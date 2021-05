Organizatorii ”Maratonului vaccinării”, mesaje de mulțumire

Share



Conducătorii principalelor instituții care au organizat ”Maratonul vaccinării” în perioada 14-17 mai, în incinta Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, au transmis luni, 17 mai, mulțumiri atât celor peste 300 de voluntari cât și celor 7.504 de persoane care au decis să se imunizeze cu vaccin Pfizer împotriva virusului SARS-CoV-2.

”Mureșul se vaccinează. Vom continua!”

“Vă mulțumim! ”Maratonul vaccinării” a reprezentat o nouă dovadă de normalitate în județul Mureș. Sub coordonarea Instituției Prefectului, s-au reunit, din nou, toate instituțiile locale și județene pentru un scop comun: acela de a le explica oamenilor beneficiile vaccinării și de a-i convinge să vină la maraton. Însă ceea ce a fost mai impresionant s-a întâmplat dincolo de aspectele oficiale ale acestei acțiuni: voluntari inimoși care au dovedit că brandul medical al județului nostru nu este un mit, solidaritate în fața grelei încercări aduse de pandemie și încredere că doar împreună, în mod firesc ne vom face bine. Le mulțumesc, în egală măsură, celor 300 de voluntari și celor 7.504 mureșeni care s-au vaccinat. Alături de instituții, societate civilă și persoane care au simțit că trebuie să dea o mână de ajutor, am pus județul Mureș pe harta maratoanelor de succes organizate în România. Mureșul se vaccinează. Vom continua!”, a declarat Mara Togănel, prefectul județului Mureș.

”Nimeni nu va fi bine până când nu vom fi toți bine!”

“Un efort colectiv prin care universitatea a arătat din nou că are capacitatea de a coagula toate autoritățile care trebuie să se îngrijească de binele oamenilor. Am stat de vorbă cu cetățenii și i-am întrebat de ce au venit la UMFST pentru vaccinare când puteau merge la un centru mai apropiat. Răspunsul primit m-a umplut de bucurie: „Pentru că aici, la Universitate, ne-am simțit mai în siguranță.” Siguranța este la fel de mare în fiecare centru de vaccinare, dar încrederea pe care o au oamenii în Universitate, în cei care au fost voluntari sub cupola acestei instituții de învățământ superior, mă face să cred că trebuie să rămânem la fel de dispuși să răspundem nevoilor celor din jur. Le mulțumesc celor peste 300 de voluntari: medici, asistente medicale, studenți, oameni de bine din Mureș – unii fără pregătire medicală, dar motivați de dorința de a face și ei ceva pentru binele celor din jur. Organizarea a fost fără cusur. Nimeni nu va fi bine până când nu vom fi toți bine! E pluribus unum!”, a transmis senatorul Leonard Azamfirei, rectorul UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

”Cea mai bună și eficientă modalitate de a avea grijă de cei din jur este vaccinarea”

“În primul rând, doresc să le mulțumesc tuturor celor implicați în organizarea acestui Maraton, autorități publice, medici, voluntari și mai ales celor 7.500 de cetățeni care au înțeles cât de important este să vină și să se vaccineze. Astfel de evenimente dau posibilitatea unui număr cât mai mare de cetățeni să se vaccineze. Cea mai bună și eficientă modalitate de a avea grijă de cei din jur este vaccinarea, astfel și noi și cei din jur suntem protejați de infectare”, a afirmat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

”Scriem istorie și revenim la normalitate”

“Târgu Mureș devine un etalon la nivel național! La Maratonul din acest week-end, în 72 de ore, peste 7.500 de persoane au fost vaccinate, iar numărul persoanelor înscrise pe listele de așteptare este cel mai ridicat la nivel național! Prin această campanie, împreună, scriem istorie și revenim la normalitate cu pași siguri iar asta mă bucură! Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați, atât personalului medical și voluntarilor, precum și celor care au asigurat, în aceste zile, buna desfășurare a acestei acțiuni și îndemn, în continuare să solicitați vaccinul în oricare din cele patru centre puse la dispoziția dumneavoastră de către Primăria Târgu Mureș”, a subliniat Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș.

”Doar împreună putem reveni la normalitate”

“Pentru desfășurarea în siguranță a maratonului de vaccinare desfășurat la UMFST, DSP Mureș a autorizat centrul din punct de vedere sanitar, a asigurat necesarul de doze și materiale sanitare utilizate în procesul de vaccinare. Mulțumim mureșenilor pentru modul responsabil în care au răspuns acestei campanii, personalului implicat voluntar în cadrul centrului precum și instituțiilor care au contribuit la realizarea acestui maraton. Doar împreună putem reveni la normalitate”, a transmis dr. Iuliu Moldovan, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Mureș.

Alex TOTH