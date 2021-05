Aleșii locali USR-PLUS îndemnați să susțină împăduririle

Share



Deputatul USR-PLUS de Mureș Adrian Giurgiu s-a întâlnit vineri, 13 mai, cu un grup de aleși locali USR-PLUS pentru a discuta ”problema salubrizării, într-un context complicat la nivelul întregului județ.”

”De asemenea, i-am rugat pe reprezentanții USR-PLUS în primării și consiliile locale din județul Mureș să identifice spații și modalități eficiente pentru împăduriri la nivel local. Asta, în contextul în care, așa cum am văzut cu toții, raportările oficiale de anul trecut, arată cu totul altceva decât realitatea din teren. Căutăm soluții reale și nu politicianiste la problemele comunităților mureșene și mă bucur să îi am alături în acest demers pe colegii mei din județul Mureș. Îi mulțumesc pentru prezență și pentru implicare colegului meu, deputatul USR PLUS de Cluj Viorel Băltărețu”, a precizat, pe pagina sa de Facebook, deputatul Adrian Giurgiu.

(Redacția)