem de distractiv, fapt pentru care și organizăm acest turneu demonstrativ de snooker. Multă lumea știe de snooker doar de la televizor, de la Europsport mai exact, unde se transmit turnelele cele mai importante la nivel mondial. Cred că este destul de important să se facă o mai mare publicitate acestui sport, inclusiv prin acest turneu de la Reghin. Din cauza spațiului prea mic, accesul se va face doar pe bază de invitație. Vom avea invitați de marcă, printre care, cum, am spus, cei mai buni jucători români de snooker”, a spus Prințul Dimitrie Sturdza.

Planuri ambițioase

La evenimentul organizat la Reghin vor fi prezenti Francisc Tobă, Președintele Federației Române de Snooker, și Florian Udrea, vicepreședintele Federației Române de Snooker, precum și sportivii Andrei Andu Orzan, Mihai Vladu, Tudor Chitu, Babken Melkonyan, Alexandru Sasha Ene, Monina Manolache, Andreea Salcianu și Ciprian Gabriel Gindac. Arbitrii vor fi Marian Fediuc și Cristian Roman.

„În România au fost prezenți marii jucători de snooker din lume. Pe viitor sperăm să-i putem aduce și la Reghin, dar pentru acest lucru e nevoie de o arenă. Ne gândim să facem un astfel de eveniment la Hotelul „Monte Carlo” din Reghin, fratele mai mare al Hotelului „Monte Cristo”. În una din sălile mari existente acolo dorim să organizăm un turneu cu cei mai buni jucători de snooker. Pentru asta vom avea nevoie de sponsori pe care sperăm să-i putem face rost, astfel încât să putem aduce la Reghin marii campioni ai acestui sport. Acest lucru îl preconizăm pentru anul viitor”, a precizat Prințul Dimitrie Sturdza.

Alin ZAHARIE