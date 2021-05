FOTO: O mureșeancă vrea să devină Miss Turism Luxemburg!

Share



Cezara Iorga, o mureșeancă în vârstă de 31 de ani stabilită în Luxemburg, ia startul la Miss Turism Luxemburg 2021 fiind calificată alături de alte 35 de concurente în semifinala competiției, care va avea loc în data de 5 iunie.

”Acum câteva luni am început o nouă călătorie către o destinație de neuitat: Miss Turism Luxemburg. Am fost 250 de candidate și am rămas 36 din care vor rămâne 18, în semifinala ce va avea loc în luna iunie. Acest concurs nu este de frumusețe, este mai mult decât atât… este despre frumusețea femeilor atât în exterior cât și în interior. Da, suntem femei împlinite care ne dorim să aducem o strălucire aparte, Luxemburgului. Va invit pe voi, prietenii mei virtuali, să îmi fiți alături în această călătorie despre care vă voi povesti mai multe odată cu începerea sistemului de votare. Până atunci, vă rog să vă rupeți câteva secunde din timpul vostru și să partajati pagina mea, iar mai târziu să mă votați. Vă mulțumesc în avans! Să îmi țineți pumnii!”, a scris luni, 17 mai, pe pagina sa de Facebook, Cezara Iorga.

(Redacția)