Ecologizarea Pocloșului, pe agenda primarului Soós Zoltán

Share



Reprezentanții Apelor Române vor intra într-un parteneriat (civil?) intens cu Administrația locală târgumureșeană, dar și cu cea județeană anul acesta. Sunt preconizate multe lucrări coordonate de conducerea Apelor Române atât la nivel județean, cât și la nivelul municipiului Târgu Mureș.

Într-o conferință de presă susținută la Târgu Mureș vineri, 14 mai, ministrul Mediului, Tánczos Barna, aflat într-o vizită oficială în județul Mureș, a afirmat că Administrația Bazinală de Apă (ABA) Mureș are un buget de 14 milioane alocat pentru acest an, care va fi folosit și pentru decolmatări ale râurilor din mai multe localități din județ pentru a scădea riscul de inundații, dar și pentru investiții.

„Am vizitat locația unde Apele Române efectuează o decolmatare a unui râu. Acolo investiția este importantă din punctul de vedere al prevenirii inundațiilor și mă bucur că la ABA Mureș avem 14 milioane de lei buget pentru lucrări și investiții anul acesta. 10 milioane de lei pentru investiții, 4 milioane din surse proprii pentru diverse obiective. Ca exemplu, aș putea să vă aduc în atenție Nadeș, Sânpaul, Iernut, Eremitu, Gurghiu, Luduș, Sovata. Sunt locații în care Apele Române vor face lucrări anul acesta de decolmatare, de amenajare de albie de râu sau investiții efective”, a declarat Tánczos Barna.

Ecologizarea Pocloșului

În planurile pe care administrația târgumureșeană le are ecologizarea albiei celebrului pârâu Pocloș ocupă un loc special. Pentru aceasta, în bugetul de anul acesta a fost alocată o sumă pentru efectuarea unui studiu de fezabilitate. Pentru a efectua lucrările necesare „înfrumusețării orașului”, edilul șef al municipiului, Soós Zoltán, care a luat cuvântul în cadrul aceleiași conferințe, a solicitat sprijinul ministrului Mediului.

„Dorim să intrăm într-un parteneriat cu Apele Române cât mai curând posibil. Este vorba de ecologizarea albiei pârâului Pocloș despre care s-a mai vorbit dar acum reușim să facem și pași concreți. Primăria are prevăzut în buget bani pentru a efectua studiu de fezabilitate, dar, evident aici trebuie trasate liniile, anume cine, ce drepturi și obligații are în ceea ce privește investițiile, ce pot să facă Apele Române și ce trebuie să facă Primăria Târgu Mureș. Este foarte importantă cooperarea între instituțiile de stat. La Târgu Mureș oamenii vor și cer mai multe spații verzi și simțim acest lucru și când avem întreținerea spațiilor verzi oamenii sunt îngrijorați pentru acestea. Fiind un oraș cu o moștenire grea în ceea ce privește poluarea aerului este de înțeles sensibilitatea societății și comunității noastre. În acest sens am solicitat și ajutorul domnului ministru Tánczos Barna să fie alături de târgumureșeni ca să putem în anii ce urmează să putem transforma aceste zone în zone verzi și să îmbunătățim mediul din Târgu Mureș”, a declarat Soós Zoltán.

Alex PĂTRAȘCU