FOTO: Cel mai bun prieten al omului, stăpân peste Platoul Fâncel

Uniunea Chinologica Royal, cu sprijinul primăriei comunei Ibănești, a organizat sâmbătă 15 mai, expoziția canină „Ibănești Mureș”, eveniment care a reunit 120 de crescători de câini de rasă din întreaga țară.

„Vinovatul” principal al evenimentului găzduit de Platoul Fâncel a fost părintele greco-catolic din Ibănești, Tudor Toma Someșan, crescător de Ciobănesc de Asia Central, proprietarul canisei A&A Alabay Guard și arbitru în cadrul U.Ch.R.

Părintele greco-catolic Tudor Toma Someșan

„Find de-al locului cum se zice, ideea de a organiza această expoziție aici pe Platoul Fâncel din comuna Ibănești îmi aparține în totalitate. De câțiva ani i-am sugerat presedintelui U.Ch.R, Radu Tudor Alexandru un loc minunat care s-ar preta de minune unor astfel de expoziții chinologice care depășește cu mult orice altă locație care a găzduit o expoziție chinologică. Vorbele mele au fost primite cu destulă rezervă, până s-au convins pe viu de frumusețea acestui loc minunat. Așa se face că am luat legătura cu Primăria Ibănești, partener al expoziției, și am adus din toată România crescători de câini aici pe Platoul Fâncel. Cu toții au fost oripilați de frumusețea locului, de organizarea de care am dat dovadă. S-a completat fericit această zi cu diminuarea restricțiilor anti- Covid, toți fiind fericiți că în sfârșit am putut da jos măștile ”, a precizat Tudor Toma Someșan, directorul expoziției.

Câștigătorii expoziției

În cadrul competiției organizatorii au amenajat 4 ringuri de arbitraj în sistem multijudging, la fiecare clasă câte doi arbitri, iar la BOG (Cel mai bun câine al grupei) și BIS (Cel mai bun câine al expoziției) câte patru arbitri.

În cursul dimineții, la concursul CAC, cel mai frumos câine din expoziție (Best in Show) a fost desemnat câinele Ferma Baroanei Paco din Rasa Lagotto Romagnolo, propritar Cosmina Pașcan, urmat de Chapo (French Bulldog) și Arista (Ciobănesc de Asia Centrală).

Ferma Baroanei Paco (Rasa Lagotto Romagnolo) pe prima treaptă a podiumului de premiere

La secțiunea “Best Movement în Show” primele locuri au fost ocupate de Al Quamar Najam Aayan Nassim, Rasa Afgan Hound, Joylli Strong Alesia Happidog (Weimaraner) și Baros (Ciobănesc de Asia Centrală).

În cursul după amiezii, a venit rândul expoziției CACIB, unde ”Best in Show” a fost desemnat Joylli Strong Alesia Happidog, Rasa Weimaraner, urmat de Berserkerbulls Dunhill Hulk Of Lionesses (American Bulldog) și Talisman (Rasa Bichon Frise).

Locul 1 (Best Movement in Show) în cadrul concursului CACIB a fost adjudecat de Joylli Strong Alesia Happidog (Weimaraner) urmat de Al Quamar Najam Aayan Nassim (Afgan Hound) și Sara (Kangal).

Satisfacția crescătorului de câini

Pasiunea pentru creșterea câinilor de rasă nu are limite pentru părintele Someșan din Ibănești, dedicat în totalitate câinilor din rasa Ciobănesc de Asia Centrală, exemplare care i-au adus numeroase satisfacții.

„Eu nu am concurat, din respect față de colegi, nu e normal să-mi arbitrez propria câini. În ce mă privește, am acasă peste 20 de câini, rasa Ciobănesc de Asia Centrală pură. Am început această activitate de creștere a câinilor de rasă în urmă cu 11 ani. Am început din pasiune cu un cățel, apoi alt cățel. Văzând cât sunt de frumoși, am zis să începem să-i prezentăm și în expoziții. Am început astfel să luăm calificative de campioni naționali, chiar și internaționali. Câinii noștri sunt de calitate, pe lângă frumusețe au și calitatea genetică, fapt pentru care am creat o linie pe rasa Asia Centrală”, a spus Tudor Toma Someșan.

Iubire necondiționată

Dincolo de premii și calificatice, deloc de neglijat, cea ma mare satisfacție a unui crecsătorr este atașamentul animalului față de stăpân, lucru subliniat și de părintele Tudor Toma Someșan.

Familia Someșan din Hodac alături de labradorul Bella, titlu Excelent la Categoria Puppy

„O vorbă românească spune că mănânci un sac de sare cu omul de lângă tine și nu-l cunosti, mai mult, la final poate te și trădează. În schimb, câinele niciodată nu te trădează. În tradiția noastră avem nenumărate astfel de exemple, inclusiv în balada Miorița. Avem foarte multe pilde și exemple în acest sens legate de câini credincioși care rămân fideli, care plâng pe mormântul stăpânului. Asta e cea mai mare satisfacție a unui crescător, loialitatea, faptul că este cel mai bun prieten care nu te trădează niciodată. Luați-vă un câine și vă veți convinge pe viu de acest lucru. Câinele o să vă iubească necondiționat”, a spus Tudor Toma Someșan.